Văn hóa

Quân A.P hợp tác với Anh Tú Atus sau 'Running Man Vietnam'

Thạch Anh
Thạch Anh
23/01/2026 08:56 GMT+7

Quân A.P vừa ra mắt ca khúc Đi đâu đấy kết hợp cùng Anh Tú Atus. Đây là món quà anh dành tặng người hâm mộ trước thềm năm mới, cũng là lời chúc ngọt ngào cho mùa Valentine 2026.

Việc Anh Tú Atus tham gia Đi đâu đấy được xem là điều bất ngờ mà Quân A.P gửi tới khán giả. Đây là lần đầu tiên 2 nghệ sĩ kết hợp trong dự án âm nhạc cá nhân. Nói về việc mời Anh Tú Atus tham gia, giọng ca sinh năm 1997 cho biết: "Hai anh em đã có khoảng thời gian thân thiết hơn sau Running Man Vietnam. Quân nghĩ đây là món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ cũng như bản thân cả hai".

Quân A.P hợp tác với Anh Tú Atus sau 'Running Man Vietnam' - Ảnh 1.

Quân A.P (trái) và Anh Tú Atus kết hợp cùng nhau sau chương trình Running Man Vietnam

Ảnh: NVCC

Về phía Anh Tú Atus, anh bày tỏ: "Vì là Quân nên tôi nhận lời, không chỉ trong Đi đâu đấy mà sau này điều gì tôi có thể hỗ trợ, tôi luôn sẵn sàng".

Quân A.P và Anh Tú Atus từng tham gia Anh trai "say hi" mùa đầu tiên và có những kỷ niệm đẹp. Đến Running Man Vietnam 2025, độ thân thiết tăng lên gấp nhiều lần khi hai nghệ sĩ trở thành cast chính, xuyên suốt 16 tập của chương trình. Đi đâu đấy là món quà tri ân người hâm mộ cũng như thể hiện tinh thần gắn bó của hai nghệ sĩ gốc Hà thành. "Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và dõi theo hành trình hoạt động nghệ thuật của tôi. Hy vọng giai điệu nhẹ nhàng tươi vui của ca khúc sẽ là món quà ngọt ngào cho dịp đầu năm mới của mọi người", Quân A.P nói thêm.

Thời gian qua, Quân A.P đều đặn ra mắt các sản phẩm âm nhạc từ Thiên mệnh, Falling With You, Lửa gần rơm đến Đi đâu đấy. Ngoài ra, anh còn để lại ấn tượng khi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong dàn cast Running Man Vietnam 2025.

Xem thêm bình luận