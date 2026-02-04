Cristiano Ronaldo đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Saudi Pro League khi được cho là không hài lòng với mức độ đầu tư của CLB Al-Nassr. Theo The Guardian, siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy đội bóng của anh không nhận được sự hậu thuẫn tài chính tương xứng so với 3 CLB khác cũng thuộc sở hữu đa số của Quỹ Đầu tư Công (PIF) là Al-Hilal, Al-Ittihad và Al-Ahli.

Sự bất mãn này được cho là đã lên tới đỉnh điểm khi Ronaldo vắng mặt trong trận derby gặp Al-Riyadh, dù không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chấn thương hay thể lực. Nhà báo Fabrizio Romano khẳng định: “Sự vắng mặt của anh ấy không liên quan đến bất kỳ vấn đề thể chất nào”.

Ronaldo nổi loạn ở Al-Nassr: Siêu sao Bồ Đào Nha sẵn sàng ra đi?

Football Daily nhận định lập luận của Ronaldo có nhiều điểm khó thuyết phục, bởi Al-Nassr thực tế đã chi rất mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng mùa này. CLB đã mang về những cái tên đáng chú ý từ châu Âu như Mohamed Simakan, João Félix và Kingsley Coman với tổng chi phí gần 100 triệu bảng.

Một vấn đề khác cũng được nhắc đến là mức lương khổng lồ của chính Ronaldo. Anh đang nhận khoảng 3,74 triệu bảng mỗi tuần, cao gấp 4 lần cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 tại giải đấu. Điều này khiến nhiều ý kiến cho rằng bản thân Ronaldo cũng là một phần nguyên nhân khiến Al-Nassr khó có thêm ngân sách để tiếp tục mua sắm rầm rộ.

Cuộc khủng hoảng càng trở nên nóng hơn khi Karim Benzema - đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid - bất ngờ chuyển sang Al-Hilal. Thương vụ này khiến tương lai của Ronaldo tại Al-Nassr bị đặt dấu hỏi, bởi anh được cho là không hài lòng khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại tiếp tục tăng cường lực lượng.

Ronaldo không ra sân trong trận đấu gần nhất ẢNH: REUTERS

Saudi Pro League vốn đang thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, khi các “quái thú” như Ronaldo hay Benzema bắt đầu thể hiện sức mạnh ngoài sân cỏ, giải đấu cũng đối mặt với những rắc rối mới.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch mùa này đang rất hấp dẫn, sự vắng mặt và những động thái được cho là “đình công” của Ronaldo có thể trở thành cú sốc lớn với Al-Nassr, đồng thời tạo ra làn sóng phản ứng đầu tiên của người hâm mộ Ả Rập Xê Út đối với siêu sao được xem là biểu tượng số 1 của giải đấu.