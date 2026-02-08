Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL thắng 2 trận liên tiếp, ‘tòa tháp’ 1,95 m nói điều tuyệt vời!

Nam Nhi
Nam Nhi
08/02/2026 16:27 GMT+7

HAGL đang bùng nổ bằng 2 chiến thắng liên tiếp, trước đối thủ trực tiếp CLB Đà Nẵng và đội xếp nhì bảng Ninh Bình FC, với màn trình diễn ấn tượng của các tài năng trẻ.

HAGL thắng 2 trận liên tiếp, ‘tòa tháp’ 1,95 m nói điều tuyệt vời!- Ảnh 1.

Quang Kiệt và hàng thủ HAGL đã có trận đấu rất hay trước Ninh Bình FC

ảnh: HAGL

HAGL trở lại ấn tượng

Khi V-League 2025 - 2026 trở lại sau nhiều tháng nhường chỗ cho các đội tuyển U.22 và U.23 Việt Nam, ít ai ngờ rằng cái tên chơi ấn tượng nhất sẽ lại là HAGL, đội bóng đã trải qua phần lớn lượt đi trong cuộc đua trụ hạng.

Ở vòng 12, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đà Nẵng 1-0 bằng bàn thắng của tiền đạo Conceicao Gabriel. Nhưng đến vòng 13 khi chân sút Brazil vắng mặt, họ vẫn ghi bàn.

Thậm chí, HAGL còn ghi đến 2 bàn thắng do công Minh Tâm và Marciel để đánh bại đội đang xếp nhì bảng xếp hạng mùa này là Ninh Bình FC. Chiến thắng 2-1 quá ấn tượng này giúp HAGL đến lúc này có được 6 điểm sau 2 trận, để bước vào kỳ nghỉ Tết với 14 điểm, tạm xếp hạng 8 khá an toàn.

HAGL thắng 2 trận liên tiếp, ‘tòa tháp’ 1,95 m nói điều tuyệt vời!- Ảnh 2.

Minh Tâm ghi bàn mở tỷ số cho HAGL

ảnh: HAGL

Rõ ràng, quãng nghỉ dài giữa mùa đã trở thành cơ hội tuyệt vời và được bộ đôi Vũ Tiến Thành - Lê Quang Trãi tận dụng thành công để giúp những cầu thủ trẻ HAGL trở nên bình tĩnh, cứng cáp hơn.

Nhờ quãng lặng đó, những tài năng trẻ như Văn Triệu (sinh năm 2003), Phước Bảo (2004), Minh Tâm, Môi Sê (2005), Quang Kiệt (2007), Gia Bảo (2008)… tìm lại được sự tự tin khi trở lại sân cỏ.

Tất nhiên, sở trường rèn thể lực đã giúp HAGL tăng thêm đáng kể điểm mạnh thể lực của dàn cầu thủ trẻ, bên cạnh tuyến giữa cứng cáp hơn khi bộ đôi Thái Sơn - Marciel tìm lại phong độ sau chấn thương.

Chia sẻ của Đinh Quang Kiệt

HAGL thắng 2 trận liên tiếp, ‘tòa tháp’ 1,95 m nói điều tuyệt vời!- Ảnh 3.

Marciel tìm lại phong độ cao giúp HAGL chuyển trạng thái vô cùng đáng gờm

ảnh: HAGL

Trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt chia sẻ: "Tất nhiên, với tôi cũng như toàn đội HAGL đánh bại đội bóng được đầu tư bài bản như Ninh Bình FC là kết quả rất tốt. HAGL đến đây với mục tiêu phải có điểm số mang về. Do đó khi giành được 3 điểm chúng tôi rất vui.

HAGL là tập thể các cầu thủ dù là trong sân hay ngoài sân đều luôn sẵn sàng thi đấu. Hôm nay Gabriel bị chấn thương thì có Minh Tâm thay thế. Đối với đội bóng của chúng tôi, ai cũng có thể ra sân thi đấu cả".

Quang Kiệt nói tiếp: "Kể cả khi thua bàn từ quả đá phạt rất hay của Geovane thì các đồng đội của tôi đã có trận đấu ngoan cường. Ai cũng nói ra đây HAGL sẽ sợ, nhưng chúng tôi biết Ninh Bình FC muốn giành 3 điểm trên sân nhà nên không có gì phải vội.

HAGL cố gắng tận dụng cơ hội, bình tĩnh chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và có 2 bàn thắng. 6 điểm sau 2 trận sẽ giúp HAGL có kỳ nghỉ Tết đáng nhớ, vui vẻ bên gia đình. Đây là động lực để chúng tôi chiến đấu tốt hơn, vượt qua mùa giải dài còn nhiều khó khăn".



Tin liên quan

HAGL khiến V-League ngỡ ngàng: 'Bó đũa' khó bẻ, thăng hoa tột độ nhờ...

HAGL khiến V-League ngỡ ngàng: 'Bó đũa' khó bẻ, thăng hoa tột độ nhờ...

Chiến thắng 2-1 trên sân đội nhì bảng Ninh Bình có thể trở thành sức bật để HAGL vươn cao tại V-League.

HAGL bùng nổ tuyệt vời, Ninh Bình gục ngã: Trận thua thứ hai của Hoàng Đức, chuyện gì đang xảy ra?

Hàng loạt cầu thủ nhập tịch Indonesia bất ngờ ‘quay xe’, đội tuyển Việt Nam bớt âu lo

Khám phá thêm chủ đề

HAGL U.23 Việt Nam Quang Kiệt Quang Trãi Minh tâm Ninh Bình FC Geovane
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận