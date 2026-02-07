Indonesia thăng tiến thần tốc

Việc Indonesia quật ngã "gã khổng lồ" Nhật Bản với tỷ số 5-3 sau hai hiệp phụ nghẹt thở tại bán kết giải futsal châu Á 2026 hôm 5.2 một lần nữa minh chứng cho nhận định rằng sự chênh lệch về trình độ giữa các đội đã thu hẹp đáng kể. Trong nhiều năm qua, người hâm mộ đã quá quen thuộc với sự thống trị tuyệt đối của Iran và Nhật Bản, nơi các đội bóng còn lại thường chỉ đóng vai trò kẻ thách thức yếu thế. Tuy nhiên, hình ảnh các cầu thủ xứ vạn đảo thi đấu sòng phẳng, thậm chí được chính HLV Kensuke Takahashi thừa nhận là "mạnh hơn cả Nhật Bản", đã cho thấy một thực tế mới: những "ông lớn" không còn là bất khả chiến bại.

Sự trỗi dậy của đội tuyển Indonesia là thành quả xứng đáng của một quá trình đầu tư bài bản và kiên trì, nơi nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật hiện đại đã giúp các đội bóng vốn bị coi là "chiếu dưới" san lấp khoảng cách về đẳng cấp.

HLV trưởng đội tuyển futsal Indonesia - ông Hector Souto (trái) và ông Vahid Shamsaei - HLV trưởng đội tuyển futsal Iran ẢNH: AFC

Không chỉ riêng Indonesia, làn sóng trỗi dậy này còn in đậm dấu ấn của hiện tượng mang tên Iraq và cả đội tuyển futsal Việt Nam. Iraq đánh bại đương kim á quân Thái Lan (tại tứ kết), sau đó khiến "ông kẹ" Iran phải ngược dòng thót tim (tại bán kết) bằng một lối chơi khoa học và đầy thực dụng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dừng bước tại tứ kết nhưng thậm chí đã chơi dồn ép Indonesia, chỉ thiếu một chút may mắn và chưa tận dụng triệt để cơ hội.

Các đội bóng cạnh tranh sòng phẳng, khó lường hơn

Có thể nói, "trật tự mới" của futsal châu Á hiện nay đang dần định hình theo hướng khác, nơi sự cạnh tranh giữa các đội diễn ra sòng phẳng và khó lường hơn bao giờ hết. Khoảng cách trình độ giữa nhóm hạt giống số 1 và nhóm bám đuổi đã bị kéo gần đến mức bất kỳ tình huống bỏ lỡ hay sai lầm nhỏ nào cũng phải trả giá đắt. Thành công của Indonesia hay sự kiên cường của Iraq là cú hích cực lớn cho nhiều đội bóng khác trong thời gian tới, qua đó chứng minh rằng danh tiếng và lịch sử không còn sự bảo đảm cho chiến thắng.

Trận chung kết futsal châu Á 2026 là cuộc so tài giữa hai thái cực. Một bên là Indonesia, đội vừa tạo cột mốc lịch sử với lần đầu tiên vào chung kết giải đấu châu lục. Còn bên kia chiến tuyến, Iran là thế lực thống trị futsal châu Á với 13 chức vô địch tính đến lúc này.