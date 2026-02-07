Không còn là đội bóng chỉ lo trụ hạng

Đầu tư lực lượng chất lượng

CLB TP.HCM trước đây ở V-League đã có thời điểm rất mạnh tay khi đầu tư nhiều tiền để đem nhiều cầu thủ nổi tiếng về thi đấu, vì theo ông Nguyễn Hữu Thắng, chủ tịch đội bóng lúc bấy giờ, muốn thu hút khán giả đến sân, một đội bóng ít nhất phải có từ 1 - 2 ngôi sao trên sân, nhất là cầu thủ nội. Tuy nhiên, ý định của CLB TP.HCM không thành công lắm khi chỉ mượn được Công Phượng từ CLB HAGL 1 mùa bóng, sau đó là khoảng trống lớn về lực lượng cầu thủ chất lượng, dẫn đến sự sa sút dần. Thậm chí, tháng 8.2022, trong bối cảnh đang gặp khó khăn tại V-League, CLB TP.HCM phải mời Lee Nguyễn, người đã chia tay sự nghiệp cầu thủ và đang huấn luyện tại CLB bóng đá nữ Washington Spirit (Mỹ) để một lần nữa trở lại cứu nguy đội bóng.

Cầu thủ Việt kiều Lee Williams đang hòa nhập rất tốt tại CLB Công an TP.HCM ẢNH: VIÊN ĐÌNH

Sau khi chuyển giao cho CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) đầu mùa giải V-League 2025-2026, ban lãnh đạo đội bóng quyết tâm cải tổ mạnh, với ban huấn luyện gồm toàn cựu cầu thủ của CLB CA TP.HCM ở giữa thập niên 1990 như Lê Huỳnh Đức, Châu Trí Cường, Phùng Thanh Phương… Bên cạnh đó, một loạt ngôi sao được đưa về đội như Nguyễn Tiến Linh (Quả bóng vàng VN 2024), tiền vệ Phạm Đức Huy (từ CLB Thép Xanh Nam Định), Đặng Văn Lắm (CLB Quảng Nam), Phạm Văn Luân (Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), hậu vệ Lê Quang Hùng (CLB SHB Đà Nẵng), cựu tuyển thủ Võ Minh Trọng (từ Becamex TP.HCM). Đặc biệt, đội mượn được cầu thủ Việt kiều trẻ tài năng Lee Williams được đào tạo bài bản tại Anh từ CLB Thể Công Viettel và mới đây là cầu thủ Việt kiều Úc Ngô Đăng Khoa, người từng thi đấu tại giải vô địch quốc gia Úc (A.League) trong màu áo CLB Perth Glory và từng tạo dấu mốc khi trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên ghi bàn tại A.League.

Hướng đến mục tiêu tốp 3

Có thể thấy với dàn cầu thủ khá chất lượng, CLB CA TP.HCM đang chơi khá ổn định tại V-League mùa này. Tính đến sau vòng 12, đội đang xếp thứ 5 với 20 điểm, bằng điểm đội xếp trên là Hải Phòng nhưng thua hệ số. Có thể thấy lối chơi của CLB dưới bàn tay HLV Lê Huỳnh Đức dần định hình rõ ràng hơn. Không hoa mỹ, đẹp mắt nhưng CLB CA TP.HCM vẫn có những pha phối hợp tấn công biên rất sắc bén và thường đem lại bàn thắng.

Điểm nhấn gần đây của đội bóng này là sự tỏa sáng của 2 cầu thủ Việt kiều trẻ Lee Williams và Ngô Đăng Khoa. Chính 2 cầu thủ này trở thành nguồn cảm hứng mới cho cả đội với sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng kỹ năng hoàn chỉnh. Nguồn cảm hứng này cũng lây sang người hâm mộ TP.HCM khi rất nhiều CĐV mong muốn đến sân vào cuối tuần để xem đội CA TP.HCM thi đấu. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho bóng đá TP.HCM nói chung và CLB CA TP.HCM nói riêng sau nhiều năm bị nguội lạnh.

Cuối tuần này (ngày 8.2), CLB CA TP.HCM sẽ gặp CLB Thanh Hóa trên sân Thống Nhất ở vòng 13. Với khí thế đang lên sau trận thắng PVF-CAND ở vòng 12 trên sân khách, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức quyết tâm giành trọn 3 điểm để đeo bám mục tiêu vào tốp 3. Có thể thấy với lực lượng cầu thủ chất lượng cùng sự quan tâm của lãnh đạo, CLB CA TP.HCM nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu vào cuối mùa giải.