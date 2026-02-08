HAGL thắng 2 trận liên tiếp, ‘tòa tháp’ 1,95 m nói điều tuyệt vời!

Quang Kiệt và hàng thủ HAGL đã có trận đấu rất hay trước Ninh Bình FC ảnh: HAGL

HAGL trở lại ấn tượng

Khi V-League 2025 - 2026 trở lại sau nhiều tháng nhường chỗ cho các đội tuyển U.22 và U.23 Việt Nam, ít ai ngờ rằng cái tên chơi ấn tượng nhất sẽ lại là HAGL, đội bóng đã trải qua phần lớn lượt đi trong cuộc đua trụ hạng.

Ở vòng 12, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đà Nẵng 1-0 bằng bàn thắng của tiền đạo Conceicao Gabriel. Nhưng đến vòng 13 khi chân sút Brazil vắng mặt, họ vẫn ghi bàn.

Thậm chí, HAGL còn ghi đến 2 bàn thắng do công Minh Tâm và Marciel để đánh bại đội đang xếp nhì bảng xếp hạng mùa này là Ninh Bình FC. Chiến thắng 2-1 quá ấn tượng này giúp HAGL đến lúc này có được 6 điểm sau 2 trận, để bước vào kỳ nghỉ Tết với 14 điểm, tạm xếp hạng 8 khá an toàn.

Minh Tâm ghi bàn mở tỷ số cho HAGL ảnh: HAGL

Rõ ràng, quãng nghỉ dài giữa mùa đã trở thành cơ hội tuyệt vời và được bộ đôi Vũ Tiến Thành - Lê Quang Trãi tận dụng thành công để giúp những cầu thủ trẻ HAGL trở nên bình tĩnh, cứng cáp hơn.

Nhờ quãng lặng đó, những tài năng trẻ như Văn Triệu (sinh năm 2003), Phước Bảo (2004), Minh Tâm, Môi Sê (2005), Quang Kiệt (2007), Gia Bảo (2008)… tìm lại được sự tự tin khi trở lại sân cỏ.

Tất nhiên, sở trường rèn thể lực đã giúp HAGL tăng thêm đáng kể điểm mạnh thể lực của dàn cầu thủ trẻ, bên cạnh tuyến giữa cứng cáp hơn khi bộ đôi Thái Sơn - Marciel tìm lại phong độ sau chấn thương.

Chia sẻ của Đinh Quang Kiệt

Marciel tìm lại phong độ cao giúp HAGL chuyển trạng thái vô cùng đáng gờm ảnh: HAGL

Trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt chia sẻ: "Tất nhiên, với tôi cũng như toàn đội HAGL đánh bại đội bóng được đầu tư bài bản như Ninh Bình FC là kết quả rất tốt. HAGL đến đây với mục tiêu phải có điểm số mang về. Do đó khi giành được 3 điểm chúng tôi rất vui.

HAGL là tập thể các cầu thủ dù là trong sân hay ngoài sân đều luôn sẵn sàng thi đấu. Hôm nay Gabriel bị chấn thương thì có Minh Tâm thay thế. Đối với đội bóng của chúng tôi, ai cũng có thể ra sân thi đấu cả".

Quang Kiệt nói tiếp: "Kể cả khi thua bàn từ quả đá phạt rất hay của Geovane thì các đồng đội của tôi đã có trận đấu ngoan cường. Ai cũng nói ra đây HAGL sẽ sợ, nhưng chúng tôi biết Ninh Bình FC muốn giành 3 điểm trên sân nhà nên không có gì phải vội.

HAGL cố gắng tận dụng cơ hội, bình tĩnh chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và có 2 bàn thắng. 6 điểm sau 2 trận sẽ giúp HAGL có kỳ nghỉ Tết đáng nhớ, vui vẻ bên gia đình. Đây là động lực để chúng tôi chiến đấu tốt hơn, vượt qua mùa giải dài còn nhiều khó khăn".







