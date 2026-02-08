Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

SLNA tạo địa chấn, thắng đậm chủ nhà Thể Công Viettel 4-1: Sao U.23 Việt Nam Cao Văn Bình quá hay

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/02/2026 21:18 GMT+7

Tối 8.2, ở vòng 13 V-League 2025-2026, thủ môn Cao Văn Bình có nhiều pha cứu thua, góp công giúp SLNA đánh bại CLB Thể Công Viettel 4-1 ngay trên khách.

CLB Thể Công Viettel gây sức ép

Trên sân Hàng Đẫy, bất ngờ sớm xuất hiện. Ngay phút thứ 3, đội bóng bị đánh giá thấp hơn là SLNA đã có bàn mở tỷ số. Sau cú đá phạt góc bên cánh trái, Justin Garcia dứt điểm cận thành, đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Ngay lập tức, CLB Thể Công Viettel dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò HLV Velizar Popov nhanh chóng làm rung mành lưới thủ môn Cao Văn Bình. Phút thứ 8, Paulinho đánh đầu trong vòng cấm địa thành công, nhưng bàn thắng không được công nhận khi Kyle Colonna đã kéo áo người gác đền của SLNA.

Tuy nhiên, CLB Thể Công Viettel không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng. Phút 20, sau một pha tạt bóng bên cánh trái, bóng đi lập bập, khiến hàng thủ SLNA bối rối. Lucao có mặt đúng lúc để dứt điểm, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trong phần còn lại của hiệp 1, CLB Thể Công Viettel duy trì sức ép lớn. Đội bóng này kiểm soát bóng đến 67,5%, tung ra 9 pha dứt điểm, 5 lần đưa bóng đi trúng đích. Sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình giúp SLNA không nhận thêm bàn thua.

SLNA tạo địa chấn, thắng đậm chủ nhà Thể Công Viettel 4-1: Sao U.23 Việt Nam Cao Văn Bình quá hay- Ảnh 1.

SLNA ghi bàn từ sớm

ẢNH: MINH TÚ

SLNA tạo địa chấn, thắng đậm chủ nhà Thể Công Viettel 4-1: Sao U.23 Việt Nam Cao Văn Bình quá hay- Ảnh 2.

Nhưng không giữ được lợi thế quá lâu. Lucao (ngoài cùng bên phải) tiếp tục tỏa sáng, đã có bàn thắng thứ 7 ở V-League mùa này

ẢNH: MINH TÚ

SLNA gây sốc

Bất ngờ tiếp tục xảy ra trong hiệp 2. Khi CLB Thể Công Viettel vẫn đang kiểm soát thế trận, SLNA lại có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 54, Kyle Colona một lần nữa được nhắc tên. Cầu thủ Việt kiều kéo áo ngoại binh SLNA trong vòng cấm, khiến CLB Thể Công Viettel chịu 1 quả phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Michael Olaha đặt lòng gọn gàng, đưa bóng vào sát cột dọc, khiến thủ môn Văn Việt phải vào lưới nhặt bóng và các học trò HLV Popov rơi vào thế phải bám đuổi.

SLNA tạo địa chấn, thắng đậm chủ nhà Thể Công Viettel 4-1: Sao U.23 Việt Nam Cao Văn Bình quá hay- Ảnh 3.

SLNA giành chiến thắng quá xứng đáng

ẢNH: MINH TÚ

SLNA tạo địa chấn, thắng đậm chủ nhà Thể Công Viettel 4-1: Sao U.23 Việt Nam Cao Văn Bình quá hay- Ảnh 4.

Thể Công Viettel không thể tận dụng lợi thế hơn người

ẢNH: MINH TÚ

Sau bàn thua này, các cầu thủ Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Pedro Henrique được tung vào sân để giúp CLB Thể Công Viettel cải thiện sức mạnh tấn công. Chính Pedro giúp đội chủ nhà có lợi thế hơn người khi khiến Vương Văn Huy buộc phải phạm lỗi từ phía sau và nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 69. Đến phút 77, Xuân Tiến có đường căng ngang hợp lý để Pedro đệm bóng cận thành. Thủ môn Cao Văn bình đã đứng nhìn nhưng bóng lại tìm đến trúng xà ngang.

Khi đang mải mê tấn công, CLB Thể Công Viettel bộc lộ sơ hở trong khâu phòng ngự và nhận thêm bàn thua. Phút 85, Dale More bứt tốc ấn tượng rồi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-1 cho SLNA. Chỉ 5 phút sau, Olaha lập cú đúp từ chấm 11 m. Trước đó, Đinh Viết Tú phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Chung cuộc, SLNA giành chiến thắng 4-1, có tổng cộng 13 điểm và đứng thứ 9, kém HAGL 1 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với 2 đội xếp trên. Đội bóng quân đội vẫn chỉ có 22 điểm, đứng thứ 3, kém CLB Ninh Bình và đội đầu bảng CAHN lần lượt 5 và 7 điểm. 

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

HAGL thắng 2 trận liên tiếp, ‘tòa tháp’ 1,95 m nói điều tuyệt vời!

Xem thêm bình luận