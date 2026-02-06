FAM căng thẳng chọn chủ tịch mới, chấp nhận thua kiện FIFA khi CAS đưa ra xét xử

Căng thẳng leo thang: Ai đủ tư cách làm Chủ tịch FAM?

Kênh Stadium Astro đã chỉ ra vấn đề hiện nay, đó là sau khi hàng loạt thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2029 của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từ chức vào tháng 1.2026, đã mở ra một câu hỏi lớn: "Ai đủ tư cách để lãnh đạo bóng đá Malaysia?".

Ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin (bìa phải), cựu Chủ tịch FAM, thành viên hội đồng FIFA, liệu có đủ điều kiện và lý do để ra tái ứng cử nhiệm kỳ mới? Ảnh: Chụp màn hình

"Sau vụ bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch của FAM bị phanh phui và áp lực từ FIFA cũng như từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đã làm tổn hại rất lớn đến hình ảnh của bóng đá Malaysia, trong đó hành động cuối cùng là vụ kháng cáo ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) với kết quả nay chỉ còn là thứ yếu.

Bóng đá Malaysia phải bắt đầu lại, với vị trí Chủ tịch FAM không còn chỉ là một chức vụ mang tính hình thức. Giờ đây, đó là một vị trí nóng bỏng đòi hỏi lòng can đảm, sự chính trực và tầm nhìn dài hạn. Quan trọng nhất là sự chân thành.

Quyết định của Ban Chấp hành FAM, mặc dù nhận được sự phản đối từ đa số thành viên, nên được coi là một hành động dũng cảm vì họ sẵn sàng chịu trách nhiệm về vụ bê bối, ngay cả khi người giao quyền quản lý đội tuyển quốc gia (dẫn đến sự cố hiện nay với chính sách nhập tịch "lậu") cho bên thứ ba là ban lãnh đạo ở nhiệm kỳ trước 2021 - 2025 (dưới quyền cựu Chủ tịch FAM, ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin).

Tuy nhiên, dù sao đi nữa, nút khởi động lại FAM giờ đã được bật", theo Stadium Astro.

Cựu danh thủ bóng đá nổi tiếng Malaysia, ông Jamal Nasir nhấn mạnh: "FAM cần những con người mới. Đại hội bầu cử sắp tới, những người cũ trong ban chấp hành đã từ chức không nên quay lại ứng cử.

Hãy để những người mới điều hành bóng đá Malaysia, ít nhất hãy cho họ một nhiệm kỳ để chứng minh khả năng. Nếu họ thất bại, đại hội tiếp theo có thể bầu ra người khác. Nhưng nếu những con người cũ hiện nay cứ quay lại, những thay đổi như mong muốn sẽ không thể đạt được".

FAM cần bao lâu nữa để đại hội bầu cử?

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, trước đó đã thông báo, với đội ngũ của AFC đang quản lý và cải cách nền quản trị của FAM, sẽ mất ít nhất ba tháng để đánh giá các công việc quản lý của FAM. Một báo cáo đầy đủ về vấn đề này sẽ được chuẩn bị trước khi đại hội bầu cử FAM có thể được tổ chức.

Với quá trình phục hồi vẫn đang diễn ra và đại hội bầu cử đang chờ đợi, ông Jamal Nasir muốn tất cả các bên liên quan đưa ra những quyết định khôn ngoan và tập thể, vì một tương lai tươi sáng và có trật tự hơn cho bóng đá Malaysia.

CAS ấn định ngày xét xử FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vào 26.2 tới Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, kênh Stadium Astro cũng đặt ra nhiều tiêu chí cho các ứng viên mới sẽ ra ứng cử chức Chủ tịch FAM, trong đó đặt các yêu cầu như phải "liêm chính không thỏa hiệp", có kinh nghiệm quản lý thể thao, quan hệ tốt với bóng đá thế giới, và có tầm nhìn dài hạn.

Kênh truyền hình này cũng đưa ra các ứng viên thích hợp để điều hành FAM trong tương lai gần, có thể là doanh nhân, các nhà cựu quản lý thể thao uy tín và có lý lịch trong sạch, kinh nghiệm quản lý xung đột.

Hoặc thậm chí là nhân vật đại diện từ chính phủ, các HLV, cựu cầu thủ nổi tiếng, những người có tiếng nói trọng lượng để có thể phục hồi hình ảnh tốt đẹp của FAM, một liên đoàn bóng đá có chiều dài lịch sử sắp kỷ niệm 100 năm thành lập (ngày 11.9 tới).

Đây được xem là một hướng đi mới mà bóng đá Malaysia cần phải chấp nhận làm lại, sau vụ bê bối nhập tịch lậu gây chấn động và làm mất mọi niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước này.

Trong đó, sự căng thẳng chờ đợi đến ngày 26.2, ngày CAS điều trần và ra phán quyết cuối cùng về vụ việc FAM và 7 cầu thủ liên quan kháng cáo án phạt FIFA, đã khiến dư luận và người hâm mộ Malaysia vô cùng mệt mỏi và chán ngán.