Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ronaldo nổi loạn ở Al-Nassr: Siêu sao Bồ Đào Nha sẵn sàng ra đi?
Video Thể thao

Ronaldo nổi loạn ở Al-Nassr: Siêu sao Bồ Đào Nha sẵn sàng ra đi?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/02/2026 11:36 GMT+7

Cristiano Ronaldo được cho là đang bất mãn vì Al-Nassr không được đầu tư mạnh như các CLB Ả Rập Xê Út khác, dẫn đến việc anh vắng mặt trong trận đấu gần đây và không đến sân tập cùng toàn đội.

Cristiano Ronaldo đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Saudi Pro League khi được cho là không hài lòng với mức độ đầu tư của CLB Al-Nassr. Theo The Guardian, siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy đội bóng của anh không nhận được sự hậu thuẫn tài chính tương xứng so với 3 CLB khác cũng thuộc sở hữu đa số của Quỹ Đầu tư Công (PIF) là Al-Hilal, Al-Ittihad và Al-Ahli.

Sự bất mãn này được cho là đã lên tới đỉnh điểm khi Ronaldo vắng mặt trong trận derby gặp Al-Riyadh, dù không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chấn thương hay thể lực. Nhà báo Fabrizio Romano khẳng định: “Sự vắng mặt của anh ấy không liên quan đến bất kỳ vấn đề thể chất nào”.

Ronaldo nổi loạn ở Al-Nassr: Siêu sao Bồ Đào Nha sẵn sàng ra đi?

Football Daily nhận định lập luận của Ronaldo có nhiều điểm khó thuyết phục, bởi Al-Nassr thực tế đã chi rất mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng mùa này. CLB đã mang về những cái tên đáng chú ý từ châu Âu như Mohamed Simakan, João Félix và Kingsley Coman với tổng chi phí gần 100 triệu bảng.

Một vấn đề khác cũng được nhắc đến là mức lương khổng lồ của chính Ronaldo. Anh đang nhận khoảng 3,74 triệu bảng mỗi tuần, cao gấp 4 lần cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 tại giải đấu. Điều này khiến nhiều ý kiến cho rằng bản thân Ronaldo cũng là một phần nguyên nhân khiến Al-Nassr khó có thêm ngân sách để tiếp tục mua sắm rầm rộ.

Cuộc khủng hoảng càng trở nên nóng hơn khi Karim Benzema - đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid - bất ngờ chuyển sang Al-Hilal. Thương vụ này khiến tương lai của Ronaldo tại Al-Nassr bị đặt dấu hỏi, bởi anh được cho là không hài lòng khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại tiếp tục tăng cường lực lượng.

Ronaldo nổi loạn ở Al-Nassr: Siêu sao Bồ Đào Nha sẵn sàng ra đi? - Ảnh 1.

Ronaldo không ra sân trong trận đấu gần nhất

ẢNH: REUTERS

Saudi Pro League vốn đang thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, khi các “quái thú” như Ronaldo hay Benzema bắt đầu thể hiện sức mạnh ngoài sân cỏ, giải đấu cũng đối mặt với những rắc rối mới.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch mùa này đang rất hấp dẫn, sự vắng mặt và những động thái được cho là “đình công” của Ronaldo có thể trở thành cú sốc lớn với Al-Nassr, đồng thời tạo ra làn sóng phản ứng đầu tiên của người hâm mộ Ả Rập Xê Út đối với siêu sao được xem là biểu tượng số 1 của giải đấu.

Tin liên quan

AFC bắt đầu tái thiết FAM: Chuyên gia kêu gọi người hâm mộ Malaysia ủng hộ

AFC bắt đầu tái thiết FAM: Chuyên gia kêu gọi người hâm mộ Malaysia ủng hộ

AFC đang tiến hành đánh giá toàn diện bộ máy FAM sau vụ làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Giới quan sát Malaysia xem đây là cơ hội tái thiết để tránh nguy cơ bị FIFA đình chỉ và cải tổ quản trị bóng đá nước này.

AFC giám sát FAM: Luật sư thể thao khẳng định không phải sự bẽ mặt

Highlight CLB SLNA 1-3 CLB Hà Nội: Đội khách quá xuất sắc

Khám phá thêm chủ đề

Ronaldo ronaldo đình công Al-Nassr ả rập xê út Ronaldo nổi loạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận