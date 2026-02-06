Lịch thi đấu vòng 13 V-League mới nhất: HLV Harry Kewel đối đầu ông Chu Đình Nghiêm, quá nóng!

Gay cấn cuộc đua ngôi đầu V-League

3 trận đầu của vòng 13 V-League sẽ diễn ra vào ngày 7.2. Trong bối cảnh cuộc đua ngôi đầu đang rất căng thẳng, CLB Ninh Bình (27 điểm) chắc chắn quyết thắng CLB HAGL (11 điểm) trên sân nhà để sớm tạm lấy lại vị trí số 1 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Trong cuộc đọ sức với CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng trước, CLB Ninh Bình đã để thua đáng tiếc và chấp nhận mất ngôi đầu vào chính tay đội bóng ngành công an. Việc để thua trong trận đối đầu trực tiếp với CAHN khiến CLB Ninh Bình gặp bất lợi khi kém 2 điểm, trong khi đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Tuy nhiên, cuộc đua vô địch vẫn còn rất dài với cả lượt về sau tết. Vì vậy, nếu có thể tạm lấy lại ngôi đầu khi CAHN chưa thi đấu vòng này, đó sẽ là cú hích tinh thần lớn đối với đội bóng tân binh này.

Lịch thi đấu vòng 13 Ảnh: FPT PLAY

CLB Ninh Bình đang thi đấu nhiều hơn CLB CAHN 1 trận ẢNH: MINH TÚ

Ở phần sân đối diện, HAGL - đội vừa thắng SHB Đà Nẵng để tạm bứt khỏi nhóm cuối bảng - đương nhiên bị đánh giá thấp hơn cả về thực lực lẫn bất lợi sân khách. Vì vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Lê Quang Trãi nhiều khả năng là giành 1 điểm, dù chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Cú hattrick ấn tượng của Alan mang về chiến thắng cho CLB CAHN trước CLB Ninh Bình ở vòng 12 V-League

Tại sân Bình Dương, CLB Becamex TP.HCM (12 điểm) cũng hướng tới 3 điểm khi đối thủ chỉ là tân binh CLB PVF-CAND (8 điểm, tạm xếp thứ 2 từ dưới lên). Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Nobuhiro, CLB Becamex TP.HCM đã hòa 0-0 trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 12 dù bị lấn lướt về thế trận. Có thể thấy phần nào tư tưởng của nhà cầm quân người Nhật Bản là chú trọng sự chắc chắn, nhất là khi gặp các đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, khi trở về sân nhà và gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn, nhiều khả năng CLB Becamex TP.HCM sẽ lựa chọn cách đá chủ động hơn. Ở chiều ngược lại, HLV Nguyễn Thành Công và các cầu thủ CLB PVF-CAND hiểu rõ bất lợi trong lần đầu góp mặt ở V-League 1, trong khi thời gian chuẩn bị lại quá ít. Trận thua 1-2 trước CLB Công an TP.HCM ở vòng trước cho thấy HLV Nguyễn Thành Công vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tạo nên 1 tập thể thực sự gắn kết và thi đấu hiệu quả như CLB Hà Tĩnh mùa trước.

Tâm điểm chú ý của vòng này có lẽ nằm ở cuộc đọ sức giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ: CLB Hà Nội (18 điểm) và CLB Hải Phòng (20 điểm) tại sân Hàng Đẫy. Xét về lực lượng, CLB Hà Nội vốn được đánh giá cao hơn khi vẫn sở hữu nhiều cái tên thuộc hàng “sao” của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc đang kém 2 điểm và xếp dưới 2 bậc so với CLB Hải Phòng lại cho thấy phong độ của đội bóng thủ đô ở lượt đi không tương xứng với kỳ vọng của giới mộ điệu.

Hà Nội tiếp Hải Phòng

Highlight CLB SLNA 1-3 CLB Hà Nội: Đội khách quá xuất sắc

Một phần nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự thiếu ổn định ở vị trí HLV trưởng. Trong khi đó, ở phía bên kia, ai cũng thấy hiệu quả đến trước hết từ khả năng cầm quân của HLV Chu Đình Nghiêm. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Harry Kewell, CLB Hà Nội dường như đang dần tìm lại sự ổn định trong cách vận hành. Chiến thắng 3-1 trước CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) ngay trên sân Vinh đã cho thấy điều ấy.

Với CLB Hải Phòng, trận thua 1-2 trước Thể Công Viettel ở vòng trước tuy khiến họ tạm mất vị trí thứ 3, nhưng mục tiêu đứng trong tốp 5 chung cuộc vẫn còn rất sáng cửa. Một trong các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chính là CLB Hà Nội. Hơn ai hết, HLV Chu Đình Nghiêm - người từng có nhiều năm gắn bó với CLB Hà Nội - hiểu rõ khó khăn khi phải làm khách tại sân Hàng Đẫy. Vì vậy, CLB Hải Phòng nhiều khả năng sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công chắc chắn trong trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn và khó lường này.

Thể Công Viettel, CLB Công an TP.HCM quyết giữ nhịp bám đuổi

2 trận tiếp theo của vòng 13 V-League sẽ diễn ra vào ngày 8.2. Thể Công Viettel (22 điểm), đội vừa leo lên vị trí thứ 3 sau trận thắng CLB Hải Phòng, sẽ tiếp đón SLNA trên sân Hàng Đẫy.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel đang thể hiện lối chơi đa dạng, chủ động gây sức ép ngay từ phần sân đối thủ nhằm áp đặt thế trận. Trận thắng 2-1 tại “chảo lửa” Lạch Tray (cả 2 bàn đều do tiền đạo Lucao ghi) ở vòng trước là minh chứng rõ ràng.

Bởi vậy, có thể khẳng định vị thế “cửa trên” của Thể Công Viettel khi họ không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn đang đạt phong độ cao (mới thua duy nhất 1 trận từ đầu giải), cùng lực lượng được đánh giá vượt trội so với SLNA. Tương tự là trận đấu tại sân Thống Nhất, nơi CLB Công an TP.HCM (20 điểm) gặp đối thủ đang chìm trong khó khăn là CLB Đông Á Thanh Hóa (9 điểm).

CLB Thể Công Viettel đang có phong độ rất cao

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân PVF tuần trước giúp đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt tiếp tục duy trì vị trí trong tốp 5. Tuy nhiên, khoảng cách với đội xếp ngay phía sau là CLB Hà Nội chỉ còn 2 điểm. Vì vậy, CLB Công an TP.HCM không được phép sảy chân trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn về phong độ hiện tại như CLB Đông Á Thanh Hóa.

Ở phần sân đối diện, đội bóng xứ Thanh đang thể hiện sự nỗ lực qua từng trận. Trận hòa 2-2 trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ở vòng trước là minh chứng rằng khi đoàn kết và đủ quyết tâm, CLB Đông Á Thanh Hóa vẫn có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Vì vậy, dù bị đánh giá thấp hơn, CLB Đông Á Thanh Hóa vẫn sẽ hướng tới 1 kết quả hòa để tránh tụt lại trong cuộc đua trụ hạng.

CLB Nam Định và Hà Tĩnh chờ cú bứt phá, CAHN đá bù tháng 3

Trận Thép Xanh Nam Định (11 điểm) - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (16 điểm) tại sân Thiên Trường sẽ diễn ra vào ngày 9.2.

CLB Nam Định được kỳ vọng sẽ trở lại phong độ của nhà vô địch trong lượt về

Kết quả hòa 2-2 trên sân Thanh Hóa tuần qua là trận hòa thứ 4 liên tiếp của đội bóng thành Nam. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son từ băng ghế dự bị cũng đáng chú ý, dù anh chưa tìm lại 100% phong độ. Dù vậy, đây vẫn là tín hiệu tích cực để người hâm mộ hy vọng vào sự trở lại mạnh mẽ hơn ở lượt về. Đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có sự ổn định hơn ở mùa này với vị trí thứ 7 tạm thời. Vì vậy, dù phải làm khách, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh không có lý do gì để e ngại trước đương kim vô địch trong 1 trận cầu được dự đoán khá cân bằng.

Trận đấu muộn nhất của vòng 13 V-League giữa SHB Đà Nẵng và CAHN tại sân Chi Lăng sẽ diễn ra vào ngày 22.3.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 12