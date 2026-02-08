Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng chấn thương không thi đấu, Trường Tươi Đồng Nai thoát thua nhờ siêu phẩm khó tin

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/02/2026 20:04 GMT+7

Tối 8.2, ở vòng 9 giải hạng nhất 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai chỉ có trận hòa 1-1 khi làm khách của đội Trẻ PVF-CAND nhờ bàn thắng trong hiệp 2 của tân binh Đoàn Hải Quân.

Những phút bế tắc của CLB Trường Tươi Đồng Nai

Sau 45 phút thể hiện khá ổn trước CLB Khánh Hòa ở vòng trước, Công Phượng đã dính chấn thương và không được đăng ký thi đấu ở cuộc đối đầu đội Trẻ PVF-CAND. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Việt Thắng còn không có được sự phục vụ của mắt xích quan trọng Lưu Tự Nhân. Việc thiếu mẫu tiền vệ con thoi cơ động, trẻ khỏe này khiến khâu triển khai lối chơi của CLB Trường Tươi Đồng Nai phần nào bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân là các cầu thủ như Lương Xuân Trường, Sầm Ngọc Đức tuy đẳng cấp, giàu kinh nghiệm nhưng gặp khó khăn trước lối đá mạnh mẽ, quyết liệt từ đội Trẻ PVF-CAND. Những tình huống leo biên của hậu vệ trái kỳ cựu Dương Văn Khoa cũng không hiệu quả. Vì thế, CLB Trường Tươi Đồng Nai không tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Công Phượng chấn thương không thi đấu, Trường Tươi Đồng Nai thoát thua nhờ siêu phẩm khó tin- Ảnh 1.

Văn Khoa (trái) leo biên không hiệu quả trong hiệp 1

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

CLB Trường Tươi Đồng Nai có "gà son" mới

Ngay đầu hiệp 2, HLV Việt Thắng phải tung Nguyễn Vũ Hoàng Dương vào thay Lê Văn Sơn để cải thiện sức mạnh tấn công bên cánh phải. Chính cầu thủ vào sân thay người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 47. Sau pha đá phạt góc của Minh Vương, bóng tìm đến vị trí hậu vệ phải này và anh tung cú sút xa hiểm hóc, chỉ tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

Ngay sau đó, CLB Trẻ PVF-CAND cũng vùng lên tấn công, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm và ghi được bàn thắng mở tỷ số. Phút 58, từ pha đá phạt bên cánh trái, Tiến Đỉnh bật cao đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ môn Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng. 

HLV Việt Thắng lập tức điều chỉnh nhân sự. Thanh Bình, Văn Khoa phải nhường chỗ cho Hải Quân, Thanh Minh. Nhờ đó, sức ép về phía khung thành CLB Trẻ PVF-CAND là lớn hơn, nhưng các cầu thủ Trường Tươi Đồng Nai lại xử lý chưa tốt trong những tình huống chuyền bóng, dứt điểm quyết định. 

Khi chưa tạo ra được pha phối hợp ăn ý nào, CLB Trường Tươi Đồng Nai lại có bàn thắng từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút 77, Hải Quân tung cú đá phạt thẳng vào khung thành từ bên cánh trái. Bóng rơi theo kiểu "lá vàng rơi" khiến thủ môn Tống Đức An bất ngờ và nhận bàn thua. Đây là siêu phẩm thứ 2 liên tiếp của tân binh CLB Trường Tươi Đồng Nai. Trước đó, anh lập công trong trận thắng CLB Khánh Hòa bằng một cú vô-lê đẹp mắt.

Trong phần còn lại của trận đấu, 2 đội không ghi thêm được bàn thắng nào. Với kết quả hòa 1-1, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn duy trì mạch bất bại và đứng đầu bảng với 21 điểm. Khoảng cách với đội nhì bảng TP.HCM lúc này chỉ còn là 4 điểm. 

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

HAGL thắng 2 trận liên tiếp, ‘tòa tháp’ 1,95 m nói điều tuyệt vời!

HAGL thắng 2 trận liên tiếp, ‘tòa tháp’ 1,95 m nói điều tuyệt vời!

HAGL đang bùng nổ bằng 2 chiến thắng liên tiếp, trước đối thủ trực tiếp CLB Đà Nẵng và đội xếp nhì bảng Ninh Bình FC, với màn trình diễn ấn tượng của các tài năng trẻ.

HAGL khiến V-League ngỡ ngàng: 'Bó đũa' khó bẻ, thăng hoa tột độ nhờ...

Hàng loạt cầu thủ nhập tịch Indonesia bất ngờ ‘quay xe’, đội tuyển Việt Nam bớt âu lo

Khám phá thêm chủ đề

Trường Tươi Đồng Nai Công Phượng Nguyễn Việt Thắng kết quả giải hạng nhất kết quả trẻ pvf-cand vs trường tươi đồng nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận