Đội tuyển Việt Nam: Lời giải bất ngờ cho 'trái tim’

C ẦN THÊM Ý TƯỞNG cho đội tuyển

Đội tuyển VN của HLV Kim Sang-sik đi về đâu nếu vắng Nguyễn Xuân Son? Hãy nhìn thành tích trong 1 năm qua để đối chiếu. VN không ghi bàn suốt hiệp 1 trận gặp Lào ở ngày ra quân AFF Cup 2024, chật vật thắng 1-0 trước đội hình B của Indonesia dù được đá sân nhà, trước khi may mắn rời Philippines với 1 điểm nhờ bàn gỡ ở giây cuối cùng của Doãn Ngọc Tân. Đến vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển VN thua đậm Malaysia (0-4), bế tắc trước Nepal (thắng 3-1 và 1-0) dù đối thủ nghỉ thi đấu nhiều tháng, rồi thắng vất vả Lào trên sân khách (đây cũng là trận Xuân Son trở lại).

Hoàng Đức (trái) gồng gánh vai trò sáng tạo ở tuyến giữa đội tuyển VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khác với U.23 VN, nơi sức mạnh tập thể đã mang về cho thầy trò HLV Kim Sang-sik cú đúp vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games cùng tấm HCĐ U.23 châu Á, đội tuyển VN lại là gam màu buồn và nhạt nhòa hơn. Chức vô địch AFF Cup 2024 là thành tựu duy nhất trong 2 năm qua, đến từ dấu ấn đậm nét của một chân sút nhập tịch. Xuân Son in dấu giày vào 11 trong số 12 bàn trong thời gian anh thi đấu cho đội tuyển VN. Trước khi Xuân Son đến, đội tuyển VN loay hoay vô định. Sau khi tiền đạo sinh năm 1997 chấn thương, đội bóng của ông Kim về lại giai đoạn "nhập nhoạng" thiếu định hướng trầm trọng.

Xuân Son trở lại với phong độ ấn tượng (7 bàn trong 5 trận), nhưng ở tuổi 29, anh không còn là lựa chọn lâu dài. Đội tuyển VN hướng tới World Cup 2030 và 2034, với mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng. Mục tiêu này đòi hỏi xây dựng lực lượng và lối chơi dài hạn, thay vì chỉ dựa vào phút tỏa sáng của một số ngôi sao. Đội tuyển VN cần lối chơi giàu năng lượng hơn, kiểm soát tốt hơn, nơi hàng tiền vệ cần thể hiện rõ ràng vai trò "trái tim": điều tiết nhịp độ, sáng tạo và cung cấp ý tưởng tấn công.

Trong tay HLV Kim Sang-sik chỉ có một tiền vệ thể hiện tốt tư duy chiến thuật và vai trò cầm nhịp trong nhiều năm qua, đó là Nguyễn Hoàng Đức. Công thức "Hoàng Đức + 1" được ông Park Hang-seo sử dụng trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, rồi HLV Kim kế thừa ở AFF Cup 2024. Hoàng Đức đóng vai trò kéo bóng và sáng tạo lối chơi, trong khi tiền vệ trung tâm còn lại có nhiệm vụ càn quét, đánh chặn. Đỗ Hùng Dũng, Doãn Ngọc Tân, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Thái Sơn, Võ Hoàng Minh Khoa… đều lần lượt được dùng, tuy nhiên từ sau chấn thương của Ngọc Tân, ông Kim chưa tìm được nhân tố ưng ý.

"T HAY MÁU" TUYẾN GIỮA

Đội tuyển VN vẫn thoải mái khi chơi ở thế "cửa dưới", bởi lề lối phòng ngự phản công đã định hình dưới thời HLV Park cùng thói quen "khoán bóng" cho ngoại binh ở V-League. Để định hình lối đá nhuần nhuyễn, áp đặt, đội tuyển VN cần những mẫu tiền vệ khéo léo, nhãn quan tốt để kiến tạo ý tưởng.

Lời gợi ý đầu tiên mang tên Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ gốc Brazil đã có quốc tịch VN và sẵn sàng khoác áo tuyển. Đôi chân khéo léo, nhãn quan sắc bén cùng khả năng tạo khác biệt chỉ bằng một cú vung chân đã biến Hoàng Hên trở thành tiền vệ kiến thiết hay nhất V-League 5 năm qua. Bên cạnh phong độ cao (4 bàn, 1 kiến tạo cho CLB Hà Nội), Hoàng Hên còn có lối sống lành mạnh, phong thái tập luyện chuyên nghiệp cùng chế độ dinh dưỡng tốt.

Nhờ vậy, dù đã bước sang tuổi 32 và từng trải qua quãng 8 tháng không thi đấu, song Hoàng Hên vẫn tỏa sáng ngay khi tái xuất. "Tôi đã sẵn sàng cho đội tuyển VN. Tôi hiểu lối chơi của Xuân Son cùng những đồng đội tại CLB Hà Nội, nên tự tin mình thích nghi tốt", Hoàng Hên chia sẻ với Thanh Niên.

Tuy nhiên, cũng giống Xuân Son, Hoàng Hên (sinh năm 1994) chỉ là giải pháp ngắn hạn. Tương lai cho bài toán sáng tạo sẽ đặt lên vai người trẻ, nơi HLV Kim

Sang-sik đang có lứa Việt kiều tài năng như Trần Thành Trung, Khoa Ngô, Lê Viktor bên cạnh lứa U.23 của Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường. Các tiền vệ trẻ cần được trao đất diễn nhiều hơn để "thẩm thấu" chiến thuật và hòa hợp với đàn anh.

Sau cùng, để đội tuyển VN có thể linh hoạt và sáng tạo, cần cuộc cải tổ từ chính các CLB V-League. Chỉ khi các đội nâng cấp lối đá theo hướng ban bật, kiểm soát thay vì phất bóng cho tiền đạo ngoại, tiền vệ VN mới có cơ hội cải thiện nhãn quan và tư duy chơi bóng. Đội tuyển VN là hình ảnh phảng phất hơi thở V-League. Giải quốc nội có tiến bộ, HLV Kim Sang-sik mới đủ "bột" để gột nên "hồ".