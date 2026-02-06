HAGL đấu Ninh Bình cực hay: Thủ môn 1,91 m đụng loạt sao U.23 Việt Nam, ‘đồng đội tương tàn’

Chuyến làm khách giông bão của HAGL

Sau chiến thắng 1-0 ở trận "chung kết ngược" với CLB Đà Nẵng vòng trước, HAGL đối đầu thử thách khó hơn gấp bội tại vòng 13 V-League 2025 - 2026. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi làm khách trên sân đội nhì bảng Ninh Bình lúc 18 giờ ngày mai (7.2).

Trong khi Ninh Bình bất bại 5 trận trên sân nhà từ đầu giải (3 thắng, 2 hòa), HAGL lại chưa thắng trận nào trên sân khách (2 hòa, 3 thua). Thậm chí, đội bóng phố núi còn chưa biết mùi ghi bàn ở những trận phải rời xa "tổ ấm" Pleiku.

HAGL có lấy điểm rời Ninh Bình? ẢNH: HAGL

CLB Ninh Bình như "mãnh thú" bị tổn thương sau trận thua 2-3 trước CLB Công an Hà Nội ở vòng 12. Các học trò HLV Gerald Albadalejo đứt mạch bất bại bởi sai sót cá nhân, như thẻ đỏ của Dụng Quang Nho, hay cú trượt chân của Đỗ Thanh Thịnh.

Tuy nhiên, với đội bóng sở hữu tiềm lực hùng hậu và đội hình dày đều ba tuyến, CLB Ninh Bình sẽ sớm trở lại đường đua. Bên cạnh các trụ cột như Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến, Gustavo, HLV Albadalejo còn được "tân trang" Văn Thuận ở tuyến giữa và Tiến Anh ở biên phải. Dù Thái Sơn chấn thương, nhưng CLB Ninh Bình đã có Thành Trung khi tiền vệ Việt kiều sinh năm 2005 tái xuất ấn tượng. Bàn thắng từ cú sút xa vào lưới CLB Công an Hà Nội là lời khẳng định cho khát vọng của tiền vệ trẻ từng được đánh giá tiềm năng bậc nhất giải Bulgaria.

Để vượt "đỉnh núi" Ninh Bình, HAGL cần sức mạnh tập thể. Trong tay HLV Lê Quang Trãi là đội hình tuy đã thực dụng và chín chắn hơn nhờ được tổ chức lối chơi kín kẽ, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thi đấu, đồng thời không có ngôi sao định đoạt trận đấu.

Trung Kiên tỏa sáng?

Nhân tố sáng giá nhất HAGL hiện tại là Trung Kiên, người chỉ có thể giúp đội bóng phố núi... hạn chế bàn thua.

Trung Kiên đã chứng tỏ năng lực với 43 trận bắt chính tại V-League (ra sân 11/12 trận mùa này). Anh trở thành "bức tường" vững chãi nhờ kỹ năng bắt bóng tốt, phản xạ ấn tượng và tâm lý ổn định. Trung Kiên là ví dụ cho câu chuyện "lửa thử vàng", khi vươn mình từ trong áp lực.

Trung Kiên là điểm tựa của HAGL ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, ở trận này, Trung Kiên sẽ đối đầu với nhiều đồng đội U.23 Việt Nam như Lê Phát, Quốc Việt, Văn Thuận, bên cạnh những "họng súng" như Gustavo, Geovane.

Để có điểm rời Ninh Bình, HAGL cần Trung Kiên tái hiện hình ảnh như ở trận gặp Hà Nội tại vòng 2, nơi thủ môn cao 1,91 m đã có 7 pha cứu thua ngoạn mục giúp đội bóng phố núi hòa 0-0 tại Hàng Đẫy.

Tài năng của Trung Kiên, cùng với lối đá phòng ngự phản công lì lợm đã vào khuôn là điểm tựa để thầy trò Lê Quang Trãi nghĩ đến kỳ tích. Dù rằng, cơ hội ngăn đội đầu bảng của HAGL như "ngọn nến trước gió".

CLB Ninh Bình đã ghi 28 bàn từ đầu giải và mới một lần không thắng liền 2 trận. Hoàng Đức cùng đồng đội sẽ không lỡ cơ hội tạm chiếm lại ngôi đầu của CLB CAHN, đội sẽ ra sân ở trận bù vào tháng 3.



