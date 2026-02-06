Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng thủ siêu đẹp, trận tái đấu Malaysia sẽ thẩm định độ ‘siêu an toàn’

Thiếu Bá
Thiếu Bá
06/02/2026 16:45 GMT+7

Nhiều trung vệ đang đạt phong độ tốt, hứa hẹn tạo nên hàng thủ mạnh cho đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu quốc tế trong năm nay. Điểm đáng chú ý, các trung vệ này đa số sở hữu thể hình siêu đẹp.

Một loạt trung vệ tốt tại giải trong nước

Tại AFF Cup 2024, hàng thủ là một trong những khu vực thi đấu ổn định nhất của đội tuyển Việt Nam, tạo tiền đề cho chúng ta vô địch giải đấu này. Hiện tại, bóng đá Việt Nam còn sở hữu nhiều trung vệ tốt hơn so với hồi giải Đông Nam Á cách đây 2 năm. Đáng chú ý, 3 cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh (1,84 m), Trần Đình Trọng (1,74 m) và Đoàn Văn Hậu (1,86 m) đang dần tìm lại phong độ cao. Trong khi đó, cầu thủ Phạm Lý Đức (1,82 m) đang chứng minh sự chững chạc, sau khi anh thi đấu thành công tại SEA Games 33 hồi tháng 12.2025 và giải U.23 châu Á 2026 hồi tháng trước.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng thủ siêu đẹp, trận tái đấu Malaysia sẽ thẩm định độ ‘siêu an toàn’ - Ảnh 1.

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu (phải) là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam

Ảnh: Minh Hoàng

Đấy là chưa kể đội tuyển Việt Nam có thể bổ sung trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (1,95 m, trước có tên nước ngoài là Gustavo). Đồng thời, các trung vệ Nguyễn Thành Chung (1,82 m), Bùi Tiến Dũng (1,76 m) và Đỗ Duy Mạnh (1,80 m) đều vẫn còn đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong số này, ngoại trừ Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng hơi bất lợi về thể hình, tất cả các trung vệ khác đều rất to, khỏe. Ngoài ra, trong những năm gần đây, phong cách thi đấu của các trung vệ nội đã thay đổi đáng kể so với cách đây vài năm. Các trung vệ hiện tại thi đấu mạnh mẽ, dũng mãnh hơn trong các pha không chiến. Họ không hề ngán ngại khi phải đối đầu với các chân sút ngoại. Bởi, về mặt hình, những Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Thành Chung, Lý Đức, hay Đỗ Phi Long không hề thua kém cầu thủ nước ngoài.

Bàn đạp cho những thành công ở trước mắt của đội tuyển Việt Nam

Ngoài ra, các trung vệ Việt Nam vào lúc này dù cao lớn nhưng không hề thi đấu băm bổ. Trái lại, họ chơi kỹ thuật khi mặt đối mặt với tiền đạo đối phương. Có nghĩa là các trung vệ Việt Nam đã đạt tới 1 tiêu chuẩn cao hơn trong phong cách thi đấu: thừa sức mạnh thể chất nhưng vẫn không thiếu kỹ thuật để giúp cho đội nhà tránh khỏi những rủi ro trong tranh chấp tay đôi, để không dẫn đến những pha phạm lỗi gần với khu vực cấm địa của chúng ta.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng thủ siêu đẹp, trận tái đấu Malaysia sẽ thẩm định độ ‘siêu an toàn’ - Ảnh 2.

Bùi Hoàng Việt Anh từng là trung vệ hay nhất của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

Ảnh: Ngọc Linh

Thường thì trong từng trận đấu, HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng hàng thủ có 3 trung vệ. Hiện tại, trong tay vị HLV người Hàn Quốc đã có nhiều hơn số trung vệ cần thiết để tạo nên 2 đội hình khác nhau, mà vẫn đảm bảo sức mạnh cho hàng phòng ngự. Đây sẽ là tiền đề tạo nên sức bật cho đội tuyển Việt Nam.

Hàng thủ đủ sức tranh chấp với các đối thủ quốc tế, đủ vững vàng để chống chịu sức ép của đối phương, sẽ giúp cho các cầu thủ tấn công Việt Nam lao lên phía trước, tìm đường vào khung thành của đối thủ.

Trước mắt, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027, tái đấu Malaysia ở sân Thiên Trường vào ngày 31.3. Đến tháng 7, đội tuyển Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Với hàng thủ chắc chắn, đội tuyển Việt Nam có tâm thế vững vàng, giữ an toàn mành lưới, trước khi khai triển thế tấn công ghi bàn thắng.

Tin liên quan

Sao nhập tịch Malaysia nói điều bất ngờ trận hòa Nam Định, vì sao Xuân Son vắng mặt?

Sao nhập tịch Malaysia nói điều bất ngờ trận hòa Nam Định, vì sao Xuân Son vắng mặt?

Hector Hevel - chân sút nằm trong số 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đã có những chia sẻ bất ngờ sau trận đấu giữa CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) và CLB Nam Định ở giải CLB ASEAN 2025 - 2026 diễn ra tối 5.2. Trong khi đó, HLV Mauro Jeronimo của CLB Nam Định cũng tiết lộ về việc Xuân Son vắng mặt.

Người hùng U.23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn được phẫu thuật thành công, khi nào trở lại?

CLB Ninh Bình tìm nơi ‘xả stress’, HAGL và thủ môn cao 1,91 m có chịu nổi sức ép?

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Bùi Hoàng Việt Anh Kim Sang-sik Phạm Lý Đức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận