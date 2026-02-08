Báo Malaysia: Đội tuyển Việt Nam cực mạnh nếu gọi 7 cầu thủ nhập tịch, có gốc gác rất minh bạch

HLV Kim Sang-sik đang nâng tầm đội tuyển Việt Nam

Astro Arena dẫn thông tin từ báo chí Việt Nam xác nhận, trong thời gian sắp tới đây (FIFA Days tháng 3) HLV Kim Sang-sik có thể được sử dụng thêm đến 5 cầu thủ nhập tịch mới toanh trong thành phần đội tuyển Việt Nam, sau khi đã có thủ môn Nguyễn Filip và chân sút hàng đầu Nguyễn Xuân Son trước đây.

Nguyễn Xuân Son là cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đã tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 Ảnh: Ngọc Linh

5 cầu thủ nhập tịch mới nhất của đội tuyển Việt Nam, đáng chú ý đã có thêm thủ môn Lê Giang Patrik, cầu thủ có gốc gác Việt Nam, với bố là người Việt và mẹ là người Slovakia. Các cầu thủ còn lại đều là gốc ngoại và đến từ Brazil sau khi đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam đến nay đã trên 5 năm đủ điều kiện nhập tịch theo quy định của FIFA.

Trong đó, Gustavo Sant'Ana (đã nhập tịch với tên gọi mới Đỗ Phi Long), Hendrio Araujo (là Đỗ Hoàng Hên), còn Janclesio Almeida và Geovane Magno đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chính thức nhập tịch Việt Nam.

"Số cầu thủ nhập tịch mới toanh này của đội tuyển Việt Nam đều có hồ sơ rõ ràng, tất cả đều trong độ tuổi từ 31 đến 33, độ tuổi đang ở đỉnh cao của phong độ. Họ chắc chắn sẽ là nguồn lực mới và đầy sức mạnh để HLV Kim Sang-sik lựa chọn và nâng tầm "Những chiến binh sao vàng" (biệt danh của đội tuyển Việt Nam)", theo Astro Arena.

Astro Arena cũng cho biết, trước mắt HLV Kim Sang-sik có thể sẽ sử dụng 2/5 cầu thủ nhập tịch mới là Đỗ Hoàng Hên và Lê Giang Patrik. Các cầu thủ còn lại sẽ dựa theo điều kiện và quá trình nhập tịch hoàn tất trong thời gian tới.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam thường sử dụng 2 đến 3 cầu thủ có gốc gác và nhập tịch, gồm thủ môn gốc Nga, Đặng Văn Lâm, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và chân sút Nguyễn Xuân Son, người đã tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup 2024 và giúp đội tuyển Việt Nam có lần thứ 3 đăng quang ngôi vô địch.

"Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đã có những bước chuẩn bị thật tốt trước trận tái đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày 31.3 tới ở trận đấu cuối của bảng F tại vòng loại Asian Cup 2027, với quyết tâm giành chiến thắng đậm nhất có thể để soán ngôi đầu của Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia). Cho đến nay, đội tuyển Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng với 15 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm và hiệu số +14 so với +6", theo Astro Arena.

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia ra sao?

"Tuy nhiên, với đội tuyển Malaysia hiện vẫn trong tình thế đầy thấp thỏm vì vụ nhập tịch "lậu" đang chờ phân xử ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), với phán quyết cuối cùng vào ngày 26.2 tới. Nếu thất bại, thứ hạng bảng đấu này sẽ bị xáo trộn hoàn toàn.

Trong lúc chờ đến ngày phán quyết đó, bất kể kết quả ra sao, đội tuyển Việt Nam cho thấy họ vẫn sẵn sàng cho một cuộc tái đấu sòng phẳng và giành chiến thắng trên sân cỏ để lấy vé dự Asian Cup 2027 một cách ấn tượng nhất", Astro Arena đánh giá.

Joao Figueiredo, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia được cho tạm thời trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá của CLB Johor Darul Ta’zim. Nhưng AFC đã cảnh báo tiềm ẩn rủi ro rất lớn, nếu án phạt được giữ nguyên Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia còn đứng trước khả năng sẽ bị tước hộ chiếu, nếu họ và FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) thua kiện đơn kháng cáo án phạt FIFA tại CAS vào ngày 26.2 tới. Qua đó, sẽ không còn cơ hội nào góp mặt trở lại đội tuyển nước này, cũng như trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam.

Hiện nhóm cầu thủ này đã được CAS cho phép tạm thời trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá, nhưng chỉ có 4/7 người được thi đấu, gồm Hevel, Irazabal và Figueiredo cho CLB Johor Darul Ta'zim và Garces với CLB Alaves. 3 cầu thủ còn lại chưa được thi đấu phút nào vì tình trạng thể lực không đáp ứng, hoặc đã bị CLB sa thải trước đó, gồm Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero.

Theo New Straits Times, mặc dù các cầu thủ này đã được phép trở lại thi đấu, nhưng CAS nhấn mạnh rằng, việc tạm dừng thi đấu của họ hiện nay chỉ mang tính thủ tục, nhằm ngăn ngừa "thiệt hại thể thao không thể khắc phục", và không xác nhận tư cách thi đấu lâu dài của họ. Các CLB sử dụng các cầu thủ này vẫn có nguy cơ bị xử thua trận và họ sẽ bị treo giò trở lại, nếu phán quyết cuối cùng được giữ nguyên.