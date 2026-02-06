CLB TP.HCM thắng thuyết phục Khánh Hòa, tốp đầu giải hạng nhất có biến động

2 lần VAR vào cuộc

Màn so tài giữa CLB Khánh Hòa và CLB TP.HCM được dự báo hấp dẫn. Đây là 2 đội bóng đứng trong tốp 3, là đối thủ của CLB Trường Tươi Đồng Nai trong cuộc đua vô địch. Trước vòng 8, CLB Khánh Hòa đứng thứ 2 với 16 điểm, hơn thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương 2 điểm. Do đó, đội bóng phố biển được đánh giá cao hơn một chút.

Trong hiệp 1, CLB Khánh Hòa có thể trận nhỉnh hơn, liên tục tấn công, gây sức ép lớn về phía khung thành đội TP.HCM. Phút 34, trọng tài Nguyễn Ngọc Tùng cho CLB Khánh Hòa chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Công Đình của CLB Khánh Hòa ngã trong vòng cấm địa. Ban đầu, ông xác định cầu thủ đội chủ nhà đã bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen đã thay đổi quyết định.

Đúng 10 phút sau, CLB Khánh Hòa nhận "trái đắng". Phút 45+4, CLB TP.HCM phản công nhanh chớp nhoáng, triển khai bóng ra biên ngay khi cướp bóng thành công. Trong vòng cấm, Công Thành di chuyển thông minh, đánh đầu hiểm hóc, làm rung mành lưới CLB Khánh Hòa sau pha tạt bóng như đặt của đồng đội. Trọng tài Ngọc Tùng tiếp tục tham khảo VAR và lần này, ông không thay đổi quyết định.

Công Thành mở ra chiến thắng cho CLB TP.HCM ẢNH: CLB TP.HCM

CLB Khánh Hòa bất lực

Sang hiệp 2, CLB Khánh Hòa nỗ lực dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Trần Trọng Bình không tạo ra sự khác biệt nào. Thậm chí, đội chủ nhà còn nhận thêm bàn thua. Phút 62, CLB TP.HCM nhân đôi cách biệt, tiếp tục từ một tình huống phối hợp hay. Sau đường chuyển rất "điệu" bằng má ngoài của Tiến Anh, Phương Thịnh dứt điểm thông minh, vừa đủ đánh bại thủ môn đối phương.

Trong phần còn lại của trận đấu, CLB Khánh Hòa dồn lên tấn công nhưng vẫn bế tắc và phải chấp nhận thất bại 0-2. Với kết quả này, đội bóng phố biển đánh rơi vị trí thứ 2 vào tay đối thủ CLB TP.HCM. Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Trần Trọng Bình thua 2 trận liên tiếp. Ở vòng trước, CLB Khánh Hòa thất bại 1-3 trong chuyến làm khách của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Khoảng cách giữa đội bóng này và đội đầu bảng đang là 4 điểm, có thể bị nới lên thành 7 điểm.

Cũng trong chiều 6.2, đội Thanh Niên TP.HCM và Đồng Tháp cầm chân nhau 0-0.