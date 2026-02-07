Đội tuyển Việt Nam lột xác nhờ điều đặc biệt này, không cầu thủ nào không thể thay thế

Nhiều cầu thủ nhập tịch giỏi và sự trưởng thành của lứa U.23

Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch có chất lượng cao từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, cộng với sự trưởng thành của nhiều cầu thủ trẻ sau SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026, giúp lực lượng của đội tuyển quốc gia Việt Nam dày hẳn lên.

Đình Bắc (7) trưởng thành vượt bậc so với năm ngoái Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Những cầu thủ có quốc tịch Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 có trung vệ Đỗ Phi Long, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên và thủ môn Lê Giang Patrik. Còn những cầu thủ trẻ tiến bộ vượt bậc sau SEA Games 33 hồi tháng 12.2025 và giải U.23 châu Á hồi tháng trước có thủ môn Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, hậu vệ phải Phạm Minh Phúc, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn. Đấy là chưa tính 2 cầu thủ rất hay trong lứa tuổi 23, nhưng không may chấn thương gần hết 2026 là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền vệ Nguyễn Thái Sơn.

Sự xuất hiện của những cầu thủ vừa nêu giúp cho dàn nhân sự đủ sức khoác áo đội tuyển Việt Nam rất hùng hậu. Ở mọi vị trí của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik lúc này, luôn có ít nhất 2 người trở lên có chất lượng tương đương nhau.

Dàn nhân sự hùng hậu của đội tuyển Việt Nam

Ví dụ như ở vị trí thủ môn, hiện có đến 4 thủ môn đủ sức bắt chính cho đội tuyển Việt Nam, gồm Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên. Chưa hết, số thủ môn sẵn sàng ngồi dự bị cũng rất đông, gồm Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt và Cao Văn Bình.

Trần Trung Kiên là 1 trong 4 thủ môn đủ sức có suất thi đấu chính thức ở đội tuyển Việt Nam hiện nay Ảnh: CLB HAGL

Ở hàng hậu vệ, chúng ta hiện có rất nhiều trung vệ có chất lượng tốt, gồm Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Trần Đình Trọng, Đỗ Phi Long. Chúng ta có 3 cầu thủ chạy cánh phải đáng tin cậy gồm Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Minh Phúc, 3 cầu thủ đá ở cánh trái có thể cạnh tranh suất chính thức ở đội tuyển quốc gia, gồm Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ.

Trên hàng tiền vệ, Hoàng Đức và Quang Hải vẫn rất hay, nhưng ngay bên cạnh họ vẫn có cầu thủ đủ sức thay thế khi cần, đó là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long. Còn trên hàng tiền đạo, ai trong số 3 nhân vật Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Đình Bắc cũng đều xứng đáng có suất chính thức.

Bùi Hoàng Việt Anh là 1 trong... gần chục trung vệ đủ sức đá chính ở đội tuyển quốc gia Ảnh: Ngọc Linh

Dĩ nhiên, Nguyễn Xuân Son vẫn là chân sút đáng sợ nhất mà bóng đá Việt Nam đang có. Nhưng ngay cả khi ông Kim Sang-sik cần rút Xuân Son ra khỏi sân để cho cầu thủ này có thêm thời gian dưỡng sức, hoặc tránh để lộ hết bài trước đối thủ, sự hiện diện của 2 cầu thủ Tiến Linh và Đình Bắc ở trên sân vẫn đủ sức khiến cho hàng phòng ngự của đối thủ vất vả.

Khác hẳn với năm ngoái, khi nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam chấn thương, xuống phong độ, còn lứa trẻ chưa kịp trưởng thành, đội tuyển Việt Nam của năm 2026 đã khác hẳn. Ở đội tuyển quốc gia hiện nay, hầu như không có cầu thủ nào không thể thay thế. Điều đó hy vọng sẽ là chất xúc tác giúp mọi tài năng của bóng đá nội cố gắng phấn đấu, duy trì tính cạnh tranh cao ở đội tuyển!