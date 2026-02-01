Lộ nhân vật của Ban Chấp hành FAM vẫn an toàn giữa ‘bão’ nhập tịch lậu, CEO đội tuyển Malaysia 'mất tích'?

Chức vụ Chủ tịch Danh dự FAM vẫn an toàn

Bê bối nhập tịch cầu thủ đã đẩy bóng đá Malaysia vào cuộc khủng hoảng quản trị nghiêm trọng, buộc toàn bộ Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2025–2029 phải đồng loạt từ chức vào ngày 28.1. Tuy nhiên, trong làn sóng chịu trách nhiệm tập thể ấy, không phải mọi vị trí trong bộ máy bóng đá Malaysia đều bị cuốn theo vòng xoáy biến động. Trái lại, một số nhân vật vẫn đứng ngoài mọi xáo trộn.

Theo tiết lộ của trang Metro tối 1.2, dù toàn bộ Ban Chấp hành FAM đã rời ghế, chức vụ Chủ tịch Danh dự Liên đoàn Bóng đá Malaysia do ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin đảm nhiệm hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ông Hamidin là người từng giữ cương vị Chủ tịch FAM giai đoạn 2018 – 2025. Đến ngày 30.6.2025, khi FAM tổ chức Đại hội bất thường, ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin được chọn vào vị trí Chủ tịch Danh dự.

Ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin (bìa phải) vẫn còn giữ chức vụ trong Ban Chấp hành FAM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM INFANTINO

Theo lý giải của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John, đây là vị trí không thuộc diện bầu cử, do đó không chịu tác động từ những biến động nhân sự ở cấp điều hành.

“Chức vụ Chủ tịch Danh dự không được bầu thông qua đại hội mà được bổ nhiệm trong cuộc họp của Ban Chấp hành, tương tự như chức vụ Tổng thủ quỹ. Vì vậy, việc Ban Chấp hành từ chức không ảnh hưởng đến những vị trí này”, ông Windsor nhấn mạnh.

Đại diện AFC cũng khẳng định rõ, Chủ tịch Danh dự chỉ mang tính biểu tượng, không có quyền hành pháp, không tham gia điều hành và không đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến quản lý hay các vấn đề chuyên môn của FAM.

Dù vậy, theo đánh giá của truyền thông Malaysia, việc ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin vẫn tại vị hiện gây ra những thắc mắc lớn cho dư luận nước này. Trang Bharian nhận xét: “Theo Điều 22 Điều lệ FAM, Đại hội có quyền trao danh hiệu Chủ tịch Danh dự hoặc Thành viên Danh dự cho những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, việc một nhân vật từng đứng đầu FAM vẫn “an toàn” bên ngoài mọi xáo trộn không tránh khỏi việc tạo ra những câu hỏi và tranh luận trong dư luận”.

Trong khi Ban Chấp hành FAM chấp nhận rời ghế để mở đường cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành đánh giá toàn diện về cơ cấu quản trị, thì một mắt xích quan trọng khác lại gần như không xuất hiện: Ban quản lý đội tuyển quốc gia Malaysia.

Ban quản lý này, do Giám đốc điều hành (CEO) Rob Friend đứng đầu, được thành lập từ thời Ban Chấp hành cũ và hoạt động tương đối độc lập với FAM. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác chuẩn bị đội tuyển, tuyển chọn cầu thủ, cơ sở vật chất, cũng như toàn bộ quy trình tìm kiếm và hoàn thiện hồ sơ cho các cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, theo trang Metro, sau khi FIFA thông qua Ủy ban Kỷ luật ban hành án đình chỉ 12 tháng đối với 7 tuyển thủ quốc gia vì làm giả giấy tờ, Ban quản lý đội tuyển vẫn giữ im lặng, không có tuyên bố nhận trách nhiệm hay động thái rõ ràng nào để cùng chia sẻ gánh nặng với FAM.

Ông Rob Friend (giữa) không đưa ra bất kỳ bình luận hay hành động nào sau khi Ban Chấp hành FAM từ chức ẢNH: REUTERS

Cựu tuyển thủ quốc gia Malaysia Azlan Johar thẳng thắn đặt vấn đề về sự bất cân xứng trong việc quy trách nhiệm: “Có công bằng không khi toàn bộ Ban Chấp hành FAM – những người mới tại nhiệm chưa đầy 11 tháng – lại phải từ chức, trong khi Ban quản lý đội tuyển quốc gia, nơi trực tiếp xử lý quy trình nhập tịch, gần như không xuất hiện để chịu trách nhiệm? Ông Rob Friend cùng các cộng sự có trốn chạy không? Đó chắc chắn là câu hỏi cần có lời giải đáp”.

Theo ông, quá trình làm thủ tục bắt đầu từ Ban quản lý đội tuyển, vì vậy việc chỉ dừng lại ở sự ra đi của Ban Chấp hành FAM là chưa đủ để làm rõ bản chất vụ việc.

Hiện tại, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã ban hành lệnh tạm đình chỉ thi hành án, cho phép 7 cầu thủ được trở lại thi đấu cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Dự kiến, ngày 26.2, CAS sẽ chính thức xét xử vụ việc và đưa ra kết luận cuối cùng.