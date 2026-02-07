7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ khó giữ quốc tịch Malaysia, FAM tìm cách tránh án phạt

Lời cảnh báo có cơ sở, cầu thủ nhập tịch và FAM đối mặt thua kiện cực cao

Astro Arena đã dẫn lại quan điểm của Nik Erman Nik Roseli, cho rằng những cảnh báo của vị luật sư thể thao và thương mại nổi tiếng ở Malaysia này là hoàn toàn có cơ sở vững chắc. Trong đó, bao gồm khả năng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" sẽ đối mặt tiếp với án phạt rất nặng từ AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), sau khi vụ kháng cáo của họ ở CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) có kết quả vào ngày 26.2 tới.

FAM phải nín thở chờ phán quyết ở CAS, trong khi 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' cũng đang đối mặt khả năng lớn bị tước hộ chiếu Malaysia, theo Astro Arena Ảnh: Ngọc Linh

"Trong một vụ việc tương tự, bóng đá Timor Leste đã bị AFC cấm tham dự Asian Cup 2023 và hủy hộ chiếu của cả 9 cầu thủ nhập tịch "lậu" liên quan. Liệu chúng ta có thấy với trường hợp như bóng đá Malaysia, sẽ có hành động tương tự (hủy hộ chiếu) không?", luật sư Nik Erman Nik Roseli bày tỏ quan điểm trong thông điệp đăng trên tài khoản mạng xã hội X của mình vào ngày 4.2.

Quan điểm này hiện cũng gây xôn xao trong dư luận tại Malaysia, với nhiều cuộc tranh luận đang diễn ra về tư cách hợp lệ của các cầu thủ nhập tịch nhưng không có gốc gác lại được nhập quốc tịch một cách nhanh chóng.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cũng nhấn mạnh, những tranh cãi hiện đang vây quanh FAM không chỉ đơn thuần là vấn đề thể thao, mà còn liên quan đến vấn đề pháp quyền và quốc tịch rất nghiêm trọng. Ông cũng đặt câu hỏi về cơ sở cấp quốc tịch cho 7 cá nhân nói trên, những người được cho là không có dòng máu và gốc gác Malaysia, không đáp ứng các yêu cầu theo Hiến pháp Liên bang.

"Mặc dù bộ trưởng đã sử dụng quyền hạn tùy ý (để phê duyệt quốc tịch), nhưng hành động đó có phù hợp và đúng đắn không? Ngoài ra, vấn đề này cũng là vấn đề hình sự liên quan đến việc làm giả giấy tờ, nhưng vụ bê bối này dường như chỉ được thảo luận từ khía cạnh thể thao. Vấn đề tội phạm và quốc tịch vẫn đang bị im lặng. Thật đáng buồn", luật sư Nik Erman Nik Roseli bày tỏ thêm.

FAM hiện trong quá trình kháng cáo tại CAS, trước đây cơ quan này cũng thừa nhận rằng đã có sai sót trong việc nộp hồ sơ, một sự thừa nhận được xem là bằng chứng khó có thể bác bỏ hoặc chống lại, theo Astro Arena.

Việc Ban Chấp hành FAM từ chức hàng loạt gần đây được cho là hành động đã thừa nhận những sai sót trong quá trình quản trị liên quan đến vụ bê bối nhập tịch cầu thủ nói trên. Qua đó, họ hy vọng, sau khi đã được AFC tiếp quản và và tiến hành quá trình cải cách hiện nay, sẽ tránh được án phạt bổ sung được xem là rất nặng, bao gồm cả việc bị trục xuất khỏi Asian Cup 2027, bị cấm dự giải kế tiếp, trong khi các cầu thủ liên quan cũng sẽ bị tước quốc tịch do gian lận mà có.

FAM nín thở chờ AFC xử thua

Trước đó, FIFA đã kết luận FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm nghiêm trọng Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) về việc làm giả giấy tờ. 7 cầu thủ liên quan gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Đội tuyển Malaysia không thể tránh khỏi án phạt bị AFC xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027, sau khi FIFA đã xử thua ở các trận giao hữu quốc tế Ảnh: Ngọc Linh

Dựa trên cuộc điều tra, FAM bị cáo buộc đã nộp các giấy tờ được cho là giả mạo nhằm mục đích xác minh tư cách thi đấu của các cầu thủ liên quan rằng họ có gốc gác Malaysia. Nhưng vụ việc này đã bị FIFA phanh phui và công bố mọi hồ sơ bao gồm các giấy khai sinh gốc của các cầu thủ, không một ai có gốc gác như qui định nhập tịch gồm ông bà hoặc cha mẹ là người Malaysia.

Sau khi vi phạm quy tắc đạo đức, FIFA đã áp đặt một hình phạt nặng bằng cách yêu cầu FAM phải nộp phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11,7 tỉ đồng). Trong khi mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 66,8 triệu đồng) và bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Với án phạt đình chỉ các cầu thủ đã được CAS cho tạm hoãn thi hành gần đây, để họ trở lại thi đấu trước khi có kết quả cuối cùng khi đang kháng cáo.

Ngoài ra, FIFA cũng đã tiến hành xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia ở các trận giao hữu quốc tế trong năm 2025 vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện trên thi đấu, với các trận đều bị xử thua cùng tỷ số 0-3.

Sắp tới đây, sau vụ kháng cáo án phạt trên của FIFA tại CAS kết thúc vào ngày 26.2, nếu FAM và 7 cầu thủ thua kiện, AFC sẽ tiến hành xử lý kỷ luật tiếp theo tại giải đấu do cơ quan này điều hành là các trận tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong đó, có 2 trận đội tuyển Malaysia cũng sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3.2025 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.2025. Các trận này cũng bị AFC xử thua cũng cùng tỷ số 0-3.

Qua đó, sẽ làm đảo lộn vị trí ở bảng xếp hạng bảng F vòng loại Asian Cup 2027, với đội tuyển Việt Nam (hiện có 12 điểm, xếp nhì bảng) sẽ vươn lên ngôi nhất bảng (15 điểm, nếu cộng 3 điểm từ trận được xử thắng) và chính thức lấy vé dự vòng chung kết. Đội tuyển Malaysia sẽ ngậm ngùi rời cuộc chơi và đối mặt với dư chấn nặng nề từ vụ nhập tịch "lậu" của mình.