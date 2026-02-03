Ngày 3.2, báo Harian Metro cho biết AFC đã vào cuộc hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tái thiết sau bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Báo ví sự can thiệp của AFC như “người cha” cứu “đứa con” khỏi nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động nếu không cải tổ quản trị.

AFC bắt đầu tái thiết FAM: Chuyên gia kêu gọi người hâm mộ Malaysia ủng hộ

Quá trình đánh giá và tái cấu trúc FAM được dẫn dắt bởi Phó tổng thư ký AFC Vahid Kardany, sau khi toàn bộ Ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức. Nhà quan sát Datuk Christopher Raj nhận định đây là bước đi đúng, mở đường cho cải tổ toàn diện về quản trị, tài chính và minh bạch.

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc của FIFA cuối năm 2025 về việc FAM hợp thức hóa 7 cầu thủ nhập tịch. CAS mới chỉ tạm hoãn án đình chỉ, chưa có phán quyết cuối cùng. Malaysia đối mặt rủi ro lớn nếu tiếp tục sử dụng nhóm cầu thủ này, đặc biệt trước trận gặp đội tuyển VN ngày 31.3 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, HLV Peter Cklamovski vẫn hy vọng “phép màu”, nhưng quan điểm này bị CĐV Malaysia phản ứng mạnh.