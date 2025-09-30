Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Geovane và Janclesio chính thức được đề nghị hỗ trợ nhập tịch Việt Nam: Thầy Kim và Bộ Tư pháp vào cuộc

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
30/09/2025 15:19 GMT+7

Ngày 29.9, Bộ VH-TT-DL đã gửi công văn đến Bộ Tư pháp đề nghị hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cho tiền đạo Geovane Magno và trung vệ Janclesio, 2 cầu thủ người Brazil đã thi đấu lâu năm ở V-League.

Đích thân HLV Kim Sang-sik mong muốn 2 cầu thủ Brazil được nhập tịch Việt Nam

Trong công văn về vấn đề nhập tịch, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chia sẻ: "Thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua là sự quan tâm ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và người hâm mộ Việt Nam dành cho môn bóng đá. Sau quá trình theo dõi, đánh giá chuyên môn tại các mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gần đây, Ban Chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các chuyên gia bóng đá nhận thấy một số cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại các giải luôn có tinh thần cống hiến, tận tâm với câu lạc bộ và mong muốn được sinh sống và làm việc ở Việt Nam lâu dài.

Trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đề xuất của ông Kim Sang-sik (HLV trưởng đội tuyển quốc gia), nhằm tận dụng và phát huy tài năng thể thao đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng, Bộ VH-TT-DL trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho 2 cầu thủ: Geovane Magno và Janclesio".

Geovane và Janclesio chính thức được đề nghị hỗ trợ nhập tịch Việt Nam: Thầy Kim và Bộ Tư pháp vào cuộc- Ảnh 1.

Geovane (giữa) sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công đội tuyển Việt Nam

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Geovane và Janclesio chính thức được đề nghị hỗ trợ nhập tịch Việt Nam: Thầy Kim và Bộ Tư pháp vào cuộc- Ảnh 2.

Janclesio rất thân thiết với Quế Ngọc Hải khi cả 2 còn khoác áo CLB Becamex TP.HCM (trước đây là Becamex Bình Dương)

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam sắp có thêm 2 ngôi sao gốc Brazil?

Cả Geovane và Janclesio đều đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ngay sau khi có quốc tịch Việt Nam. Họ cùng có lần đầu tiên chơi bóng ở V-League vào năm 2019, sinh sống liên tục ở Việt Nam trong vòng 5 năm (từ giữa năm 2019 đến nay), đáp ứng đủ điều kiện của FIFA.

Geovane sinh năm 1994, từng khoác áo CLB Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thể Công Viettel. Anh sở hữu chiều cao 1,88 m, nhưng thi đấu rất kỹ thuật với nhãn quan chiến thuật cao, giỏi xoay xở trong phạm vi hẹp. Trong khi đó, Janclesio sinh năm 1993, cao 1,94 m, từng khoác áo CLB Thể Công Viettl, Đà Nẵng, Becamex TP.HCM, được mệnh danh là "hòn đá tảng". Cả 2 cầu thủ này đều đang thuộc biên chế CLB Ninh Bình.

nhập tịch cầu thủ VFF đội tuyển Việt Nam Geovane Janclesio
Xem thêm bình luận