Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chờ sao U.23 Việt Nam tỏa sáng, đội CA TP.HCM quyết đua vào tốp 3

Nam Nhi
06/02/2026 17:49 GMT+7

Chiều 6.2, CLB Thanh Hóa trong hoàn cảnh nhiều khó khăn đã hành quân vào Nam để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước CLB CA TP.HCM.

Chờ sao U.23 Việt Nam tỏa sáng, đội CA TP.HCM quyết đua vào tốp 3- Ảnh 1.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Quốc Cường ghi bàn vào lưới CLB Hải Phòng trên sân Thống Nhất ở vòng 9

ảnh: Đồng Nguyên Khang


Chiều 6.2, CLB Thanh Hóa đã bay vào TP.HCM chuẩn bị cho trận làm khách trên sân Thống Nhất của CLB Công an TP.HCM, với những nỗi lo về tài chính.

Ở vòng 12, các học trò của HLV Mai Xuân Hợp đã thể hiện tinh thần thi đấu, quyết tâm không bỏ cuộc, giúp họ tạo ra bất ngờ lớn khi từ chỗ bị dẫn 2-0 đã gỡ hòa 2-2 chung cuộc.

Điều này tạo ra những hy vọng cho người hâm mộ xứ Thanh rằng một khi giải quyết được vấn đề tài chính, thì đội bóng thân yêu của họ có thể sẽ tìm lại chiến thắng.

Chờ sao U.23 Việt Nam tỏa sáng, đội CA TP.HCM quyết đua vào tốp 3- Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa chơi đầy cố gắng trước dàn sao CLB Nam Định

ảnh: CLB Nam Định

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng họ đã yếu đi rất nhiều so với tập thể từng quật ngã hàng loạt ông lớn để lập cú đúp với 2 chiếc Cúp quốc gia liên tiếp ở các mùa 2023 và 2023 - 2024, khi hàng loạt ngôi sao trụ cột đã lần lượt ra đi.

Trước một Thanh Hóa không còn sức mạnh như trước đây, CLB CA TP.HCM hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 8.2 trên sân Thống Nhất, nơi họ đang rất muốn có một chiến thắng để chặn đứng chuỗi 4 trận chỉ biết hòa và thua.

Trái ngược với đối thủ bị thiệt quân và bị cấm bổ sung lực lượng do đang chịu án cấm chuyển nhượng từ FIFA, CLB CA TP.HCM đang mạnh lên nhờ những sự bổ sung chất lượng bao gồm tiền đạo tuyển thủ Đinh Thanh Bình, hậu vệ giàu tốc độ Mạch Ngọc Hà, hậu vệ trái Võ Minh Trọng…

Chờ sao U.23 Việt Nam tỏa sáng, đội CA TP.HCM quyết đua vào tốp 3- Ảnh 3.

Tuyển thủ Đinh Thanh Bình sẽ tiếp lửa cho hàng công CLB CA TP.HCM

ảnh: CLB CA TP.HCM

Họ sẽ hợp sức với dàn sao có sẵn như đội trưởng Tiến Linh, tiền vệ Đức Huy, Huy Toàn, Quang Hùng và bộ tứ ngoại binh Matheus, Utzig, Peter, Endrick… và tuyển thủ U.23 Việt Nam Quốc Cường tạo ra thế trận tấn công đáng gờm.

Đặc biệt việc thủ môn Lê Giang Patrik chính thức trở thành công dân Việt Nam sẽ mở đường để CLB CA TP.HCM trình làng tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa, bên cạnh tài năng trẻ Lee Williams đang tiến bộ thấy rõ.

CLB Thanh Hóa chắc chắn sẽ chơi đầy nỗ lực để có điểm, nhưng rõ ràng, CLB CA TP.HCM hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND đang hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để hướng đến một chiến thắng, nhắm đến tốp 3, trước khi đón Tết nguyên đán.

Khám phá thêm chủ đề

CA TP.HCM U.23 Việt Nam Quốc Cường CLB Thanh Hóa V-League Lê Huỳnh Đức Mai Xuân Hợp Lê Giang Patrik
