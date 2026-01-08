Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Hà Nội chiêu mộ tiền đạo người Anh, HLV Harry Kewell bớt nỗi âu lo

Hồng Nam
Hồng Nam
08/01/2026 11:45 GMT+7

CLB Hà Nội hoàn tất chiêu mộ tiền đạo David Fisher (quốc tịch Anh) để nâng cấp hàng công cho HLV Harry Kewell.

Tân binh đáng xem của CLB Hà Nội

CLB Hà Nội chính thức hoàn tất bản hợp đồng với tiền đạo người Anh David Fisher, hứa hẹn bổ sung thêm một phương án tấn công giàu năng lượng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, CLB Hà Nội sở hữu một cầu thủ mang quốc tịch Anh.

Sinh năm 2001, David Fisher mang hai quốc tịch Anh - CH Czech. Chân sút 25 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của AFC Wimbledon và từng chinh chiến ở các giải trong hệ thống bóng đá Anh.

Năm 2023, tiền đạo 25 tuổi chuyển tới khoác áo Glentoran (Bắc Ireland) và có quãng thời gian thi đấu thường xuyên, tích lũy thêm kinh nghiệm.

CLB Hà Nội chiêu mộ tiền đạo người Anh, HLV Harry Kewell bớt nỗi âu lo- Ảnh 1.

David Fisher khoác áo CLB Hà Nội

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã ra sân 147 trận, ghi 33 bàn thắng trong sự nghiệp. Nổi bật với khả năng dứt điểm bằng cả hai chân, tư duy chọn vị trí cùng sự đa dạng trong vị trí thi đấu, tân binh người Anh được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập và tạo dấu ấn trong màu áo đội bóng thủ đô.

"Lần đầu thi đấu ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh, nhưng tôi tin mình sẽ hòa nhập tốt nhờ sự hỗ trợ của Ban huấn luyện và các đồng đội. Tôi sẽ nỗ lực để bắt nhịp nhanh nhất, chiến đấu trong từng buổi tập và mang lại những bàn thắng cho đội bóng", tiền đạo mang áo số 77 chia sẻ.

CLB Hà Nội đang gấp rút tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn hai V-League. Đại diện thủ đô mới tranh tài ở giải giao hữu tứ hùng tại Thái Nguyên bằng đội hình trẻ, trong khi đội hình chính đang được huấn luyện bởi HLV Harry Kewell.

Dưới bàn tay của chiến lược gia người Úc, CLB Hà Nội thắng 2, hòa 1, thua 2, giành 7 điểm sau 5 trận. Thầy trò HLV Kewell tạm đứng thứ sáu với 15 điểm sau 11 trận, kém ngôi đầu của Ninh Bình 12 điểm.

Mục tiêu của CLB Hà Nội là đạt vị trí cao nhất có thể tại V-League. Do đã chia tay Cúp quốc gia, nên đội bóng của Kewell chỉ còn V-League để phấn đấu mùa này. 

