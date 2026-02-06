Ronaldo từ cầu thủ quyền lực nhất trở thành kẻ nổi loạn, đoạn kết ra sao?

Ronaldo tự làm khó mình trước World Cup 2026

Theo các nguồn tin chắc chắn, Fabrizio Romano và David Ornstein, các nhà báo và là chuyên gia tin chuyển nhượng, Ronaldo dù đã trở lại tập luyện sau khi từ chối thi đấu trận CLB Al Nassr thắng Al Riyadh với tỷ số 1-0 ngày 2.2. Anh vẫn sẽ đình công không thi đấu trận quan trọng tiếp theo Al Nassr tiếp đối thủ mạnh Al Ittihad lúc 0 giờ 30 ngày 7.2.

Ronaldo tự biến mình thành kẻ nổi loạn, chưa rõ sắp tới sẽ ra sao Ảnh: Reuters

"Hành động này nếu thực sự xảy ra sẽ là giọt nước tràn ly", theo báo Tây Ban Nha, Marca và thêm rằng: "Ronaldo nổi loạn vì phản ứng với Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF), cho rằng tổ chức này đã ưu ái khi tăng cường lực lượng cho CLB đối thủ là Al Hilal để cạnh tranh ngôi vô địch Saudi Pro League, thay vì là Al Nassr của anh. Bằng chứng là chân sút Benzema đã ngay lập tức ghi cú hat-trick khi vừa đến Al Hilal (ngày 6.2), giúp CLB này xây chắc ngôi đầu hướng đến ngôi vô địch.

Ronaldo chọn cách đối đầu với giới chức bóng đá quyền lực nhất của Ả Rập Xê Út. Nhưng đây là cuộc đối đầu không cân sức, phơi bày quyền lực thực sự nhất: Ai mới là ông chủ của giải Saudi Pro League? PIF chứ không phải là Ronaldo".

Ronaldo nổi loạn ở Al-Nassr: Siêu sao Bồ Đào Nha sẵn sàng ra đi?

"Và khi Ronaldo cảm thấy mình đang mất đi vị thế trung tâm, anh ấy sẽ phản ứng. Nhưng lại đưa tình thế hiện nay đi vào bế tắc. Việc tiếp tục không thi đấu cho Al Nassr trận thứ hai liên tiếp, sẽ đưa Ronaldo ngày càng rời xa "dự án Ả Rập Xê Út" đầy tham vọng mà anh từng ca ngợi hết lời.

Một cuộc chia tay không êm đẹp nữa lại đến với Ronaldo và nó lại diễn ra chỉ vài tháng ngay trước thềm World Cup (với CLB M.U năm 2022 trước World Cup ở Qatar và nay là 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada)", cũng theo Marca.

Nhà báo David Ornstein của The Athletic tiết lộ: "Ronaldo có thể đang thúc đẩy một cuộc chia tay với bóng đá Ả Rập Xê Út sớm hơn dự kiến vào đầu tháng 6 tới đây, sau khi sự mâu thuẫn hiện nay đã lên đến đỉnh điểm và không thể giải quyết. Nếu Ronaldo rời CLB Al Nassr, việc trở lại Sporting Lisbon, đội bóng đầu tiên anh thi đấu, được xem là điểm đến khả dĩ nhất".

Trong khi đó, theo Fabrizio Romano: "Ban lãnh đạo PIF đã tỏ ra không hài lòng với một số CLB thuộc giải Saudi Pro League, với Al Nassr của Ronaldo là 1 trong số đó. Cuộc đình công hiện nay của Ronaldo, cầu thủ nhận mức lương cao nhất thế giới và do PIF chi trả, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của giải đấu".

Ban tổ chức giải Saudi Pro League cũng vừa ra thông báo cảnh báo trực tiếp Ronaldo: "Không một cá nhân nào - dù quan trọng đến đâu - có quyền đưa ra các quyết định thay cho CLB".

Ronaldo nếu tiếp tục đình công không thi đấu, anh có thể bị giới chức bóng đá Ả Rập Xê Út sa thải bất cứ lúc nào. Một cái kết cay đắng đang chực chờ sẽ đến với cầu thủ quyền lực nhất thế giới, nhưng đã chọn cách nổi loạn. Và chưa rõ hồi kết ra sao với Ronaldo, ngay trước thềm kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp đang đến gần.