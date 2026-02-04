Đội tuyển Thái Lan bất ngờ ‘quay xe’, thực thi chiến thuật rất đặc biệt: Quyết giành vé Asian Cup 2027

Áp lực đang đè nặng lên vai đội tuyển Thái Lan, thầy trò HLV Anthony Hudson phải thắng

Theo trang báo nổi tiếng của Thái Lan - Siamsport, HLV Anthony Hudson đã chủ động hủy toàn bộ kế hoạch thi đấu giao hữu của đội tuyển Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 31.3. Thay vì tận dụng các trận đấu thử để rà soát lực lượng, ông Anthony Hudson lựa chọn cách “đóng cửa”, đưa đội tuyển tập trung hoàn toàn trong trại huấn luyện. Siamsport tiết lộ, nguyên nhân của sự lựa chọn này xuất phát từ thực tế khi các tuyển thủ Thái Lan vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại Thai League mùa giải 2025 - 2026, nơi cường độ thi đấu cao khiến nhiều trụ cột có dấu hiệu quá tải. Với ông Anthony Hudson, việc bảo toàn thể lực và sự tỉnh táo của các cầu thủ quan trọng hơn mọi phép thử mang tính hình thức.

“Trong suốt 8 ngày này, ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan dự kiến sẽ tập trung vào hai bài tập then chốt: thể lực và chiến thuật. Các giáo án hồi phục được thiết kế riêng cho từng nhóm cầu thủ, giúp những trụ cột lấy lại nền tảng thể trạng tốt nhất. Song song đó là chuỗi bài tập chiến thuật kín, xoay quanh những phương án tấn công đa dạng nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự kỷ luật của Turkmenistan – đối thủ từng khiến đội tuyển Thái Lan ôm hận ở trận lượt đi”, trang Khaosod bình luận.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) đang gặp bất lợi ở vòng loại Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, trang Thairath đánh giá, trận thua 1-3 trước Turkmenistan ở lượt đi (10.6.2025) đã để lại nhiều bài học đắt giá cho đội tuyển Thái Lan. Ở cuộc đối đầu đó, đội tuyển Thái Lan kiểm soát bóng áp đảo nhưng thiếu sự sắc sảo trong khâu dứt điểm, đồng thời bộc lộ những khoảng trống khi chuyển trạng thái phòng ngự – tấn công. Chính vì vậy, HLV Anthony Hudson đã dành phần lớn thời gian cho việc nâng cao tốc độ luân chuyển bóng, cải thiện khả năng xâm nhập vòng cấm và tăng cường tính kỷ luật ở hàng thủ, nhằm hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân trong trận đấu quyết định.

Chia sẻ với trang Siamsport tối 4.2, một thành viên của ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan bày tỏ: “Tám ngày không có giao hữu không phải để trốn tránh áp lực, mà là để các cầu thủ đội tuyển Thái Lan đối diện với nó một cách nghiêm túc nhất. Đây là quãng thời gian chúng tôi dùng để sửa từng chi tiết nhỏ, từ cách di chuyển không bóng đến sự kết nối giữa các tuyến. Mục tiêu là khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đội tuyển Thái Lan phải ở trạng thái sẵn sàng cao nhất”.

“Chúng tôi mong người hâm mộ đến sân cổ vũ cho các cầu thủ vì đây là động lực to lớn, là điểm tựa tinh thần quan trọng trong trận cầu sinh tử của đội tuyển Thái Lan”, thành viên ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan nhấn mạnh.

Theo nhận định của Siamsport, trước khi bước vào trận đấu cuối cùng với Turkmenistan, áp lực đang đè nặng trên vai của “Voi chiến”. Sau 5 lượt trận, đội tuyển Thái Lan có 12 điểm, bằng với Turkmenistan, thậm chí sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+10 so với +5). Tuy nhiên, việc thất bại ở lượt đi khiến đội bóng xứ chùa vàng bất lợi về thành tích đối đầu. Điều đó đồng nghĩa, một trận hòa là không đủ để đội tuyển Thái Lan đi tiếp. Con đường duy nhất để họ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út là đánh bại Turkmenistan.

Đội tuyển Thái Lan đang tập trung tối đa cho mục tiêu đánh bại Turkmenistan ẢNH: NGỌC LINH

Trang Khaosod nhận định: “Trong bối cảnh ấy, trận đấu ngày 31.3 được xem như trận chung kết sống còn của bóng đá Thái Lan. Việc giấu bài, không đá giao hữu và dồn toàn bộ nguồn lực cho 90 phút quyết định cho thấy Thái Lan đã sẵn sàng cho một canh bạc lớn. HLV Anthony Hudson hiểu rằng, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển. Nhưng nếu thành công, chiến thắng trước Turkmenistan không chỉ mang lại tấm vé Asian Cup 2027, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh và tham vọng của “Voi chiến” trên hành trình tìm lại vị thế”.