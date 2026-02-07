Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc đương kim vô địch châu Á: Mở đường đến World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp đương kim vô địch châu Á

Hôm nay (7.2), đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn 7 ngày nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2026.

Đây là chuyến tập huấn bản lề và thầy trò HLV Mai Đức Chung có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc nhằm rà soát lực lượng và lối chơi. Trung Quốc là đương kim vô địch Asian Cup nữ, khi hạ Nhật Bản ở trận chung kết cách đây 4 năm.

Đội tuyển nữ Trung Quốc cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và CHDCND Triều Tiên đã tạo thành nhóm 5 "chị đại" châu Á, thay nhau thống trị Asian Cup và đoạt vé đi World Cup trong nhiều năm. Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar nằm ở nhóm hai, chưa thể so sánh với nhóm đầu.

Đội tuyển nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn ẢNH: VFF

Cũng bởi vậy, cuộc đối đầu nữ Trung Quốc là bài sát hạch giá trị với đội tuyển nữ Việt Nam. Sau SEA Games 33, thầy trò ông Mai Đức Chung đã hội quân để tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Với nòng cốt lực lượng quen thuộc, Việt Nam đã thắng 1-0 trước Uzbekistan ở trận giao hữu, Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, vẫn triển khai lối chơi tấn công, kiểm soát bóng nhuyễn, đa dạng. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng được nâng cấp những miếng đánh biên, phản công uy lực và đường nét hơn, đồng thời cải thiện thể lực để phòng ngự trước những đối thủ đẳng cấp cao.

Nếu ở trận gặp Uzbekistan, năng lực tấn công của nữ Việt Nam đã được kiểm chứng, thì màn so tài với đội nữ Trung Quốc sẽ kiểm nghiệm đẳng cấp phòng ngự của các học trò ông Mai Đức Chung.

Sau thời Chương Thị Kiều, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam trải qua khó khăn, khi lớp kế cận chưa đáp ứng yêu cầu. Diễm My (Than Khoáng sản Việt Nam), Trần Thị Thu (Thái Nguyên T&T) vẫn là "đầu tàu", bên cạnh những tài năng từng được kỳ vọng nhưng chưa bứt phá như Thu Thương, Kim Yên, Thanh Thảo...

HLV Mai Đức Chung đã kiên trì rèn thể lực, sức mạnh cho học trò thông qua bài tập đối kháng, chiến thuật. Ông yêu cầu học trò phải chuyền nhanh, gọn, không giữ bóng lâu. Còn trong phòng thủ, khả năng bọc lót là chìa khóa thành công. Đội tuyển nữ Việt Nam không có cá nhân vượt trội, nên cần trông đợi ở sức mạnh tập thể.

Thử thách nặng ký

Đội tuyển nữ Trung Quốc ở đẳng cấp cao, với dàn cầu thủ toàn diện từ thể hình đến kỹ chiến thuật.

Trong năm 2025, thầy trò HLV Ante Milicic đã thắng Đài Loan (4-0, 4-1), Uzbekistan (5-0), Thái Lan (5-1), hòa Nhật Bản (0-0) và Hàn Quốc (2-2). Trung Quốc cũng hòa Canada (1-1), đội từng đoạt HCV Olympic Tokyo 2020.

Bài học quý đang chờ đợi "những cô gái kim cương" ẢNH: VFF

Dù thua Anh, Mỹ và Mexico, nhưng việc được cọ xát với những đội mạnh cũng cải thiện đáng kể vốn kinh nghiệm cho đội tuyển nữ Trung Quốc. Cái hơn của Trung Quốc so với phần đông các nền bóng đá châu Á, là cơ hội được thi đấu liên tục, giao hữu với đối thủ trên tầm nhằm tiến bộ nhanh hơn.

"Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ học được nhiều từ các trận giao hữu với Trung Quốc", HLV Mai Đức Chung khẳng định. Tại Asian Cup 2022, nữ Việt Nam thua 1-3 trước Trung Quốc ở tứ kết, trong trận đấu Tuyết Dung mở tỷ số, sau đó nữ Việt Nam đá hỏng phạt đền đáng tiếc. Điều đó cho thấy, đối thủ có mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn luôn có cơ hội.

Thầy trò ông Mai Đức Chung từng dự World Cup 2023 và liên tục "thử lửa" với những đội mạnh như Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, New Zealand, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và cả Trung Quốc.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã vươn lên từ trong khó khăn và thất bại, để trở thành tập thể kiên cường. Mục tiêu của toàn đội là học hỏi và hoàn thiện lối chơi, sẵn sàng cho Asian Cup 2026 với đích ngắm đoạt vé đến World Cup 2027.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C Asian Cup 2026 cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Giải đấu diễn ra từ 1.3 đến 21.3 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (4.3), Đài Loan (7.3) và Nhật Bản (10.3) trên sân Perth Rectangular.