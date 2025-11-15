Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Choi Won-kwon và Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng vì tài chính: Mai Xuân Hợp lên thay

Sơn Trang
Sơn Trang
15/11/2025 20:02 GMT+7

Cựu trợ lý HLV Kim Sang-sik đã nói lời chia tay CLB Thanh Hóa không phải vì đội bóng đang có thành tích không tốt tại V-League.

Đội Thanh Hóa buộc phải chấm dứt hợp đồng với HLV Hàn Quốc, tại sao?

Tối 15.11, CLB Đông Á Thanh Hóa đã cho biết: "CLB xin trân trọng thông báo, sau các cuộc thảo luận đầy tôn trọng và thấu hiểu giữa hai bên, HLV trưởng Choi Won-kwon và CLB Đông Á Thanh Hóa đã thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động, có hiệu lực ngay lập tức.

HLV Choi Won-kwon và Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng vì tài chính: Mai Xuân Hợp lên thay - Ảnh 1.

HLV Choi Won-kwon chia tay đội Thanh Hóa

Ảnh: Minh Tú

Kể từ khi tiếp nhận vai trò HLV trưởng cách đây ba tháng, HLV Choi Won-kwon đã mang đến sự chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật mạnh mẽ cho đội bóng, giúp Đông Á Thanh Hóa FC đạt được những kết quả nhất định trong giai đoạn đầu của mùa giải V-League 2025-2026. 

HLV Choi Won-kwon và Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng vì tài chính: Mai Xuân Hợp lên thay - Ảnh 2.

Tân HLV Mai Xuân Hợp

CLB chân thành ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của ông. Tuy nhiên, trong bối cảnh CLB Đông Á Thanh Hóa đang thực hiện công tác tái cấu trúc tài chính và điều chỉnh nguồn lực để đảm bảo sự ổn định lâu dài và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo CLB buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn nhưng cần thiết, trong đó có việc chấm dứt hợp đồng HLV hiện tại. 

Đây là một quyết định được đưa ra sau quá trình bàn bạc kỹ lưỡng, nhằm bảo vệ lợi ích của cả hai bên và hướng đến sự phát triển lâu dài của CLB. CLB Đông Á Thanh Hóa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến HLV Choi Won-kwon vì sự tận tâm và chuyên nghiệp trong suốt thời gian làm việc tại đội bóng, và chúc ông gặp nhiều thành công trong sự nghiệp huấn luyện tiếp theo. Thông tin về ban huấn luyện của CLB sẽ được thông báo trong thời gian tới".

Được biết, đội Thanh Hóa sẽ bổ nhiệm HLV nội ngồi ghế nóng, đó là ông Mai Xuân Hợp.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hóa Choi Won-kwon Mai Xuân Hợp Hàn Quốc V-League
