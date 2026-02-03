Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AFC bắt đầu tái thiết FAM: Chuyên gia kêu gọi người hâm mộ Malaysia ủng hộ
AFC bắt đầu tái thiết FAM: Chuyên gia kêu gọi người hâm mộ Malaysia ủng hộ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/02/2026 17:45 GMT+7

AFC đang tiến hành đánh giá toàn diện bộ máy FAM sau vụ làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Giới quan sát Malaysia xem đây là cơ hội tái thiết để tránh nguy cơ bị FIFA đình chỉ và cải tổ quản trị bóng đá nước này.

Ngày 3.2, báo Harian Metro cho biết AFC đã vào cuộc hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tái thiết sau bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Báo ví sự can thiệp của AFC như “người cha” cứu “đứa con” khỏi nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động nếu không cải tổ quản trị.

Quá trình đánh giá và tái cấu trúc FAM được dẫn dắt bởi Phó tổng thư ký AFC Vahid Kardany, sau khi toàn bộ Ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức. Nhà quan sát Datuk Christopher Raj nhận định đây là bước đi đúng, mở đường cho cải tổ toàn diện về quản trị, tài chính và minh bạch.

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc của FIFA cuối năm 2025 về việc FAM hợp thức hóa 7 cầu thủ nhập tịch. CAS mới chỉ tạm hoãn án đình chỉ, chưa có phán quyết cuối cùng. Malaysia đối mặt rủi ro lớn nếu tiếp tục sử dụng nhóm cầu thủ này, đặc biệt trước trận gặp đội tuyển VN ngày 31.3 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, HLV Peter Cklamovski vẫn hy vọng “phép màu”, nhưng quan điểm này bị CĐV Malaysia phản ứng mạnh.

AFC giám sát FAM: Luật sư thể thao khẳng định không phải sự bẽ mặt

Luật sư thể thao Zhafri Aminurashid cho rằng việc AFC giám sát Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chỉ là quy trình bình thường trong hệ sinh thái bóng đá hiện đại, không phải sự bẽ mặt, đồng thời kêu gọi dư luận nhìn nhận đây là cơ hội cải tổ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
