HAGL khiến V-League ngỡ ngàng: 'Bó đũa' khó bẻ, thăng hoa tột độ nhờ...

HAGL thắng xứng đáng

Mọi thống kê đều chống lại HAGL trước chuyến làm khách trên sân Ninh Bình (tối 7.2) ở vòng 13 V-League. Trong khi thầy trò HLV Lê Quang Trãi chưa thắng, thậm chí chưa biết hương vị bàn thắng trong các chuyến làm khách, Ninh Bình lại bất bại trên sân nhà từ đầu giải.

Dù vậy, cục diện đã đảo chiều trong ngày HAGL đá trận để đời tại cố đô. Hai bàn thắng của Minh Tâm (phút 16) và Marciel da Silva (phút 85) mang về chiến thắng thứ ba tại V-League mùa này cho đội bóng phố núi. HAGL lần đầu hưởng cảm giác thắng liền hai trận, cũng lần đầu có trải nghiệm đứng giữa bảng, sau chuỗi ngày ngụp lặn ở nhóm cuối.

HAGL (áo cam) khuất phục đội nhì bảng Ninh Bình ẢNH: HAGL

Tuy một trận thắng, hoặc một quãng thời gian thăng hoa là chưa đủ nhiều để kết luận triển vọng của HAGL (đội bóng phố núi từng bất bại 9 trận ở mùa 2023 - 2024, khi ông Vũ Tiến Thành nắm ghế HLV trưởng), nhưng cách thắng của đội bóng này đã gợi mở tương lan xán lạn.

HAGL không thắng bằng khoảnh khắc hay vận may, mà đoạt lấy ba điểm nhờ đấu pháp "bó đũa" hợp lý mà ông Vũ Tiến Thành (trên cương vị giám đốc kỹ thuật) cùng HLV Lê Quang Trãi miệt mài xây dựng từ đầu 2024 đến nay. Đó là chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, khoa học từng được ông Vũ Tiến Thành chia sẻ lấy ý tưởng từ Atletico Madrid (Tây Ban Nha), với các khối gắn kết, thi đấu gần nhau để đảm bảo cự ly chặt chẽ, hợp lý, cùng các pha luân chuyển bóng phản công tốc độ và bài bản.

Highlight CLB Ninh Bình 1-2 CLB HAGL: Chiến thắng gây sốc

Hiểu rằng không có trong tay ngôi sao như đối thủ, đồng nghĩa phải đá thực dụng, gắn kết để trở thành "bó đũa" khó bẻ, HAGL đã chơi biết mình biết người trước Ninh Bình. Chính sự khiêm nhường và kiên trì đã giúp đội bóng phố núi trở thành tập thể đầu tiên hạ được tân binh Ninh Bình trên sân nhà. Kịch bản khó ai hình dung, khi HAGL là đội đá sân khách kém hiệu quả bậc nhất V-League.

Trên sân Ninh Bình tối 7.2, hàng công đội nhì bảng V-League với Geovane Magno, Imoh Fred Friday, Quốc Việt, Hoàng Đức, Thành Trung, Gustavo Henrique đã gặp khó trước "tường người" của HAGL.

Bức tường phòng ngự của HAGL vận hành bằng ý chí quả cảm ẢNH: HAGL

Học trò ông Lê Quang Trãi bọc kín hai biên để ngăn bóng bổng, đồng thời bắt bài tốt các pha tỉa bóng từ trung lộ nơi Hoàng Đức thường sắm vai châm ngòi.

HAGL phòng ngự tốt, và cũng pressing đủ hay để đoạt bóng phản đòn. Bàn mở tỷ số của Minh Tâm đến từ pha đón lõng cắt bóng tốt pha chuyền sai của Văn Thuận, trước khi tài năng sinh năm 2005 tự mình kết thúc tình huống với pha dứt điểm mở tỷ số.

Trong khi đó, bàn ấn định chiến thắng của Marciel da Silva đến từ pha phản công chuẩn mực, khi 4 mũi công HAGL băng lên chớp nhoáng khi hàng thủ Ninh Bình đã bỏ lại trận địa. Cần nhớ, trước khi Marciel "nổ súng", HAGL đã có ít nhất hai lần tung đòn nhờ các pha chuyền bóng gọn gàng, trực diện khi pressing thành công, nhưng đáng tiếc là Vĩnh Nguyên lại bỏ lỡ.

Lấy yếu thắng mạnh

Cách đá của HAGL hiện tại đang gợi nhớ giai đoạn 2021 - 2022, khi HLV Kiatisak Senamuang còn nắm quyền. Đội chủ sân Pleiku đã rũ bỏ mộng mơ "đá đẹp" từ lâu, để xây dựng hình ảnh đấu sĩ.

Một thành viên đội chia sẻ, cầu thủ HAGL phải đuổi theo để pressing mỗi khi mất bóng, bởi "mình không hay hơn người ta thì phải chạy nhiều hơn". Cần cù bù thông minh là hình mẫu của HAGL thế hệ mới.

Minh Tâm là niềm hy vọng mới của hàng công HAGL ẢNH: HAGL

Trung Kiên, Lý Đức hay Quốc Việt (đã chuyển sang Ninh Bình) đã trở thành lá cờ đầu của thế hệ 2003 (cũng là thế hệ U.21 HAGL từng vô địch U.21 quốc gia) nhờ tiêu chí đơn giản: không tài giỏi xuất chúng, nhưng chăm chỉ, chuẩn mực từng chi tiết nhỏ và cháy hết mình trên sân.

HAGL chảy máu lực lượng, khi thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... rời đội cuối năm 2022. Đội chủ sân Pleiku lại phải chia tay "măng non" khi mới vừa kịp lớn, như Lý Đức, Quốc Việt, và sau này có thể là Trung Kiên hay bất cứ ai khác. Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh HAGL hiện tại không phải cá nhân cụ thể nào, mà là thứ nhuệ khí chơi bóng vì tinh thần tập thể.

Lý Đức đi, có Quang Kiệt thay thế. Quốc Việt rời, Minh Tâm sẵn sàng bước lên. HAGL vẫn "sống" dù mất đi cầu thủ nào. Suối nguồn nuôi dưỡng ý chí đội bóng nằm ở sức mạnh nội tại của tinh thần đoàn kết, của những cầu thủ biết nương tựa vào nhau và nhìn nhau chiến đấu.

Đó mới là chìa khóa vực dậy HAGL. Giữ được ngọn lửa này, tương lai HAGL sẽ rất sáng.