Công Phượng chấn thương không thi đấu, Trường Tươi Đồng Nai thoát thua nhờ siêu phẩm khó tin

Những phút bế tắc của CLB Trường Tươi Đồng Nai

Sau 45 phút thể hiện khá ổn trước CLB Khánh Hòa ở vòng trước, Công Phượng đã dính chấn thương và không được đăng ký thi đấu ở cuộc đối đầu đội Trẻ PVF-CAND. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Việt Thắng còn không có được sự phục vụ của mắt xích quan trọng Lưu Tự Nhân. Việc thiếu mẫu tiền vệ con thoi cơ động, trẻ khỏe này khiến khâu triển khai lối chơi của CLB Trường Tươi Đồng Nai phần nào bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân là các cầu thủ như Lương Xuân Trường, Sầm Ngọc Đức tuy đẳng cấp, giàu kinh nghiệm nhưng gặp khó khăn trước lối đá mạnh mẽ, quyết liệt từ đội Trẻ PVF-CAND. Những tình huống leo biên của hậu vệ trái kỳ cựu Dương Văn Khoa cũng không hiệu quả. Vì thế, CLB Trường Tươi Đồng Nai không tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Văn Khoa (trái) leo biên không hiệu quả trong hiệp 1 ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

CLB Trường Tươi Đồng Nai có "gà son" mới

Ngay đầu hiệp 2, HLV Việt Thắng phải tung Nguyễn Vũ Hoàng Dương vào thay Lê Văn Sơn để cải thiện sức mạnh tấn công bên cánh phải. Chính cầu thủ vào sân thay người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 47. Sau pha đá phạt góc của Minh Vương, bóng tìm đến vị trí hậu vệ phải này và anh tung cú sút xa hiểm hóc, chỉ tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ngay sau đó, CLB Trẻ PVF-CAND cũng vùng lên tấn công, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm và ghi được bàn thắng mở tỷ số. Phút 58, từ pha đá phạt bên cánh trái, Tiến Đỉnh bật cao đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ môn Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng.

HLV Việt Thắng lập tức điều chỉnh nhân sự. Thanh Bình, Văn Khoa phải nhường chỗ cho Hải Quân, Thanh Minh. Nhờ đó, sức ép về phía khung thành CLB Trẻ PVF-CAND là lớn hơn, nhưng các cầu thủ Trường Tươi Đồng Nai lại xử lý chưa tốt trong những tình huống chuyền bóng, dứt điểm quyết định.

Khi chưa tạo ra được pha phối hợp ăn ý nào, CLB Trường Tươi Đồng Nai lại có bàn thắng từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút 77, Hải Quân tung cú đá phạt thẳng vào khung thành từ bên cánh trái. Bóng rơi theo kiểu "lá vàng rơi" khiến thủ môn Tống Đức An bất ngờ và nhận bàn thua. Đây là siêu phẩm thứ 2 liên tiếp của tân binh CLB Trường Tươi Đồng Nai. Trước đó, anh lập công trong trận thắng CLB Khánh Hòa bằng một cú vô-lê đẹp mắt.

Trong phần còn lại của trận đấu, 2 đội không ghi thêm được bàn thắng nào. Với kết quả hòa 1-1, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn duy trì mạch bất bại và đứng đầu bảng với 21 điểm. Khoảng cách với đội nhì bảng TP.HCM lúc này chỉ còn là 4 điểm.