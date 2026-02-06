Đ ÍCH NGẮM TỐI THƯỢNG

Sau 7 tháng nhường tâm điểm cho U.23 VN, đội tuyển quốc gia sẽ trở lại đường đua trong năm 2026, với tham vọng xây dựng lực lượng, lối chơi để chuẩn bị kiến thiết chu kỳ thành công mới. Đặt trường hợp đội tuyển VN vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đứng trước 3 giải đấu theo cấp độ tăng dần: AFF Cup 2026 (tháng 7.2026, tầm Đông Nam Á), Asian Cup (tháng 1.2027, tầm châu Á), cùng vòng loại World Cup 2030 diễn ra vào tháng 9.2027, cũng là cửa ngõ để bước ra sân chơi thế giới.

Thế hệ U.23 sẽ thay thế đàn anh ở đội tuyển trong 2, 3 năm tới ẢNH: VFF

Các sân chơi với độ khó tăng dần đòi hỏi đội tuyển VN cần tư duy dài hạn. Giải đấu trước là bàn đạp về kinh nghiệm và sức bật cho giải đấu sau, với mục tiêu sau cùng là dồn toàn lực cho giấc mộng World Cup. Việc chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển VN cũng cần tiến hành tuần tự và bài bản. Muốn tạo nên một chu kỳ thành công, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và ông Kim cần tầm nhìn khác, so với việc chỉ triệu tập đội hình cho một giải đấu ngắn ngày cụ thể như AFF Cup.

Thành công của U.23 VN tại giải U.23 châu Á 2026 báo hiệu bóng đá VN đang có lứa kế cận tốt. Ông Kim gọi học trò là "tương lai bóng đá nước nhà", cùng cam kết sẽ gọi họ lên tuyển để dần trao ấn tiên phong. Đội tuyển VN đã đến giai đoạn chuyển giao, khi thế hệ sinh năm 1993 - 1995 đã ở bên kia sườn dốc. Tuy nhiên để vươn tầm, việc có một lứa cầu thủ gây tiếng vang tại sân chơi châu Á là chưa đủ.

Thế hệ làm nên kỳ tích Thường Châu (á quân U.23 châu Á 2018) cách đây 8 năm giờ chỉ còn Quang Hải, Duy Mạnh, Xuân Mạnh trụ lại đợt tập trung gần nhất. Có lứa trẻ đẳng cấp đã khó, mài giũa trở thành chủ công đội tuyển quốc gia còn khó hơn, bởi bên cạnh nỗ lực cầu thủ, chất lượng giải vô địch quốc gia và quá trình huấn luyện tại CLB rất quan trọng. Ông Kim nói thẳng: "Các cầu thủ cần xuất ngoại, vì đại cục bóng đá VN. Họ nên hướng đến những nền bóng đá đẳng cấp hơn". Đã có những cầu thủ mơ xuất ngoại như Trung Kiên, Đình Bắc. Chỉ khi xuất khẩu cầu thủ và biến V-League trở thành đấu trường chất lượng, cạnh tranh và thực chiến, bóng đá VN mới đặt lứa trẻ lên đường băng để sẵn sàng cất cánh thành trụ cột. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với Thanh Niên: "Tôi kỳ vọng U.23 VN có trải nghiệm thi đấu, nhờ vậy cải thiện năng lực. Để khi vòng loại World Cup 2030 khởi tranh, các cầu thủ trẻ có thời gian nâng cao trình độ, đáp ứng được những mục tiêu cao hơn". Ở đợt tập trung tháng 3, đội tuyển VN sẽ mở cửa đón một số gương mặt trẻ. Từng trận đấu là từng bậc thang để ông Kim nhào nặn lực lượng.

C HĂM BẴM LỨA TRẺ

Lứa U.23 đã hoàn thành sứ mệnh giải trẻ, chuẩn bị cất cánh lên tuyển. Lá cờ bóng đá trẻ thuộc về thế hệ tiếp theo với các cầu thủ U.21 hứa hẹn được trao cơ hội khoác áo Olympic VN đá ASIAD 20 (diễn ra tháng 9 năm nay) tại Nhật Bản. Đây là lứa U.21 đá SEA Games 34 và U.23 Đông Nam Á vào năm 2027, đồng thời được hoạch định đá vòng loại U.23 châu Á 2028. Thế hệ sinh năm 2005 - 2007 của Văn Bình, Văn Thuận, Công Phương, Lê Phát… là ngọn cờ tiếp nối, sẽ đi đúng con đường lứa U.23 VN của Đình Bắc, Hiểu Minh, Nhật Minh, Trung Kiên… đã đi.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Đội tuyển VN sẵn sàng cho mục tiêu gần (AFF Cup 2026) lẫn mục tiêu xa (World Cup 2030). U.23 VN là thế hệ xây dựng cho World Cup 2030. Còn với World Cup 2034, nòng cốt là lứa 2008 - 2009 hiện tại, đang khoác áo U.17 VN. Tôi đã động viên U.17 rằng các em phải có ước mơ, mục tiêu. 7 năm nữa, các em sẽ khoác áo đội tuyển VN, vậy nên bây giờ phải tập trung cố gắng. Đây là lứa tiềm năng, được đầu tư kỹ càng, với kỳ vọng các cầu thủ sẽ khoác áo U.20 VN trong 2 năm nữa để dự VCK châu Á".

Lựa chọn "trồng người" để chinh phục vòng loại World Cup bằng nội lực là con đường tuy chông gai nhưng bền vững. 2026 là năm bản lề quan trọng nhất để đội bóng của thầy Kim định hình bản sắc cho tương lai 5 năm nữa.