Malaysia lại nín thở trước ngày CAS mở phiên điều trần, trận tái đấu Việt Nam dễ thành trận… thủ tục

Giang Lao
Giang Lao
05/02/2026 09:55 GMT+7

Theo Harian Metro, bóng đá Malaysia đứng trước ngã ba đường với khả năng lớn nhận án phạt cực nặng từ FIFA nếu FAM kháng cáo bất thành tại CAS, với thời điểm mở phiên điều trần đang ngày càng đến gần.

Tháng 2 quyết định số phận đội tuyển Malaysia

"Những ngày đầu năm 2026 này là một thời điểm rất quan trọng đối với đội tuyển Malaysia, họ đang đứng trước ngã ba đường giữa phong độ tuyệt vời trên sân cỏ và một quyết định lớn ngoài sân cỏ", Harian Metro viết trong bài nhận định mới nhất về diễn biến vụ bê bối nhập tịch của bóng đá nước này ngày 4.2, với tựa "Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia) nín thở chờ đợi quyết định của CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế)".

Malaysia lại nín thở trước ngày CAS mở phiên điều trần, trận tái đấu Việt Nam dễ thành trận… thủ tục- Ảnh 1.

CAS ấn định ngày xét xử FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vào 26.2 tới, nhưng phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào một ngày khác

Ảnh: Ngọc Linh

Theo Harian Metro: "Xét về phong độ trên sân cỏ, đội tuyển Malaysia đã có chuỗi trận đấu hoàn hảo trong năm 2025. Họ cũng đang dẫn đầu tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 (hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm). 

Tuy nhiên, vụ việc nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại đổ bể, khiến tình thế trở nên ngày càng bi đát. Harimau Malaya đang nín thở chờ phán quyết từ CAS với phiên điều trần được xác định diễn ra ngày 26.2 tới. Mỗi ngày trôi qua, càng sát ngày phán quyết này, nỗi lo lắng lại tăng lên với bóng đá Malaysia vì khả năng kháng cáo thất bại và đội tuyển bị xử thua càng lớn dần".

"Thành công của đội tuyển Malaysia rõ ràng là chưa thể trọn vẹn, họ phải nín thở chờ phán quyết quan trọng từ CAS về tình trạng của 7 cầu thủ nhập tịch. CAS trước đó đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của 7 cầu thủ này, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Tuy nhiên, điều này cũng được CAS làm rõ chỉ là "tạm hoãn thi hành án", chứ không phải phán quyết cuối cùng tha bổng cho họ. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày 26.2 với phiên điều trần sẽ quyết định số phận thực sự của tất cả các cầu thủ liên quan, khi CAS triệu tập phiên họp để xem xét đơn kháng cáo do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng các cầu thủ này đệ trình", Harian Metro cho biết thêm.

"Các thủ tục tố tụng đang được hợp nhất và sẽ được xét xử cùng nhau. Các cầu thủ liên quan đến vụ kháng cáo đã bị FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) cấm thi đấu vào ngày 25.9.2025, cụ thể là đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá. Vào ngày 26.1.2026, CAS đã ban hành các biện pháp tạm thời để đình chỉ (hoãn lại, về mặt pháp lý) việc thi hành án phạt cho đến khi CAS đưa ra quyết định cuối cùng", Harian Metro dẫn lại tuyên bố của CAS được công bố vào ngày 28.1.

Malaysia lại nín thở trước ngày CAS mở phiên điều trần, trận tái đấu Việt Nam dễ thành trận… thủ tục- Ảnh 2.

Cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia trở lại thi đấu trong thời gian tạm hoãn án phạt, được xem là chứa đựng quá nhiều rủi ro. CAS đã chính thức cảnh báo

Ảnh: Ngọc Linh

"Quyết định cuối cùng từ CAS được mong đợi rất nhiều, vì nó sẽ chấm dứt thời gian quá dài để chờ đợi về số phận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu FAM và 7 cầu thủ thua kiện, họ sẽ chính thức bị AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) xử thua 2 trận khi đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. 

Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Peter Cklamovski với đội tuyển Malaysia, trong đó có việc sẽ sử dụng thành phần nào cho trận còn lại với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 tới, một khi không còn hy vọng dự Asian Cup 2027 (do đã bị xử thua)", Harian Metro nhấn mạnh. Như vậy, trận đấu vào ngày 31.3 tại sân Thiên Trường, có nguy cơ trở thành trận mang tính thủ tục.

Một điểm đáng chú ý nữa, HLV Peter Cklamovski gần đây bất ngờ đưa đề xuất sẽ sử dụng đội U.23 Malaysia thi đấu tại AFF Cup 2026 nhằm để chuẩn bị cho SEA Games 34 vào năm 2027 trên sân nhà. 

Nhà cầm quân người Úc còn hứa hẹn sẽ huấn luyện đội U.23 gồm nhiều cầu thủ trẻ này để hướng đến World Cup 2030, trong khi với kế hoạch của đội tuyển Malaysia sắp đến tại Asian Cup 2027, có vẻ như đã tạm gác lại "vì phải nín thở với phiên điều trần ở CAS", theo Harian Metro.

