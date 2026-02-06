Đội trưởng U.23 Việt Nam cùng Thể Công Viettel 'giữ lửa Tết' bằng hoạt động đặc biệt

Hoạt động ý nghĩa của CLB Thể Công Viettel

Đây là hoạt động được CLB Thể Công Viettel duy trì đều đặn hằng năm, không chỉ nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc, mà còn tạo nên một không gian sinh hoạt tập thể giàu ý nghĩa, giúp các cầu thủ thêm gắn kết trong đại gia đình chung. Trong ngày đặc biệt ấy, các đội bóng cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, từ rửa lá dong, vo gạo, đãi đỗ đến gói và luộc bánh, tái hiện trọn vẹn không khí Tết xưa giữa môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Hoạt động đầy ý nghĩa của CLB Thể Công Viettel ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Điểm nhấn của sự kiện là sự góp mặt đầy đủ của các lứa cầu thủ, từ U.13, U.15, U.17 cho đến các gương mặt đội 1 như tiền vệ Khuất Văn Khang (cầu thủ là đội trưởng của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2026). Không phân biệt tuổi tác hay vị trí, từ cầu thủ trẻ đến cầu thủ chuyên nghiệp, từ HLV đến cán bộ đội bóng, tất cả đều hào hứng ngồi quây quần bên nhau, cẩn thận gói từng chiếc bánh chưng sao cho thật vuông vắn, đẹp mắt. Nhiều người còn không quên “đánh dấu bản quyền” bằng cách ghi tên hoặc để lại dấu ấn riêng trên chiếc bánh do chính tay mình gói.

Chia sẻ về trải nghiệm này, tiền vệ Khuất Văn Khang cho biết: “Việc cùng tất cả mọi người trong đội bóng ngồi rửa lá, vò đỗ và tự tay gói từng chiếc bánh giúp tôi cảm thấy tâm trí thư thái hơn rất nhiều. Không khí cũng rộn ràng hơn, vì biết rằng Tết đã thật sự cận kề”.

Khuất Văn Khang cùng các thành viên nhí của CLB Thể Công Viettel khoe thành quả của mình ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Với các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những em lần đầu xa nhà trong dịp Tết, hoạt động gói bánh chưng trở thành kỷ niệm khó quên. Cầu thủ Nguyễn Minh Phước (U.13) hào hứng tâm sự: “Gói bánh cùng các bạn, các anh và các thầy giúp chúng em học được sự tỉ mỉ và cảm nhận được hơi ấm gia đình ngay tại đội bóng. Cá nhân em thấy gói bánh chưng còn khó hơn cả học đá bóng”.

Đặc biệt hơn, sau khi những chiếc bánh chưng vuông vắn được xếp vào nồi, chương trình lửa trại và hội diễn văn nghệ cũng được bắt đầu, mang đến niềm vui bất tận cho các cầu thủ lẫn ban huấn luyện CLB Thể Công Viettel.