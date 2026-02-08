Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hàng loạt cầu thủ nhập tịch Indonesia bất ngờ ‘quay xe’, đội tuyển Việt Nam bớt âu lo

Thiếu Bá
Thiếu Bá
08/02/2026 13:13 GMT+7

Ngày càng nhiều cầu thủ nhập tịch Indonesia không trụ nổi ở các giải châu Âu, trở về thi đấu ở giải vô địch quốc gia Indonesia. Đây có thể là tín hiệu cho đội bóng xứ sở vạn đảo không còn như xưa.

Không trụ nổi ở châu Âu, trở về Indonesia và Đông Nam Á

Cầu thủ nhập tịch mới nhất rời châu Âu để trở về thi đấu tại Indonesia là tiền vệ Ivar Jenner, anh chuyển từ CLB Utrecht (Hà Lan) về CLB Dewa United tại xứ sở vạn đảo.

Hàng loạt cầu thủ nhập tịch Indonesia bất ngờ ‘quay xe’, đội tuyển Việt Nam bớt âu lo - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều cầu thủ nhập tịch Indonesia (áo đỏ) rời châu Âu về khoác áo các đội bóng trong nước

Ảnh: Reuters

Những cầu thủ khác không thể trụ nổi tại châu Âu, buộc phải trở về xứ sở vạn đảo đá bóng có hậu vệ trái Shayne Pattynama (từng thi đấu cho CLB của Bỉ, giờ khoác áo CLB Persija Jakarta), tiền vệ Thom Haye (từ CLB Almere City của Hà Lan về CLB Persib Bandung), Eliano Reijnders (từ Jong Utrecht của Hà Lan về Persib Bandung), tiền đạo Mauro Zijlstra (từ CLB Volendam của Hà Lan về Persija Jakarta), Rafael Struick (từng thi đấu cho CLB ADO Den Haag của Hà Lan, hiện khoác áo đội Dewa United).

Nếu tính luôn hậu vệ cánh phải Sandy Walsh, từng chơi cho các CLB Genk và Mechelen của Bỉ, hiện khoác áo CLB Buriram United (Thái Lan), số lượng cầu thủ Indonesia rời sân cỏ châu Âu, chuyển sang khoác áo các CLB Indonesia và Đông Nam Á đã lên đến 7 người, tức hơn nửa đội hình.

Đây là thực tế rất khác so với chính đội tuyển Indonesia ở thời điểm họ đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và Asian Cup 2023, hồi cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Thời điểm đó, hầu hết đội hình của đội bóng xứ vạn đảo chơi bóng ở châu Âu.

Đội tuyển Việt Nam và Indonesia thay đổi theo 2 hướng khác nhau

Việc nhiều cầu thủ nhập tịch Indonesia giờ đây rời châu Âu để về Đông Nam Á chơi bóng, phản ánh năng lực chuyên môn của họ chưa chắc đã ở mức quá cao so với cầu thủ Việt Nam. Ngày đó, chúng ta thua Indonesia một phần vì cầu thủ Việt Nam lạ lẫm với dàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu, chơi theo phong cách châu Âu của Indonesia.

Hàng loạt cầu thủ nhập tịch Indonesia bất ngờ ‘quay xe’, đội tuyển Việt Nam bớt âu lo - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam có những sự bổ sung quan trọng, sẽ mạnh lên so với chính mình các năm 2023 - 2024

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nguyên nhân khác khiến chúng ta liên tục thất bại, vì ở thời điểm đó HLV Troussier sắp xếp nhân sự cho đội tuyển Việt Nam không hợp lý, sử dụng đội hình bất lợi về thể hình đối đầu với dàn cầu thủ nhập tịch có thể hình tốt của Indonesia. Vả lại, ông Troussier thời điểm đó không tập hợp được lực lượng tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam, nên chúng ta càng thua thiệt so với đội bóng xứ sở vạn đảo.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã khác hẳn so với cách đây 2 – 3 năm. Lực lượng trong tay HLV Kim Sang-sik vừa được đánh giá cao về mặt chất lượng, vừa sở hữu thể hình rất tốt, sẵn sàng va chạm ngang ngửa với dàn cầu thủ gốc châu Âu của Indonesia.

Phát biểu sau đây của cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm có thể sẽ giúp cầu thủ Việt Nam thêm phần tự tin: "Cầu thủ nhập tịch Indonesia thật ra chỉ là dạng cầu thủ hạng 2 tại châu Âu, họ thường xuyên bị đánh bại bởi Nhật Bản, đội bóng sở hữu dàn cầu thủ chơi ở những đội bóng hàng đầu ở "lục địa già". Cầu thủ nhập tịch của Indonesia cũng thua luôn các đội mạnh ở châu Á như Iraq, Ả Rập Xê Út, trong khi các đội tuyển Việt Nam từng gây rất nhiều khó khăn cho các đội nói trên, nên chúng ta có thể bỏ đi tâm lý e ngại nếu tái ngộ Indonesia".

Đội tuyển Việt Nam về lý thuyết đang mạnh lên, trong khi đội tuyển Indonesia có vẻ đang yếu đi so với chính họ tại vòng loại World Cup 2026, đấy là tiền đề để đội tuyển Việt Nam nghĩ đến chuyện đánh bại Indonesia trong năm nay. Trước mắt, chúng ta sẽ cùng bảng với đội xứ sở vạn đảo tại AFF Cup 2026.

Khám phá thêm chủ đề

