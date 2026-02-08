Nguyễn Văn Chung, Phương Mỹ Chi… đón tin vui, 'Mưa đỏ' lại thắng lớn

Những gương mặt nằm trong danh sách 21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025 ẢNH: BTC

Với thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra tối 7.2 tại TP.HCM trở thành nơi hội ngộ của những hành trình tử tế, nơi mỗi cá nhân được bước ra ánh sáng để cùng nhau viết nên chương rất riêng vào câu chuyện vươn mình của đất nước. Giải thưởng tiếp tục tôn vinh những nhân vật, câu chuyện truyền cảm hứng; những sự kiện, sản phẩm và hoạt động có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng trong năm qua. Mùa giải nhận được sự yêu mến và ủng hộ to lớn từ cộng đồng với hơn 1 triệu lượt đề cử và hơn 18,2 triệu lượt bình chọn từ cộng đồng - minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị tích cực.

Nguyễn Văn Chung, Phương Mỹ Chi, Đình Bắc... được vinh danh

Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng được vinh danh tối 7.2 ẢNH: BTC

5 đại sứ truyền cảm hứng chính thức được tôn vinh tại WeChoice Awards 2025 dưới sự đánh giá từ hội đồng thẩm định. Đó là Ê kíp thông tim bào thai của BV Nhi Đồng 1 và BV Từ Dũ với kỳ tích y khoa vang danh quốc tế; cô giáo Đinh Thị Kim Phấn với hành trình 16 năm dạy chữ cho bệnh nhi ung thư; đoàn làm phim Mưa Đỏ với bản hùng ca hòa bình bằng ngôn ngữ điện ảnh; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy bền bỉ vì sự an toàn của cộng đồng trước thiên tai và HLV Mai Đức Chung - người thầy tận tụy đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Từ trái sang: cầu thủ Đình Bắc, chị Vàng Thị Thông, ca sĩ Đức Phúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung... là những cái tên được vinh danh trong 10 nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn ẢNH: BTC

10 nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn tạo nên bức tranh đa chiều về nghị lực, sự dấn thân, tác động tích cực đến công chúng về những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Đó là chị Vàng Thị Thông, Đình Bắc - cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam, ca sĩ Đức Phúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Phương Mỹ Chi, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn, HLV Mai Đức Chung, Ê kíp thông tim can thiệp bào thai của BV Nhi Đồng 1 và BV Từ Dũ, nghệ sĩ Ngô Phong (Phong Punk) và Đội tuyển nữ Liên quan Mobile Việt Nam.

Phần trao giải hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi. Trong đó, Tổng biên tập Báo Nhân Dân - Lê Quốc Minh thông báo chiến dịch Tổ quốc trong tim sẽ trở lại trong năm qua khiến cả khán phòng như vỡ òa ẢNH: BTC

Hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi vinh danh những dự án và chiến dịch vì cộng đồng đến từ các đơn vị, tổ chức có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và dân sinh của đất nước. Những cái tên được xướng lên gồm: Chiến dịch Không một mình do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim của báo Nhân Dân và Chiến dịch Tự hào Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khởi xướng. Trong khi đó, chương trình Gia đình Haha, Mái ấm gia đình Việt, Dự án cầu đi bộ Sài Gòn, Viet Nam love, dự án chạy bộ vì cộng đồng UpRace được trao giải Dự án CSR truyền cảm hứng.

'Mưa đỏ' đại thắng WeChoice Awards 2025

Đoàn phim Mưa đỏ lại thắng lớn khi nhận cúp ở các hạng mục: Đại sứ truyền cảm hứng, Phim điện ảnh của năm và Diễn viên được yêu thích nhất ẢNH: BTC

Ở lĩnh vực điện ảnh, Mưa đỏ tiếp tục khẳng định vị thế "bất bại" khi được xướng tên ở hạng mục Phim điện ảnh của năm, nối dài thành tích đáng tự hào của tác phẩm sau kỷ lục phòng vé và loạt chiến thắng không đối thủ ở các đường đua giải thưởng trong năm qua. Đại diện đoàn làm phim chia sẻ đây là một vinh dự lớn với Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê kíp làm phim. "Chúng tôi xin được tri ân những con người bình dị nhưng kiên cường đã chiến đấu, hy sinh để giành độc lập, tự do cho tổ quốc ngày hôm nay bởi họ chính là nguồn cảm hứng để chúng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng tôi xin được cảm ơn trân trọng tới toàn thể khán giả đã yêu mến, lan tỏa Mưa đỏ, cảm ơn ê kíp đã đồng hành, tận hiến và cảm ơn Wechoice đã lan tỏa những giá trị nhân văn", giám đốc sản xuất - Đại tá Kiều Thanh Thúy bộc bạch.

Bên cạnh đó, Steven Nguyễn - diễn viên ghi dấu ấn với vai phản diện trong Mưa đỏ, đã vượt qua loạt tên tuổi: Hồng Đào, Thái Hòa, Tuấn Trần, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát… để giành giải Diễn viên được yêu thích nhất. Trong khoảnh khắc được vinh danh, anh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, Điện ảnh Quân đội và đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tạo ra tác phẩm và tin tưởng anh, quản lý cũng như cộng đồng người hâm mộ luôn đồng hành, ủng hộ mình. "Cảm ơn Mưa đỏ và Quang đã cho tôi quá nhiều thứ… Giải thưởng lần này là động lực rất to lớn tôi trên con đường sự nghiệp của mình để tôi có thể tiếp tục và viết tiếp câu chuyện Việt Nam rực rỡ theo cách của riêng mình".

Steven Nguyễn phát biểu trong khoảnh khắc trở thành Diễn viên được yêu thích nhất ẢNH: BTC

Với lĩnh vực âm nhạc, Soobin xuất sắc giành cú đúp giải thưởng: Ca sĩ/rapper được yêu thích nhất và Bài hát của năm (với ca khúc Mục hạ vô nhân kết hợp cùng Binz, NSND Huỳnh Tú). Tuy nhiên, "anh tài" không có mặt nhận giải vì vấn đề sức khỏe. Ở mảng trao giải khác, dàn học trò của Soobin trong Tân binh toàn năng cùng đại diện ê kíp xuất hiện trên sân khấu nhận giải Show giải trí của năm…

Ngoài ra, hạng mục Rising Artist (nghệ sĩ đang lên) được trao cho CongB. Young Project (dự án trẻ) được trao cho Quân Trương (Con Cò Đây) cùng 3 nhà sáng tạo nội dung trẻ khác đứng sau loạt video triệu view về Vũ trụ Hồng Thơ. Young Face (gương mặt trẻ) vinh danh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp...