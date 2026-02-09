Người lập cú đúp siêu phẩm giúp CLB Thanh Hóa thắng sốc tại V-League, là ai?

Giữa vòng vây của dàn sao đắt giá bên phía CLB Công an TP.HCM, Damoth Thongkhamsavath đã khiến tất cả phải ngả mũ với hai cú sút xa đẳng cấp, mang về chiến thắng sát nút 2-1 và 3 điểm quý giá cho CLB Thanh Hóa ngay trên sân Thống Nhất. Với màn tỏa sáng ấy, Damoth bỗng trở thành cái tên nhận được sự quan tâm.

Người hùng của CLB Thanh Hóa mang quốc tịch Lào, nhưng có gốc gác Việt Nam

Damoth Thongkhamsavath sinh năm 2004, tại Lào. Anh là cầu thủ gốc Việt, có ông bà ngoại là người quê gốc ở tỉnh Quảng Bình sang Lào định cư từ lâu. Chính gốc gác này giúp Damoth được đăng ký thi đấu tại V-League với tư cách cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam – một cơ chế tương tự như các cầu thủ Việt kiều, giúp anh không chiếm suất ngoại binh của đội bóng.

Ở tuổi 22, Damoth đã là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình đội tuyển quốc gia Lào. "Ăn cơm tuyển" từ năm 18 tuổi, Damoth nhanh chóng khẳng định tài năng qua các kỳ SEA Games và đặc biệt là AFF Cup 2024. Tính đến nay, anh đã có gần 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Lào. Một trong những cột mốc chói lọi nhất của Damoth chính là bàn thắng quý như vàng vào lưới Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 (tháng 6.2025), giúp bóng đá Lào tạo nên một trong những chiến thắng lịch sử ở đấu trường châu lục.

Damoth Thongkhamsavath đã nhiều lần khoác áo đội tuyển Lào Ảnh: ngọc linh

Trước khi cập bến xứ Thanh vào tháng 3.2025, Damoth đã là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá xứ triệu voi. Anh trưởng thành từ CLB Ezra và từng đóng góp 7 bàn thắng, 4 kiến tạo sau 12 trận để giúp đội nhà vô địch Lào mùa giải 2024-2025. Cá nhân anh cũng ẵm luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" khi mới 21 tuổi.

Việc gia nhập CLB Thanh Hóa đã giúp Damoth trở thành cầu thủ Lào đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (V-League).

Chiến thắng trước đội Công an TP.HCM không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa về điểm số, mà còn là minh chứng cho một tinh thần thép trong nghịch cảnh của CLB Thanh Hóa. CLB Thanh Hóa bước vào vòng 13 với một danh sách đăng ký chỉ vỏn vẹn 17 cầu thủ, trong đó thực tế chỉ có khoảng 14 người đủ đảm bảo thể lực để ra sân thi đấu chính thức. Khó khăn về tài chính và biến động nhân sự khiến đội bóng xứ Thanh phải chia tay hàng loạt trụ cột. Ngay cả thủ môn dự bị Trịnh Xuân Hoàng phải chuẩn bị sẵn cả áo cầu thủ, sẵn sàng vào sân đá... tiền đạo nếu đội nhà thiếu người.

Trước khi đánh bại CLB Công an TP.HCM, CLB Thanh Hoá còn cầm hòa đương kim vô địch Nam Định với tỷ số 2-2 ở vòng 12 V-League.