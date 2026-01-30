Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội còn đứng sau Hà Tĩnh, HAGL vị trí cực nguy hiểm

Hà Tĩnh tăng nhẹ trên bảng xếp hạng V-League

Được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nỗ lực tìm kiếm chiến thắng để quên đi trận thua 0-3 trước đội Công an Hà Nội ở vòng đấu trước của V-League 2025/2026. Trong khi đó đội Becamex Bình Dương cũng không muốn "sa lầy" khi đi thi đấu xa nhà. Thế trận giằng co được 2 đội tạo ra và không bất ngờ khi 2 đội chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

CLB Hà Tĩnh (áo đỏ) và Becamex TP.HCM chia điểm ở trận đấu sớm vòng 12 V-League 2025/2026 ẢNH: M INH TÚ

1 điểm có được trước CLB Becamex TP.HCM giúp đội Hà Tĩnh đạt tổng cộng 16 điểm, tạm vượt qua Hà Nội FC, vươn lên hạng 6 trên bảng xếp hạng vòng 12 V-League 2025/2026. Trong khi đó đội Becamex TP.HCM vẫn chôn chân ở hạng 8 với 12 điểm.

Bảng xếp hạng chưa có thay đổi ở nhóm cuối khi HAGL đứng thứ 12 với 8 điểm. Vị trí nguy hiểm, nguy cơ rớt hạng khá cao.

Cục diện trên bảng xếp hạng vòng 12 V-League hứa hẹn thay đổi vào ngày mai (31.1) khi diễn ra 2 cặp đấu giữa CLB SLNA với Hà Nội FC (18 giờ, sân Vinh), Hải Phòng gặp Thể Công Viettel (18 giờ, sân Lạch Tray).

Vòng 12 V-League 2025/2026 khép lại vào ngày 1.2 với 4 cặp đấu hấp dẫn giữa CLB HAGL với Đà Nẵng (17 giờ, sân Pleiku), PVF-CAND với Công an TP.HCM (18 giờ, sân PVF), Thanh Hóa với Nam Định (18 giờ, sân Thanh Hóa), Công an Hà Nội với Ninh Bình (19 giờ 15, sân Hàng Đẫy). CLB Ninh Bình (27 điểm) cùng đội Công an Hà Nội (26 điểm) sẽ đại chiến tranh ngôi đầu còn HAGL (8 điểm) với Đà Nẵng (7 điểm) cũng quyết chiến để thoát khỏi đáy bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng vòng 12 V-League 2025/2026 hôm nay (30.1):



