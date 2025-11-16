Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
SLNA mắc ‘chi chít’ sai lầm, dính thẻ đỏ: Thua đau đội bét bảng V-League, Đà Nẵng vào tứ kết

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
16/11/2025 20:04 GMT+7

Tối 16.11, SLNA thất thủ 2-3 trước đội bóng yếu nhất V-League lúc này là CLB Đà Nẵng ở vòng 16 đội Cúp quốc gia 2025-2026.

SLNA phòng ngự lỏng lẻo

Trên sân Vinh, SLNA có những khoảnh khắc chơi thiếu tập trung và phải trả giá. Ngay phút thứ 4, hàng thủ đội chủ nhà phòng ngự thiếu quyết đoán, để Anh Tuấn thoải mái đi bóng qua một loạt hậu vệ trước khi xâu kim thủ thành Hữu Hậu, giúp CLB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước.

Đến phút 27, từ một pha phản công sắc bén, David Boris của CLB Đà Nẵng đột phá mà không có sự truy cản quyết liệt nào. Sau đó, ngoại binh này kiến tạo cho Makaric nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Nhận 2 bàn thua, SLNA nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong ngày ngòi nổ chính là Olaha bị phong tỏa, không thể hiện được phong độ tốt nhất, đội chủ nhà cũng bế tắc. Khi chưa thể rút ngắn cách biệt, SLNA còn bị mất thêm người. Phút 58, Moore nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi có hành vi đánh nguội với một cầu thủ CLB Đà Nẵng.

SLNA mắc ‘chi chít’ sai lầm, dính thẻ đỏ: Thua đau đội bét bảng V-League, Đà Nẵng vào tứ kết- Ảnh 1.

Khắc Ngọc (giữa) và các đồng đội gặp quá nhiều khó khăn

ẢNH: SLNA

SLNA mắc ‘chi chít’ sai lầm, dính thẻ đỏ: Thua đau đội bét bảng V-League, Đà Nẵng vào tứ kết- Ảnh 2.

Đặng Anh Tuấn (giữa) mở ra chiến thắng cho CLB Đà Nẵng

ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Nỗ lực muộn màng của SLNA

Điều bất ngờ là SLNA lại chơi khởi sắc, tấn công mạnh mẽ hơn sau khi chơi thiếu người. Phút 71, Olaha có pha xoay xở khéo léo rồi cứa lòng hiểm hóc, chỉ tiếc là bóng đi trúng xà ngang. Tình huống này dường như khiến SLNA hưng phấn hơn, tiếp tục gây sức ép lớn về phía khung thành CLB Đà Nẵng. Phút 79, Olaha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ một pha đá phạt đền chính xác. Trước đó, một hậu vệ CLB Đà Nẵng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Khi hy vọng được thắp lên, SLNA dâng cao đội hình để có thể gỡ hòa. Nhưng lúc này, họ bộc lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ và bị khai thác. Phút 88, SLNA để Henen băng xuống và thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật. Thủ môn Hữu Hậu đã chạm tay vào bóng nhưng Đình Duy có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-1 cho CLB Đà Nẵng. 

Chỉ một phút sau, Olaha rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để SLNA gỡ hòa, đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu. Chung cuộc, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn nhận thất bại 2-3 và chấp nhận dừng bước ở vòng 16 đội. 

Xem Cúp Quốc gia 2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xem thêm bình luận