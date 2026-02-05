Xuân Son đăng thông điệp đáp trả dư luận Malaysia trước đại chiến 3 sao nhập tịch‘lậu’

Xuân Son rực lửa chờ đối đầu 3 sao nhập tịch "lậu" Malaysia

Báo chí Malaysia trong các ngày gần đây liên tục thông tin nóng về 3 cầu thủ nhập tịch "lậu" của bóng đá nước này thuộc CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) gồm Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal, đã sắp được đối đầu với tiền đạo Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam và CLB Nam Định.

Nguyễn Xuân Son đăng thông điệp 'Tiến lên' và chi tiết ghi 8 bàn trong 4 trận gần đây, đáp trả dư luận Malaysia Ảnh: Chụp màn hình

Sở dĩ báo chí Malaysia đặt cuộc đối đầu này trở thành tâm điểm hiện nay, vì Xuân Son từng tuyên bố sẽ quyết chiến đến cùng ở lượt về trên sân nhà bởi đội tuyển Việt Nam từng thua Malaysia với tỷ số 0-4 ngày 10.6.2025. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 31.3 tới đây để tranh suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ở trận thua sốc của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trên, Xuân Son khi đó vắng mặt vì đang dưỡng thương dài hạn. Chân sút 28 tuổi người Việt Nam gốc Brazil này chỉ mới trở lại thi đấu gần đây.

Mặc dù nghỉ thi đấu gần 1 năm kể từ sau trận chung kết AFF Cup 2024 trên sân Rajamangala hồi đầu năm 2025 vì bị gãy chân, Xuân Son đã trở lại đầy mạnh mẽ.

Trong 4 trận gần đây, bao gồm trận góp mặt trở lại với đội tuyển Việt Nam gặp đội Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 19.11.2025, tính đến nay Xuân Son đã ghi tổng cộng đến 8 bàn, với 3 trận còn lại anh góp mặt thi đấu ở CLB Nam Định tại Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship).

Trong khi đó, 3 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia của JDT gần đây bất ngờ được trở lại thi đấu khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cho họ được tạm hoãn thi hành án treo giò 12 tháng của FIFA. Mặc dù vậy, CAS nêu rõ đây chỉ là tạm hoãn án phạt, trong lúc chờ phán quyết cuối cùng của họ tại phiên điều trần diễn ra ngày 26.2 tới đây.

Tổng cộng 3 cầu thủ của JDT nằm trong số 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia đang nín thở chờ phán quyết về tương lai của mình, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Xuân Son từng tuyên bố sẽ “rửa hận” và “phục thù” trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia với tỷ số 0-4 ngày 10.6.2025 Ảnh: Ngọc Linh

Cho đến nay, số cầu thủ này dù được cho trở lại thi đấu, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu như phán quyết cuối cùng tại CAS gây bất lợi cho họ. Tuy nhiên, do Cúp C1 Đông Nam Á và cả các giải đấu cúp của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) không xét yếu tố quốc tịch, nên các cầu thủ của JDT trở lại thi đấu vẫn không gây ảnh hưởng gì đến kết quả của CLB sau khi có phán quyết cuối cùng về việc làm giả hồ sơ nhập tịch của họ.

Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star: "Xuân Son sẽ là tâm điểm của cuộc đấu giữa CLB Nam Định và JDT (diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 5.2 trên sân Thiên Trường). Các hậu vệ của JDT như Shane Lowry sẽ phải tìm cách hạn chế sự hoạt động của chân sút xuất sắc này.

Trận đấu cũng sẽ cực kỳ hấp dẫn, nếu như HLV Xisco Munoz của JDT tung cả 3 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi ra sân là Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal để đối đầu với Xuân Son và đồng đội. Đây có thể là bài kiểm tra trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31.3 tới cũng trên sân Thiên Trường này".

"Hãy làm quen sân Thiên Trường. Bergson da Silva và Figueiredo đã chính thức bước ra thảm cỏ sân Thiên Trường - địa điểm cũng được chọn cho trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup ngày 31.3. Đây cũng là "sân nhà" của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Hãy xem anh ta sẽ làm được gì?", nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena tháp tùng theo CLB JDT đăng trên tài khoản mạng xã hội X, cùng hình ảnh các cầu thủ đội bóng này đang tập làm quen sân Thiên Trường tối 4.2.

Trên tài khoản mạng xã hội của mình, Xuân Son đáp trả với hình ảnh ăn mừng quen thuộc và chi tiết 8 bàn thắng đã ghi trong 4 trận gần đây, xác định anh sẽ thi đấu một trận rực lửa cho CLB Nam Định trước đối thủ được xem là đội tuyển Malaysia thu nhỏ, CLB JDT.