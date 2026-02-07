HAGL bùng nổ tuyệt vời, Ninh Bình gục ngã: Trận thua thứ hai của Hoàng Đức, chuyện gì đang xảy ra?

Minh Tâm ghi bàn mở tỷ số cho HAGL ở phút 16 ảnh: Ninh Bình FC

HAGL chơi quá ấn tượng trước Ninh Bình FC

Những ngày qua, CĐV râm ran đồn rằng tiền đạo Geovane Magno chuẩn bị trở thành công dân Việt Nam, với cái tên Việt là Lộc, qua cách hàng loạt đồng đội của anh ở Ninh Bình FC tới tấp gọi anh như vậy. Geovane đã vẫn chơi hay, nhưng "lộc" của anh là không đủ để có được niềm vui trước HAGL.



Thực tế, trong lúc chờ tất cả được chính thức xác nhận, Geovane - tiếp tục thi đấu với tư cách cầu thủ ngoại - vẫn chơi ấn tượng, trong trận đấu Ninh Bình FC có cuộc đón tiếp khó khăn trước HAGL trẻ trung nhưng đầy khó chịu.

Dù phải làm khách xa nhà, nhưng HAGL đã nhập cuộc rất tốt trên sân Ninh Bình FC, đội bóng chỉ duy nhất nhận thất bại trước CLB Công an Hà Nội tại V-League 2025 - 2026 ở vòng 12 vừa qua trên sân Hàng Đẫy.

Đội trưởng Jairo giúp hàng thủ HAGL chơi rất hay ảnh: Ninh Bình FC

Khi những CĐV máu lửa của đất cố đô đang sốt ruột chờ bàn thắng của đội nhà trong ngày HLV Albadalejo bị truất quyền chỉ đạo vì những phát ngôn thiếu kiểm soát ở vòng 12, thì bất ngờ HAGL mới là người phá vỡ thế bế tắc.

Từ một pha đánh chặn thành công của hàng thủ bên phần sân nhà, bóng đến chân Minh Tâm và chân sút trẻ này đã có động tác bước một hoàn hảo vừa đủ để loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ Ninh Bình FC, trước khi bứt tốc và đánh bại Văn Lâm bằng cú sút chìm vào góc gần.

Bàn thắng ở phút 16 rất tuyệt vời, giúp HAGL càng chơi càng hay, phòng ngự tỉnh táo chặt chẽ trước khi tìm cơ hội ở những pha chuyển trạng thái nhanh sở trường.

Geovane ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ cú đá phạt đẳng cấp ảnh: Ninh Bình FC

Trong thế bế tắc, chân sút Geovane đã kéo lại hy vọng cho Ninh Bình FC bằng bàn gỡ 1-1 từ quả đá phạt hiểm hóc ngoài rìa vòng cấm ở phút 64. Một pha ghi bàn đẳng cấp, thể hiện rõ những tố chất kỹ thuật đã giúp anh "Lộc" - cách nhiều CĐV Ninh Bình đang gọi - luôn là chân sút hàng đầu Việt Nam.

Nhưng khi niềm vui chưa kéo dài lâu và khí thế của Ninh Bình chưa đủ để đánh bại được tinh thần mạnh mẽ của HAGL, thì ở một pha phản công nhanh, tiền vệ Marciel đã băng lên rất nhanh và khiến Đặng Văn Lâm lần thứ 2 bị đánh bại bằng cú sút tung nóc lưới.

Chiến thắng 2-1 ngoạn mục này là lần thứ 2 liên tiếp HAGL giành trọn 3 điểm sau khi V-League khởi tranh trở lại, giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi tạm bay cao lên giữa bảng với 14 điểm, tạm hơn đội áp chót CLB Thanh Hóa đến 5 điểm.

Trong khi đó thất bại thứ 2 liên tiếp thực sự là lời cảnh báo cho Ninh Bình FC, trong cảnh HLV Albadalejo vẫn còn nhận án treo giò từ BTC V-League. Bằng mọi cách, đội bóng cố đô sẽ phải tìm lại mạch chiến thắng nếu không muốn bị CLB CAHN bỏ xa.

