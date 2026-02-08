Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Lê Huỳnh Đức nói lời cay đắng sau thất bại khó tin, HLV Thanh Hóa mừng phát khóc

Thu Bồn
Thu Bồn
08/02/2026 22:11 GMT+7

Dù đối mặt với khủng hoảng lực lượng trầm trọng, CLB Thanh Hóa vẫn tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 ngay trên sân Thống Nhất tại vòng 13 V-League vào tối 8.2. HLV Lê Huỳnh Đức của đội chủ nhà cũng phải khen ngợi đối thủ.

"Đá vì màu cờ sắc áo Thanh Hóa"

Bày tỏ sự xúc động sau chiến thắng đầy kịch tính trước thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Mai Xuân Hợp gửi lời tri ân sâu sắc đến các cầu thủ và đông đảo người hâm mộ xứ Thanh tại TP.HCM đã luôn sát cánh cùng đội bóng. Ông tiết lộ CLB Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn khi chỉ vỏn vẹn 14 cầu thủ đủ điều kiện sức khỏe để ra sân, buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng từng phương án thay người để tránh rủi ro chấn thương nặng hơn.

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 CLB Thanh Hóa: Chiến thắng vỡ òa

Dù nhân sự mỏng, HLV Mai Xuân Hợp vẫn truyền lửa cho các cầu thủ, rằng phải cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ xứ Thanh. HLV Mai Xuân Hợp bộc bạch về động lực giúp đội nhà vượt khó: "Tôi chỉ nói các em, mình làm thế nào đá bóng để khán giả yêu thương. Cháy hết mình cho người dân thấy. Đá vì đam mê, vì màu cờ sắc áo Thanh Hóa. Không đội nào làm được như Thanh Hóa đến thời điểm hiện tại".

HLV Lê Huỳnh Đức nói lời cay đắng sau thất bại khó tin, HLV Thanh Hóa mừng phát khóc- Ảnh 1.

HLV trưởng CLB Thanh Hóa - Mai Xuân Hợp

ẢNH: NGỌC LINH

HLV Mai Xuân Hợp cũng dành lời khen cho Damoth Thongkhamsavat, sau khi ngoại binh Lào sắm vai "người hùng" với cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Công an TP.HCM. Đồng thời, ông Hợp bày tỏ sự lo ngại về nền tảng thể lực của tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ sau thời gian dài cày ải ở đội U.23 Việt Nam. Đáng chú ý, HLV trưởng CLB Thanh Hóa cũng khẳng định trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại, nếu cần thiết thì ngay cả thủ môn dự bị Trịnh Xuân Hoàng cũng sẵn sàng lên đá tiền đạo để đủ đội hình thi đấu.

HLV Lê Huỳnh Đức: "Bóng đá là thế…"

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn dành lời khen ngợi cho sự quyết liệt và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của đội Thanh Hóa từ những phút đầu trận. Cựu danh thủ Việt Nam thừa nhận các cầu thủ của ông đã bất ngờ trước lối chơi áp sát và gây áp lực liên tục từ phía Thanh Hóa, điều tạo ra vô vàn khó khăn cho CLB Công an TP.HCM trong việc triển khai thế trận.

HLV Lê Huỳnh Đức nói lời cay đắng sau thất bại khó tin, HLV Thanh Hóa mừng phát khóc- Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng đội Công an TP.HCM thua vì không tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra

ẢNH: NGỌC LINH

CLB Công an TP.HCM dù quyền kiểm soát và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng sự kém duyên của các chân sút khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại. "Cả hai đội đều chơi tốt. Chúng tôi đá không tệ, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không ghi bàn. Trong khi đó, đối phương có tinh thần tốt và có 2 bàn đẹp. Bóng đá là thế, tấn công nhiều mà không tận dụng được thì thất bại".

Về chấn thương của Tiến Linh, HLV Huỳnh Đức cho biết: "Những chấn thương dạng này rất dai dẳng. Vì có tì rồi nên cứ đụng mạnh là đau. Tiến Linh bị cổ chân, tái phát nhiều lần. Endrick cũng vậy. Đó là lý do phong độ các cầu thủ khó được duy trì ở mức cao".

Khi được hỏi về trường hợp của thủ thành vừa có quốc tịch Việt Nam Lê Giang Patrik, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định thủ thành vừa có quốc tịch Việt Nam này xứng đáng góp mặt ở đội tuyển quốc gia. "Nếu giữ được phong độ tốt thì Lê Giang Patrik hoàn toàn xứng đáng có suất trên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi HLV đều có cái riêng", ông Đức nhấn mạnh.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

SLNA tạo địa chấn, thắng đậm chủ nhà Thể Công Viettel 4-1: Sao U.23 Việt Nam Cao Văn Bình quá hay

Tối 8.2, ở vòng 13 V-League 2025-2026, thủ môn Cao Văn Bình có nhiều pha cứu thua, góp công giúp SLNA đánh bại CLB Thể Công Viettel 4-1 ngay trên khách.

Sốc: CLB Công an TP.HCM bị Thanh Hóa đánh bại ngay tại Thống Nhất, ngoại binh Lào rực sáng

Công Phượng chấn thương không thi đấu, Trường Tươi Đồng Nai thoát thua nhờ siêu phẩm khó tin

Khám phá thêm chủ đề

HLV Lê Huỳnh Đức CLB Công An TP.HCM CLB Thanh Hóa V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận