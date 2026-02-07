Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lột xác nhờ điều đặc biệt này, không cầu thủ nào không thể thay thế

Thiếu Bá
Thiếu Bá
07/02/2026 09:13 GMT+7

Trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ rất khác, không vị trí nào không thể thay thế, kể cả các ngôi sao hàng đầu. Điều này chắc chắn giúp cho tính cạnh tranh của đội tuyển quốc gia sẽ tăng lên rất cao.

Nhiều cầu thủ nhập tịch giỏi và sự trưởng thành của lứa U.23

Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch có chất lượng cao từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, cộng với sự trưởng thành của nhiều cầu thủ trẻ sau SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026, giúp lực lượng của đội tuyển quốc gia Việt Nam dày hẳn lên.

Đội tuyển Việt Nam lột xác nhờ điều đặc biệt này, không cầu thủ nào không thể thay thế - Ảnh 1.

Đình Bắc (7) trưởng thành vượt bậc so với năm ngoái

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Những cầu thủ có quốc tịch Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 có trung vệ Đỗ Phi Long, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên và thủ môn Lê Giang Patrik. Còn những cầu thủ trẻ tiến bộ vượt bậc sau SEA Games 33 hồi tháng 12.2025 và giải U.23 châu Á hồi tháng trước có thủ môn Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, hậu vệ phải Phạm Minh Phúc, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn. Đấy là chưa tính 2 cầu thủ rất hay trong lứa tuổi 23, nhưng không may chấn thương gần hết 2026 là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền vệ Nguyễn Thái Sơn.

Sự xuất hiện của những cầu thủ vừa nêu giúp cho dàn nhân sự đủ sức khoác áo đội tuyển Việt Nam rất hùng hậu. Ở mọi vị trí của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik lúc này, luôn có ít nhất 2 người trở lên có chất lượng tương đương nhau.

Dàn nhân sự hùng hậu của đội tuyển Việt Nam

Ví dụ như ở vị trí thủ môn, hiện có đến 4 thủ môn đủ sức bắt chính cho đội tuyển Việt Nam, gồm Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên. Chưa hết, số thủ môn sẵn sàng ngồi dự bị cũng rất đông, gồm Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt và Cao Văn Bình.

Đội tuyển Việt Nam lột xác nhờ điều đặc biệt này, không cầu thủ nào không thể thay thế - Ảnh 2.

Trần Trung Kiên là 1 trong 4 thủ môn đủ sức có suất thi đấu chính thức ở đội tuyển Việt Nam hiện nay

Ảnh: CLB HAGL

Ở hàng hậu vệ, chúng ta hiện có rất nhiều trung vệ có chất lượng tốt, gồm Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Trần Đình Trọng, Đỗ Phi Long. Chúng ta có 3 cầu thủ chạy cánh phải đáng tin cậy gồm Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Minh Phúc, 3 cầu thủ đá ở cánh trái có thể cạnh tranh suất chính thức ở đội tuyển quốc gia, gồm Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ.

Trên hàng tiền vệ, Hoàng Đức và Quang Hải vẫn rất hay, nhưng ngay bên cạnh họ vẫn có cầu thủ đủ sức thay thế khi cần, đó là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long. Còn trên hàng tiền đạo, ai trong số 3 nhân vật Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Đình Bắc cũng đều xứng đáng có suất chính thức.

Đội tuyển Việt Nam lột xác nhờ điều đặc biệt này, không cầu thủ nào không thể thay thế - Ảnh 3.

Bùi Hoàng Việt Anh là 1 trong... gần chục trung vệ đủ sức đá chính ở đội tuyển quốc gia

Ảnh: Ngọc Linh

Dĩ nhiên, Nguyễn Xuân Son vẫn là chân sút đáng sợ nhất mà bóng đá Việt Nam đang có. Nhưng ngay cả khi ông Kim Sang-sik cần rút Xuân Son ra khỏi sân để cho cầu thủ này có thêm thời gian dưỡng sức, hoặc tránh để lộ hết bài trước đối thủ, sự hiện diện của 2 cầu thủ Tiến Linh và Đình Bắc ở trên sân vẫn đủ sức khiến cho hàng phòng ngự của đối thủ vất vả.

Khác hẳn với năm ngoái, khi nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam chấn thương, xuống phong độ, còn lứa trẻ chưa kịp trưởng thành, đội tuyển Việt Nam của năm 2026 đã khác hẳn. Ở đội tuyển quốc gia hiện nay, hầu như không có cầu thủ nào không thể thay thế. Điều đó hy vọng sẽ là chất xúc tác giúp mọi tài năng của bóng đá nội cố gắng phấn đấu, duy trì tính cạnh tranh cao ở đội tuyển!

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam: Lời giải bất ngờ cho 'trái tim’

Đội tuyển Việt Nam: Lời giải bất ngờ cho 'trái tim’

Chất sáng tạo ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam (VN) đang cạn kiệt khi HLV Kim Sang-sik thiếu những tiền vệ đột phá với tư duy tốt.

Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng V-League

Lịch thi đấu chung kết rất hay hôm nay: Indonesia lại gây sốc hay Iran vẫn bá chủ châu Á?

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Nguyễn Xuân Bắc Nguyễn Thanh Nhàn Tiến Linh Trần Trung Kiên Phạm Minh Phúc Nguyễn Hiểu Minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận