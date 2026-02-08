Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thử thách cực lớn đón đợi đội tuyển nữ Việt Nam

Nghi Thạo
Nghi Thạo
08/02/2026 04:28 GMT+7

Đội tuyển nữ VN phải tiếp tục thể hiện bản lĩnh để chinh phục thử thách tại VCK nữ châu Á 2026, hướng đến mục tiêu lấy vé dự World Cup.

HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ

Năm 2022, giấc mơ World Cup của bóng đá nữ VN đã được viết nên từ một hành trình đầy chông gai và cảm xúc. Tại VCK nữ châu Á 2022 tổ chức ở Ấn Độ, cơn bão Covid-19 đã khiến lực lượng đội tuyển nữ VN bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì không đủ nhân sự tối thiểu để đăng ký thi đấu. Thế nhưng, thay vì gục ngã trước nghịch cảnh, tinh thần kiên cường của "những cô gái kim cương" lại tỏa sáng rực rỡ nhất. Sự kiên trì của HLV Mai Đức Chung cùng ý chí sắt đá của từng cầu thủ đã giúp VN lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng để tiến vào tứ kết, trước khi đá vòng play-off tranh vé World Cup.

Thử thách cực lớn đón đợi đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN tập luyện tích cực từ ngày 14.1 để chuẩn bị cho VCK nữ châu Á 2026

ẢNH: VFF

Tròn 4 năm kể từ ngày VN đá trận quyết định với Đài Loan (6.2.2022), khoảnh khắc Bích Thùy sút tung lưới đối phương vẫn chưa phai mờ trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ VN. Bàn thắng ấy không chỉ mang về tấm vé tham dự World Cup nữ 2023 mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của một tập thể không bao giờ biết từ bỏ. Chiến tích này vĩ đại bởi nó không được xây dựng trên một lộ trình bằng phẳng, mà được tôi luyện gian nan. Điểm tựa lớn nhất giúp các cô gái bước ra sân chơi thế giới chính là tinh thần không khuất phục, biến những điều không thể thành có thể để viết nên trang sử hào hùng nhất của bóng đá nước nhà.

GẶP "NÚI LỚN" NHẬT BẢN

Vào lúc này, đội tuyển nữ VN cũng sắp bước vào một hành trình đầy thử thách tại VCK nữ châu Á 2026 và một lần nữa hướng đến "tấm vé vàng" dự World Cup nữ 2027.

Rơi vào bảng C, đội tuyển nữ VN lần lượt gặp Ấn Độ vào 18 giờ ngày 4.3, đối đầu với Đài Loan vào 12 giờ ngày 7.3, đọ sức với Nhật Bản vào 16 giờ ngày 10.3. Việc phải nằm chung bảng với Nhật Bản - thế lực đứng đầu châu Á và trong top 8 đội bóng mạnh nhất thế giới - đặt ra một áp lực lớn cho đội tuyển nữ VN. HLV Mai Đức Chung nhận định: "Nhật Bản có trình độ vượt trội hơn. Trong khi đó, 3 đội còn lại là VN, Ấn Độ và Đài Loan sẽ cạnh tranh căng thẳng tại bảng C".

Bên cạnh sức mạnh của đối thủ, lịch thi đấu cũng trở thành một rào cản đáng kể đối với đội tuyển nữ VN trong chiến dịch lần này. Đáng chú ý là cuộc chạm trán với Đài Loan ở lượt trận thứ hai bảng C, Huỳnh Như và các đồng đội ra sân vào buổi trưa (13 giờ, theo giờ Úc). Đây là khung giờ thi đấu khắc nghiệt, đòi hỏi sự thích nghi cực tốt về mặt thể trạng và thể lực dưới điều kiện thời tiết nắng gắt. Cuộc chạm trán Đài Loan được nhận định là trận đấu bản lề đối với tham vọng đi tiếp của đội tuyển nữ VN. Đài Loan là đối thủ khó chơi, trong khi ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đối mặt với "ngọn núi" Nhật Bản. Do đó, nếu không thể giành kết quả có lợi trong trận đấu vào trưa 7.3, cánh cửa vào vòng tứ kết sẽ hẹp đi với đội tuyển nữ VN.

VCK nữ châu Á 2026 đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. Giải đấu nữ lớn nhất châu lục quy tụ 12 đội bóng, chia đều vào 3 bảng. Theo đó, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Đặc biệt, 4 đội thắng tứ kết sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup nữ 2027. Trong khi đó, 4 đội thua bán kết được chia làm 2 cặp đấu để tiếp tục tìm ra 2 đội thắng lấy vé trực tiếp dự World Cup nữ 2027, còn 2 đội thua vẫn còn cơ hội ở vòng play-off liên lục địa.


