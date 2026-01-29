Cựu bác sĩ U.23 Việt Nam khuyên cực hay: ‘Hiểu Minh sẽ trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn, nếu…’

Sáng 28.1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh của đội tuyển U.23 Việt Nam đã được phẫu thuật thành công chấn thương dây chằng đầu gối tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM).

Trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh đại diện U.23 Việt Nam thăm và động viên cầu thủ Hiểu Minh sau ca phẫu thuật ẢNH: VFF

Trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh đã đại diện U.23 Việt Nam đến thăm và động viên cầu thủ trẻ sau ca mổ. Theo chế độ dành cho cầu thủ thuộc các đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị nội trú cho Hiểu Minh. Đây được xem là sự hỗ trợ quan trọng để cầu thủ yên tâm điều trị và tập trung vào quá trình hồi phục.

Hiểu Minh gặp chấn thương trong trận bán kết VCK U.23 châu Á 2026, khi đang là trụ cột nơi hàng phòng ngự đội tuyển U.23 Việt Nam.

“Ngã rẽ sinh học” quan trọng cho Hiểu Minh

Trên trang Facebook cá nhân, Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy - người từng là bác sĩ của đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam - cho biết: “Đứt dây chằng chéo trước không phải là dấu chấm hết, nhưng xử trí sai có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp đỉnh cao”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm hỏi và động viên Hiểu Minh trước đó ẢNH: VFF

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, dây chằng chéo trước giữ vai trò then chốt trong việc ổn định khớp gối, đặc biệt ở các tình huống đặc thù của bóng đá như đổi hướng tốc độ cao, giảm tốc đột ngột hay xoay người khi chân trụ cố định. Khi dây chằng chéo trước bị đứt, khớp gối sẽ mất ổn định cơ học và nguy cơ tổn thương sụn chêm, thoái hóa khớp sớm tăng mạnh.

Một cầu thủ bóng đá đỉnh cao không thể duy trì phong độ nếu thiếu một khớp gối ổn định về mặt sinh học. Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là Hiểu Minh phải bước vào quá trình điều trị đúng chuẩn và kiên nhẫn.

Lộ trình hồi phục cần khoa học, không thể nóng vội

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy nhấn mạnh quá trình hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong bóng đá chuyên nghiệp phải dựa trên các tiêu chí sinh học và chức năng, không thể nóng vội.

Trong 3 tháng đầu sau phẫu thuật, mục tiêu quan trọng nhất là kiểm soát sưng đau, phục hồi biên độ gập duỗi gối và kích hoạt lại các nhóm cơ chính. Giai đoạn từ 3 đến 6 tháng tiếp theo tập trung tái tạo sức mạnh cơ đùi, cơ mông và cải thiện kiểm soát thần kinh - cơ.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy chăm sóc cho Công Phượng năm 2016 ẢNH: FBNV

Từ 6 đến 9 tháng, cầu thủ có thể trở lại các bài tập kỹ thuật bóng đá cơ bản, chạy đổi hướng có kiểm soát nhưng chưa được thi đấu đối kháng. Theo các khuyến nghị của FIFA và BJSM, giai đoạn từ 9 đến 12 tháng mới là thời điểm có thể cân nhắc trở lại thi đấu nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí sức mạnh và tâm lý.

Đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy cảnh báo: “Trở lại thi đấu trước 9 tháng làm tăng nguy cơ đứt lại dây chằng chéo trước gấp 3-7 lần”. Với cầu thủ trẻ như Hiểu Minh, sự kiên nhẫn và kỷ luật trong phục hồi là yếu tố quyết định.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy cũng gửi thông điệp động viên: “Hiểu Minh không thua cuộc. Nếu em tôn trọng khoa học, kỷ luật phục hồi và kiên nhẫn, chấn thương này có thể trở thành bước ngoặt đưa em lên một phiên bản mạnh hơn”.

Với sự chăm sóc y tế chuyên sâu, sự hỗ trợ từ VFF và một phác đồ hồi phục bài bản, khả năng trở lại sân cỏ của Nguyễn Hiểu Minh vẫn được đánh giá tích cực, dù hành trình phía trước sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì.