Hoàng Hên và tân binh ngoại cùng lập công, Hà Nội thắng đẹp Hải Phòng: Công phá ngoạn mục tốp 4

CLB Hà Nội áp đảo

Chiến thắng 3-1 trước SLNA đã đưa CLB Hà Nội tiến gần trở lại đường đua huy chương, khi chỉ còn cách tốp 3 (do Thể Công Viettel trấn giữ) khoảng cách 4 điểm. Nếu tiếp tục thắng Hải Phòng ở vòng 13, thầy trò HLV Harry Kewell sẽ gây áp lực lên nhóm đầu.

Tuy nhiên, đánh bại đội Hải Phòng của "cố nhân" Chu Đình Nghiêm chưa bao giờ đơn giản. CLB Hải Phòng đang bay cao ở V-League dù sở hữu đội hình khiêm nhường, bởi triết lý kiểm soát và "liệu cơm gắp mắm" tài tình của ông Nghiêm đã nhào nặn nên tập thể kiên cường, rất khó bị đánh bại.

David Fischer (trái) ghi dấu ấn ẢNH: MINH TÚ

Song, ở trận đấu tối 7.2, cách nhập cuộc tốc độ của CLB Hà Nội đã khiến Hải Phòng gặp khó. Ngay phút thứ 3, Văn Quyết tận dụng pha băng lên quá cao của thủ môn Đình Triệu để dứt điểm cầu âu, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

CLB Hà Nội sau đó tìm được bàn mở tỷ số ở phút 11. Tân binh David Fischer chứng tỏ giá trị với pha xâm nhập dũng mãnh rồi đá nối đưa bóng đập chân hậu vệ đối thủ, khiến Đình Triệu không có cơ hội cứu thua. Triết lý của HLV Harry Kewell bộc lộ rõ nét, khi CLB Hà Nội pressing quyết liệt với cường độ "nghẹt thở", đồng thời đưa bóng lên phía trước bằng những đường chuyền gọn, nhanh, chắc, có ý đồ cụ thể, thay vì chỉ kiểm soát bóng ở giữa sân.

CLB Hải Phòng chịu áp lực lớn trong hiệp 1, khi cả hai biên lẫn trung lộ đều thuộc về Hà Nội. Đội khách chỉ có một số pha lên bóng có đường nét, như tình huống Việt kiều Camilo Minh nỗ lực đột phá dứt điểm phút 36, hay pha căng ngang bất thành của Hữu Sơn ở phút 15.

Hoàng Hên ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Hà Nội

Nỗ lực bất thành

CLB Hải Phòng đã chơi tốt hơn trong hiệp 2, khi HLV Chu Đình Nghiêm đọc được ý đồ pressing của người đồng nghiệp Harry Kewell. Dù vậy, với chênh lệch toàn diện về chất lượng cầu thủ, đội khách Hải Phòng vẫn chống đỡ vất vả.

Hai Long (phải) làm khó hàng thủ Hải Phòng, với nhiều pha bóng buộc hậu vệ đàn em Nhật Minh phải theo kèm vất vả ẢNH: MINH TÚ

Đội khách cầm bóng tốt hơn, bắt đầu có những pha luân chuyển mang hình hài rõ ràng, nhưng khi Hải Phòng dâng cao, CLB Hà Nội lại có khoảng trống để tung đòn phản công. Khoảng không sau lưng hậu vệ, đặc biệt ở cánh của Việt Hưng trở thành "tử huyệt", liên tục bị khai thác.

Chỉ trong 2 phút, một mình Hai Long khiến cầu môn Hải Phòng 2 lần bị đe dọa bởi các pha chạy chỗ khôn ngoan để đón cơ hội. Hải Phòng gặp khó ở khâu tổ chức tấn công, khi Joel Tagueu cùng đồng đội bị chia tách hoàn toàn trước thế phòng ngự khoa học của Hà Nội.

Chiến thắng 2-0 được ấn định cho Hà Nội ở phút 80, khi Tuấn Hải kiến tạo để Hoàng Hên băng xuống dứt điểm chéo góc hạ gục Đình Triệu. Một pha tấn công mẫu mực của chủ nhà, cho thấy CLB Hà Nội đã vào guồng dưới bàn tay huấn luyện của Harry Kewelll.

Đánh bại đội khách Hải Phòng, CLB Hà Nội có 22 điểm sau 13 trận, vươn lên hạng tư.

