Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng V-League

HAGL ỔN ĐỊNH TIẾN BỘ

Vòng 12 chứng kiến trận "chung kết ngược" của HAGL và CLB Đà Nẵng, nơi đội bóng phố núi đã có chiến thắng 1-0 quý như vàng để tạm bứt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là trận có điểm thứ 4 trong 6 trận gần nhất, với 2 chiến thắng và 2 hòa, giúp HAGL chen vào khu vực giữa bảng, bằng 16 điểm so với CLB Nam Định và chỉ kém Becamex TP.HCM vỏn vẹn 1 điểm. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang tạm tạo ra khoảng cách tương đối an toàn 4 điểm và 3 điểm với 2 đội xếp chót (CLB Đà Nẵng, 7 điểm) và áp chót (PVF-CAND, 8 điểm). Việc là cái tên duy nhất trong nhóm nguy hiểm có được chiến thắng ở loạt đấu trước là sự khích lệ rất lớn để HAGL tự tin hướng đến mục tiêu có điểm trong trận đấu với CLB Ninh Bình vào hôm nay (7.2), an tâm bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

HAGL (phải) đang tiến bộ nhưng cuộc đua trụ hạng vẫn rất khó lường ẢNH: MINH TRẦN

Bên cạnh kết quả, HAGL đang dần tạo ra niềm tin ngày một lớn cho fan trung thành của mình bằng những màn trình diễn ngày càng ổn định, tự tin hơn trên sân cỏ. Trung Kiên và Đinh Quang Kiệt đang kết hợp với đội trưởng Jairo để xây cao hàng phòng ngự vừa mạnh mẽ vừa không chiến hiệu quả. Sự trở lại của Thanh Sơn và Marciel sau chấn thương đã giúp tuyến giữa HAGL có thêm chất thép và đặc biệt là khả năng chuyển trạng thái rất lợi hại. Ít ai để ý, nhưng con số 16 bàn thua của HAGL hiện đang nằm trong tốp 5 hàng thủ chắc chắn nhất giải (ngang với các CLB Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội). Vấn đề cần cải thiện của đội bóng phố núi đến lúc này, phần lớn đến từ hàng công kém nhất V-League 2025-2026 (chỉ 8 bàn sau 12 trận). Rất may, tiền đạo Conceicao đã ghi bàn trong 2 trận liên tiếp đang rất hưng phấn và tự tin, giúp HAGL có thể kỳ vọng giải phóng được sức bùng nổ cần thiết. Đây là điều có cơ sở khi ngoại trừ các tuyển thủ U.23 VN thì những vị trí khác như Vĩnh Nguyên (đã có 3 kiến tạo), Du Học, Minh Tâm, Gia Bảo… đều đang chơi tốt dần lên.

M ỖI NGƯỜI MỘT CẢNH

Trước vòng 13, thông tin xuất hiện một nhà bảo trợ sẵn sàng rót tiền để duy trì hoạt động cho CLB Thanh Hóa, thay cho ông bầu Cao Tiến Đoan bị khởi tố. Đây có thể xem là phao cứu sinh cho đội bóng vừa chia tay hàng loạt trụ cột Ribamar, Thái Sơn, Văn Thuận, Thái Bình, Nguyên Hoàng…, vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới sau đơn kiện của 4 ngoại binh. Ở vòng 12, họ đã chơi một trận quật khởi, bằng tinh thần màu cờ sắc áo đã cầm hòa 2-2 trước ĐKVĐ Nam Định. HLV Mai Xuân Hợp xót xa: "Đội bóng quá khó khăn thì ai cũng biết rồi. Các cầu thủ đều có cuộc sống riêng, họ chịu thiệt thòi rất lớn trong cảnh đội bóng đang nợ lương, tiền lót tay và đá không có thưởng. Tất cả mọi người đều đang đá bóng bằng tinh thần, nhưng không biết kéo dài đến bao lâu".

Hoàn cảnh của CLB Thanh Hóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua trụ hạng. Nếu "quả bom" tài chính không được tháo gỡ đúng lúc họ có thể sẽ trở thành ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng, ngược lại đội bóng có tinh thần mạnh mẽ này có thể hồi sinh. Đội bóng xứ Thanh sẽ tạo ra rất nhiều biến số trong cuộc đua trụ hạng với HAGL, SLNA, PVF-CAND và CLB Đà Nẵng. Trong số này, CLB Đà Nẵng đã có những sự bổ sung quan trọng với các tân binh Thái Bình, Ngọc Hải nhưng vấn đề của họ vẫn đang là hàng công kém cỏi và tuyến giữa thiếu sức mạnh. Ngược lại, SLNA thì phụ thuộc Olaha và Khắc Ngọc gồng gánh dàn cầu thủ trẻ, nhiều cái tên sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa. Trong khi đó, PVF-CAND lại có tương lai tươi sáng hơn khi được "chống lưng" bởi nhà tài trợ hùng mạnh. Họ đã mời thành công HLV giàu kinh nghiệm Nguyễn Thành Công về dẫn dắt dàn tuyển thủ U.23 VN tài năng như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Anh Quân... Mới nhất, PVF-CAND đã bổ sung trung vệ Lucas Turci (cao 1,92 m được transfermarkt định giá khoảng 6,5 tỉ đồng) thay Hiểu Minh bị chấn thương. Sẽ không bất ngờ nếu PVF-CAND sớm tìm lại sự cân bằng và dần thoát xa khỏi khu vực nguy hiểm, giống HAGL. Nhưng sẽ không có hành trình nào dễ dàng, khi 3 cái tên tâm điểm CLB Thanh Hóa, CLB Đà Nẵng và SLNA sẽ không cam lòng yếu thế mà vẫn sẽ ganh đua đến cùng.