Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng V-League

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
07/02/2026 04:00 GMT+7

Sự trỗi dậy của HAGL và các chuyển động khác nhau của các đối thủ đang khiến cuộc đua trụ hạng ở V-League 2025-2026 trở nên rất khó lường.

HAGL ỔN ĐỊNH TIẾN BỘ

Vòng 12 chứng kiến trận "chung kết ngược" của HAGL và CLB Đà Nẵng, nơi đội bóng phố núi đã có chiến thắng 1-0 quý như vàng để tạm bứt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là trận có điểm thứ 4 trong 6 trận gần nhất, với 2 chiến thắng và 2 hòa, giúp HAGL chen vào khu vực giữa bảng, bằng 16 điểm so với CLB Nam Định và chỉ kém Becamex TP.HCM vỏn vẹn 1 điểm. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang tạm tạo ra khoảng cách tương đối an toàn 4 điểm và 3 điểm với 2 đội xếp chót (CLB Đà Nẵng, 7 điểm) và áp chót (PVF-CAND, 8 điểm). Việc là cái tên duy nhất trong nhóm nguy hiểm có được chiến thắng ở loạt đấu trước là sự khích lệ rất lớn để HAGL tự tin hướng đến mục tiêu có điểm trong trận đấu với CLB Ninh Bình vào hôm nay (7.2), an tâm bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng V-League- Ảnh 1.

HAGL (phải) đang tiến bộ nhưng cuộc đua trụ hạng vẫn rất khó lường

ẢNH: MINH TRẦN

Bên cạnh kết quả, HAGL đang dần tạo ra niềm tin ngày một lớn cho fan trung thành của mình bằng những màn trình diễn ngày càng ổn định, tự tin hơn trên sân cỏ. Trung Kiên và Đinh Quang Kiệt đang kết hợp với đội trưởng Jairo để xây cao hàng phòng ngự vừa mạnh mẽ vừa không chiến hiệu quả. Sự trở lại của Thanh Sơn và Marciel sau chấn thương đã giúp tuyến giữa HAGL có thêm chất thép và đặc biệt là khả năng chuyển trạng thái rất lợi hại. Ít ai để ý, nhưng con số 16 bàn thua của HAGL hiện đang nằm trong tốp 5 hàng thủ chắc chắn nhất giải (ngang với các CLB Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội). Vấn đề cần cải thiện của đội bóng phố núi đến lúc này, phần lớn đến từ hàng công kém nhất V-League 2025-2026 (chỉ 8 bàn sau 12 trận). Rất may, tiền đạo Conceicao đã ghi bàn trong 2 trận liên tiếp đang rất hưng phấn và tự tin, giúp HAGL có thể kỳ vọng giải phóng được sức bùng nổ cần thiết. Đây là điều có cơ sở khi ngoại trừ các tuyển thủ U.23 VN thì những vị trí khác như Vĩnh Nguyên (đã có 3 kiến tạo), Du Học, Minh Tâm, Gia Bảo… đều đang chơi tốt dần lên.

MỖI NGƯỜI MỘT CẢNH

Trước vòng 13, thông tin xuất hiện một nhà bảo trợ sẵn sàng rót tiền để duy trì hoạt động cho CLB Thanh Hóa, thay cho ông bầu Cao Tiến Đoan bị khởi tố. Đây có thể xem là phao cứu sinh cho đội bóng vừa chia tay hàng loạt trụ cột Ribamar, Thái Sơn, Văn Thuận, Thái Bình, Nguyên Hoàng…, vừa bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới sau đơn kiện của 4 ngoại binh. Ở vòng 12, họ đã chơi một trận quật khởi, bằng tinh thần màu cờ sắc áo đã cầm hòa 2-2 trước ĐKVĐ Nam Định. HLV Mai Xuân Hợp xót xa: "Đội bóng quá khó khăn thì ai cũng biết rồi. Các cầu thủ đều có cuộc sống riêng, họ chịu thiệt thòi rất lớn trong cảnh đội bóng đang nợ lương, tiền lót tay và đá không có thưởng. Tất cả mọi người đều đang đá bóng bằng tinh thần, nhưng không biết kéo dài đến bao lâu".

Hoàn cảnh của CLB Thanh Hóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua trụ hạng. Nếu "quả bom" tài chính không được tháo gỡ đúng lúc họ có thể sẽ trở thành ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng, ngược lại đội bóng có tinh thần mạnh mẽ này có thể hồi sinh. Đội bóng xứ Thanh sẽ tạo ra rất nhiều biến số trong cuộc đua trụ hạng với HAGL, SLNA, PVF-CAND và CLB Đà Nẵng. Trong số này, CLB Đà Nẵng đã có những sự bổ sung quan trọng với các tân binh Thái Bình, Ngọc Hải nhưng vấn đề của họ vẫn đang là hàng công kém cỏi và tuyến giữa thiếu sức mạnh. Ngược lại, SLNA thì phụ thuộc Olaha và Khắc Ngọc gồng gánh dàn cầu thủ trẻ, nhiều cái tên sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa. Trong khi đó, PVF-CAND lại có tương lai tươi sáng hơn khi được "chống lưng" bởi nhà tài trợ hùng mạnh. Họ đã mời thành công HLV giàu kinh nghiệm Nguyễn Thành Công về dẫn dắt dàn tuyển thủ U.23 VN tài năng như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Anh Quân... Mới nhất, PVF-CAND đã bổ sung trung vệ Lucas Turci (cao 1,92 m được transfermarkt định giá khoảng 6,5 tỉ đồng) thay Hiểu Minh bị chấn thương. Sẽ không bất ngờ nếu PVF-CAND sớm tìm lại sự cân bằng và dần thoát xa khỏi khu vực nguy hiểm, giống HAGL. Nhưng sẽ không có hành trình nào dễ dàng, khi 3 cái tên tâm điểm CLB Thanh Hóa, CLB Đà Nẵng và SLNA sẽ không cam lòng yếu thế mà vẫn sẽ ganh đua đến cùng.

Lịch thi đấu vòng 13

Ngày 7.2:

18 giờ: Ninh Bình - HAGL

Becamex TP.HCM - PVF CAND

19 giờ 15: CLB Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 8.2:

19 giờ 15: Công an TP.HCM - Thanh Hóa

Thể Công Viettel - SLNA

Ngày 9.2:

18 giờ: CLB Nam Định - Hà Tĩnh

Tin liên quan

Đội trưởng U.23 Việt Nam cùng Thể Công Viettel 'giữ lửa Tết' bằng hoạt động đặc biệt

Đội trưởng U.23 Việt Nam cùng Thể Công Viettel 'giữ lửa Tết' bằng hoạt động đặc biệt

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, CLB Thể Công – Viettel đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng truyền thống tại Công ty Thể thao Viettel, với sự tham gia của toàn bộ cán bộ, huấn luyện viên và cầu thủ ở tất cả các tuyến, từ các lứa trẻ đến đội 1.

Lịch thi đấu vòng 13 V-League mới nhất: HLV Harry Kewel đối đầu ông Chu Đình Nghiêm, quá nóng!

CLB TP.HCM thắng thuyết phục Khánh Hòa, tốp đầu giải hạng nhất có biến động

Khám phá thêm chủ đề

V-League CLB Đà Nẵng U.23 VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận