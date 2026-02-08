Đình Bắc tái hiện khoảnh khắc ăn mừng trên sân khấu WeChoice Awards, ‘cương quyết’ không chịu hé lộ bí mật…

Đình Bắc nhận cúp nhân vật truyền cảm hứng tại gala trao giải WeChoice Awards 2025, tối 7.2 ẢNH: BTC

Màn tương tác cực thú vị của MC Khánh Vy và Đình Bắc

Tại đêm gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 với thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam diễn ra tối 7.2, cầu thủ Đình Bắc được vinh danh trong số 10 nhân vật truyền cảm hứng của năm sau thành tích bùng nổ tại giải U.23 châu Á vừa qua. Giải thưởng này được đông đảo khán giả bình chọn, cho thấy sự công nhận từ cộng đồng cũng như ảnh hưởng tích cực của chân sút sinh năm 2004 đối với công chúng.

Trong phần giao lưu khi trao giải, Đình Bắc gây ấn tượng với màn tương tác gần gũi với MC Khánh Vy. Vì đều là người con xứ Nghệ, cả hai khiến khán đài thích thú khi trò chuyện bằng chất giọng đặc trưng. Khi được người chị đồng hương gợi ý tái hiện khoảnh khắc ăn mừng lúc ghi bàn, tài đạo trẻ thể hiện màn chào tay đầy trang nghiêm, kiêu hãnh trong sự tán dương từ đám đông bên dưới.

Anh cũng chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này: "Về khoảnh khắc ăn mừng đó thì em xin phép được giữ cho riêng mình. Và em nghĩ rằng khoảnh khắc đó em còn tái đi tái lại rất nhiều lần ở chặng đường sự nghiệp của mình. Em cảm ơn". Đình Bắc cũng nhắn gửi đến những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê, sự nghiệp bóng đá: luôn tin tưởng vào bản thân, khát khao, nỗ lực, cố gắng trong từng buổi tập lẫn trận đấu.

Anh chàng đăng dòng trạng thái khá dí dỏm Ảnh: FBNV

Đình Bắc ăn mừng khi ghi bàn cho U.23 Việt Nam Ảnh: Ted Trần

Cầu thủ trẻ chia sẻ lại hình ảnh về màn ăn mừng chiến thắng của mình ẢNH: BTC





Bên cạnh phần nhận giải nhân vật truyền cảm hứng, Đình Bắc gây bất ngờ khi xuất hiện trong tiết mục Thắng đời 1 - 0 của Đức Phúc, BigDaddy và Phúc Du. Màn trình diễn được dàn dựng công phu với sắc đỏ chủ đạo, tái hiện không khí sôi động, bùng nổ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau những trận thắng vang dội của đội tuyển quê nhà. Đình Bắc bước ra sân khấu trong chiếc áo thi đấu, tái hiện cú sút lịch sử tại đấu trường U.23 châu Á vừa qua.

Khoảnh khắc này càng khiến khán giả thêm phần phấn khích nhờ phần bình luận đầy khí thế và nhiệt huyết từ bình luận viên Tạ Biên Cương: "Quả đá phạt cho Việt Nam và đứng trước bóng lúc này là Đình Bắc - ngôi sao hy vọng của chúng ta. Đình Bắc nhìn vào bóng, hàng triệu khán giả nhìn vào Đình Bắc, tất cả những trái tim như ngừng đập để chờ đợi khoảnh khắc lịch sử này. Đình Bắc tiến lên và Đình Bắc chuẩn bị tạo ra khoảnh khắc lịch sử. Đình Bắc! Sút, vào! Tuyệt vời, quá tuyệt vời! Việt Nam vô địch, một khoảnh khắc khắc tạc vào núi sông". Màn kết hợp đặc biệt kể trên trở thành một trong những giây phút đáng nhớ nhất tại đêm trao giải và vinh danh.

Đình Bắc tái hiện cú sút lịch sử trên sân khấu WeChoice ẢNH: BTC

Ở bảng đề cử WeChoice năm nay, Nguyễn Đình Bắc được nhắc đến với câu chuyện từ cậu bé thấp còi từng bị từ chối bứt phá rực rỡ để trở thành biểu tượng cho "gen bản lĩnh" của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2004 ghi dấu ấn đậm nét với chức vô địch U.23 Đông Nam Á, HCV SEA Games và những khoảnh khắc bùng nổ tại đấu trường U.23 châu Á.

"Không chỉ sở hữu những "siêu phẩm" trên sân bóng châu lục, hành trình của Bắc còn là câu chuyện về sự trưởng thành sau vấp ngã: dám nhìn thẳng vào sai lầm để đứng dậy mạnh mẽ hơn. Với sự bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định và sự mộc mạc vẹn nguyên của đứa con xứ Nghệ, Đình Bắc đang cùng đồng đội viết tiếp khát vọng World Cup, đưa bóng đá Việt Nam phá vỡ những giới hạn để vươn tầm thế giới", ban tổ chức WeChoice Awards 2025 nhắc về cầu thủ trẻ. Câu chuyện của anh góp phần về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.