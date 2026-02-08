Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sốc: CLB Công an TP.HCM bị Thanh Hóa đánh bại ngay tại Thống Nhất, ngoại binh Lào rực sáng

Nghi Thạo
08/02/2026 21:17 GMT+7

Trong ngày ngoại binh người Lào rực sáng với cú đúp bàn thắng, CLB Thanh Hóa đã tạo bất ngờ lớn khi đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 ngay trên sân Thống Nhất ở vòng 13 V-League.

CLB Thanh Hóa chơi phủ đầu và sớm dẫn trước

Trận đấu giữa chủ nhà CLB Công an TP.HCM và CLB Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2025 - 2026 trên sân Thống Nhất vào tối 8.2 đã khởi đầu đầy bất ngờ với sự chủ động hoàn toàn thuộc về đội khách. Ngay trong 10 phút đầu tiên, đội bóng xứ Thanh liên tục gây sóng gió về phía khung thành đối thủ với những pha hãm thành liên tiếp đầy tốc độ.

Phút thứ 6, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ tung cú sút phạt đầy uy lực khiến thủ môn Lê Giang Patrick phải vất vả cản phá đưa bóng liếm mép trên xà ngang. Ngay sau đó, cầu thủ này còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi để mở tỷ số cho CLB Thanh Hóa khi sút không trúng tâm bóng ở cự ly cận thành.

Sốc: CLB Công an TP.HCM bị Thanh Hóa đánh bại ngay tại Thống Nhất, ngoại binh Lào rực sáng- Ảnh 1.

Damoth Thongkhamsavath (bìa phải) hóa "người hùng" của CLB Thanh Hóa với cú đúp bàn thắng

ẢNH: CLB THANH HÓA

Tuy nhiên, sự lấn lướt của đội bóng xứ Thanh cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút thứ 9, khi ngoại binh người Lào Damoth Thongkhamsavath tung cú sút chìm hiểm hóc khiến thủ môn Lê Giang Patrik không kịp phản xạ. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ngoại binh này cho CLB Thanh Hóa tại đấu trường V-League mùa này.

Dù chịu sức ép lớn từ sớm, CLB Công an TP.HCM đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng được đánh giá cao hơn, khi tìm được bàn gỡ ngay trong pha dứt điểm đầu tiên ở phút 14. Từ một tình huống treo bóng chính xác của đồng đội bên hành lang cánh phải, tiền vệ Makrillos bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm đánh đầu hiểm hóc quân bình tỷ số trận đấu.

Sốc: CLB Công an TP.HCM bị Thanh Hóa đánh bại ngay tại Thống Nhất, ngoại binh Lào rực sáng- Ảnh 2.

Makrillos (7) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Công an TP.HCM

ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Những phút còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất chứng kiến nỗ lực kiểm soát bóng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, tuy nhiên họ lại tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Hiệp 2 càng trở nên hấp dẫn hơn khi tốc độ của trận đấu được đẩy cao lên với những tình huống ăn miếng trả miếng. Damoth Thongkhamsavath một lần nữa lên tiếng. Phút 76, ngoại binh Lào tung cú sút xa khiến thủ môn Lê Giang Patrik dù bay hết người nhưng cũng đành bó tay, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Thanh Hóa.

Cuối trận đấu, CLB Công an TP.HCM nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Các chân sút của đội chủ sân Thống Nhất đã có những cơ hội, nhưng không thể tận dụng thành công.

Xem thêm bình luận