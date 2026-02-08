HLV Lê Huỳnh Đức nói lời cay đắng sau thất bại khó tin, HLV Thanh Hóa mừng phát khóc

"Đá vì màu cờ sắc áo Thanh Hóa"

Bày tỏ sự xúc động sau chiến thắng đầy kịch tính trước thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Mai Xuân Hợp gửi lời tri ân sâu sắc đến các cầu thủ và đông đảo người hâm mộ xứ Thanh tại TP.HCM đã luôn sát cánh cùng đội bóng. Ông tiết lộ CLB Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn khi chỉ vỏn vẹn 14 cầu thủ đủ điều kiện sức khỏe để ra sân, buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng từng phương án thay người để tránh rủi ro chấn thương nặng hơn.

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-2 CLB Thanh Hóa: Chiến thắng vỡ òa

Dù nhân sự mỏng, HLV Mai Xuân Hợp vẫn truyền lửa cho các cầu thủ, rằng phải cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ xứ Thanh. HLV Mai Xuân Hợp bộc bạch về động lực giúp đội nhà vượt khó: "Tôi chỉ nói các em, mình làm thế nào đá bóng để khán giả yêu thương. Cháy hết mình cho người dân thấy. Đá vì đam mê, vì màu cờ sắc áo Thanh Hóa. Không đội nào làm được như Thanh Hóa đến thời điểm hiện tại".

HLV trưởng CLB Thanh Hóa - Mai Xuân Hợp ẢNH: NGỌC LINH

HLV Mai Xuân Hợp cũng dành lời khen cho Damoth Thongkhamsavat, sau khi ngoại binh Lào sắm vai "người hùng" với cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Công an TP.HCM. Đồng thời, ông Hợp bày tỏ sự lo ngại về nền tảng thể lực của tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ sau thời gian dài cày ải ở đội U.23 Việt Nam. Đáng chú ý, HLV trưởng CLB Thanh Hóa cũng khẳng định trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại, nếu cần thiết thì ngay cả thủ môn dự bị Trịnh Xuân Hoàng cũng sẵn sàng lên đá tiền đạo để đủ đội hình thi đấu.

HLV Lê Huỳnh Đức: "Bóng đá là thế…"

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn dành lời khen ngợi cho sự quyết liệt và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của đội Thanh Hóa từ những phút đầu trận. Cựu danh thủ Việt Nam thừa nhận các cầu thủ của ông đã bất ngờ trước lối chơi áp sát và gây áp lực liên tục từ phía Thanh Hóa, điều tạo ra vô vàn khó khăn cho CLB Công an TP.HCM trong việc triển khai thế trận.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng đội Công an TP.HCM thua vì không tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra ẢNH: NGỌC LINH

CLB Công an TP.HCM dù quyền kiểm soát và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng sự kém duyên của các chân sút khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại. "Cả hai đội đều chơi tốt. Chúng tôi đá không tệ, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không ghi bàn. Trong khi đó, đối phương có tinh thần tốt và có 2 bàn đẹp. Bóng đá là thế, tấn công nhiều mà không tận dụng được thì thất bại".

Về chấn thương của Tiến Linh, HLV Huỳnh Đức cho biết: "Những chấn thương dạng này rất dai dẳng. Vì có tì rồi nên cứ đụng mạnh là đau. Tiến Linh bị cổ chân, tái phát nhiều lần. Endrick cũng vậy. Đó là lý do phong độ các cầu thủ khó được duy trì ở mức cao".

Khi được hỏi về trường hợp của thủ thành vừa có quốc tịch Việt Nam Lê Giang Patrik, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định thủ thành vừa có quốc tịch Việt Nam này xứng đáng góp mặt ở đội tuyển quốc gia. "Nếu giữ được phong độ tốt thì Lê Giang Patrik hoàn toàn xứng đáng có suất trên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi HLV đều có cái riêng", ông Đức nhấn mạnh.