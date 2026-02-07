Phong Phú Hà Nam vô địch U.19 nữ quốc gia, đội TP.HCM bị ngược dòng trận cuối

U.19 nữ Hà Nội tạo “cú sốc” phút bù giờ, đội TP.HCM lỡ chiến thắng trong tầm tay

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ U.19 quốc gia, CLB nữ U.19 TP.HCM đặt quyết tâm giành thêm 1 chiến thắng trước Hà Nội. Tham vọng của đội bóng thành phố mang tên Bác sớm được cụ thể hóa khi Nguyễn Thị Thùy Linh ghi bàn mở tỷ số ở phút 26.

Thời gian còn lại của hiệp 1, TP.HCM phòng ngự chắc chắn và ít để đối phương có cơ hội tiếp cận khung thành. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dành cho TP.HCM. Bước sang hiệp 2, Hà Nội quyết tâm giành lại ít nhất 1 điểm bằng việc tràn lên tấn công. Nỗ lực của họ được đền đáp bằng màn tỏa sáng của các cầu thủ.

Phút 63, Nguyễn Thị Thương dứt điểm chuẩn xác, quân bình tỷ số 1-1 cho Hà Nội. Quãng thời gian tiếp theo, 2 đội chơi giằng co và tạo ra nhiều pha bóng hấp dẫn. Kịch tính xảy ra ở phút 90+3 khi An Hoàng Cúc lập công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội.

Thái Nguyên T&T thắng đậm Than KSVN, Phong Phú Hà Nam lên ngôi vô địch

Ở trận đấu còn lại của lượt 10, Thái Nguyên T&T buộc phải giành chiến thắng trước Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN) nếu không muốn mất tấm huy chương đồng vào tay Hà Nội. Dù vậy, đội bóng xứ chè gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1 và bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Sang hiệp 2, sức tấn công mạnh mẽ của Thái Nguyên T&T khiến Than KSVN không thể chống đỡ. Trần Thị Hương mở tỷ số cho đội bóng xứ chè bằng cú dứt điểm đẹp mắt. Sau đó, Đỗ Thị Thúy Nga lập cú đúp giúp Thái Nguyên T&T ấn định chiến thắng 3-0. Như vậy, Phong Phú Hà Nam giành ngôi vô địch, vị trí á quân thuộc về TP.HCM. Thái Nguyên T&T xếp thứ 3, Hà Nội xếp thứ 4 và Than KSVN xếp thứ 5.

Một số hình ảnh trong lễ trao giải U.19 nữ quốc gia:





BTC trao giải cho tổ trọng tài xuất sắc

CLB Thái Nguyên T&T giành HCĐ

CLB TP.HCM giành HCB

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao chức vô địch cho Phong Phú Hà Nam