Bảng xếp hạng vòng 13 V-League mới nhất: HAGL leo thẳng lên tốp 8, đẩy Nam Định xuống vị trí khó tin

Hà Nội FC vào tốp 4 trên bảng xếp hạng vòng 13 V-League

Cú sốc lớn nhất vòng 13 V-League 2025-2026 nằm ở sân Ninh Bình khi đội chủ nhà thất thủ 1-2 trước CLB HAGL. Được đánh giá cao hơn hẳn lại có tham vọng đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay đội Công an Hà Nội nhưng các cầu thủ Ninh Bình sẩy chân đáng tiếc trước đội bóng phố núi.

CLB HAGL tạo nên bất ngờ ở vòng 13 V-League 2025-2026, qua đó vươn lên hạng 8 trên bảng xếp hạng ẢNH: CLB HAGL

"Trắng tay" trên sân nhà khiến CLB Ninh Bình vẫn chỉ có 27 điểm, xếp hạng nhì kém đội dẫn đầu Công an Hà Nội 2 điểm. Trong khi đó với chiến thắng trước Ninh Bình giúp đội HAGL vươn lên hạng 8 với 14 điểm. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi có thể an tâm ăn tết trước khi trở lại cuộc đua trụ hạng ở V-League 2025-2026.

Đội PVF-CAND giành 3 điểm quan trọng trước Becamex TP.HCM, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Trên sân Bình Dương, đội chủ nhà Becamex TP.HCM cũng bất ngờ thất thủ trước đối thủ yếu hơn là PVF-CAND. Trận thua ngược đáng tiếc này khiến đội Becamex TP.HCM xếp hạng 9 với 12 điểm, sau cả đội HAGL. Trong khi đó 3 điểm quý giá có được từ CLB Becamex TP.HCM giúp đội PVF-CAND vươn lên hạng 11 với 11 điểm.

Hà Nội FC vào tốp 4 V-League 2025-2026 sau chiến thắng trước CLB Hải Phòng ẢNH: MINH TÚ

Ở trận còn lại của vòng 13 V-League 2025-2026 diễn ra hôm nay, Hà Nội FC đánh bại CLB Hải Phòng với tỷ số 2-0. 3 điểm có được từ trận đấu này giúp Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. 3 đội xếp trên Hà Nội FC ở nhóm dẫn đầu là Công an Hà Nội (29 điểm), Ninh Bình (27 điểm), Thể Công Viettel (22 điểm). Trong khi đó đội Đà Nẵng vẫn xếp cuối bảng xếp hạng với 7 điểm, trên 1 bậc là Thanh Hóa (9 điểm).

Ngày mai (8.2) diễn ra 2 cặp đấu của vòng 13 V-League 2025-2026 giữa CLB Thể Công Viettel (22 điểm, hạng 3) với SLNA (10 điểm, hạng 12), Công an TP.HCM (20 điểm, hạng 6) với CLB Thanh Hóa (9 điểm, hạng 13). Thể Công Viettel cùng Công an TP.HCM hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để cạnh tranh ở tốp đầu trong khi đó SLNA và Thanh Hóa nỗ lực tạo bất ngờ nhằm cải thiện điểm số lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Đáng lưu ý, đương kim vô địch Nam Định bị đẩy xuống vị trí thứ 10, khá nguy hiểm.

Bảng xếp hạng vòng 13 V-League 2025-2026 hôm nay (7.2):







