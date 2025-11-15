Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sân phụ Mỹ Đình được thử nghiệm trồng loại cỏ cực mới, đại tu mặt sân chính đầu năm 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
15/11/2025 16:46 GMT+7

Từ giữa tháng 11, sân phụ Mỹ Đình được phủ lên diện mạo mới với việc trồng thử nghiệm loại cỏ có độ bền cao, góp phần chuẩn bị cho quá trình 'tái sinh' toàn diện mặt sân chính dự kiến thực hiện vào đầu năm 2026.

Sau khi thử nghiệm sân phụ, sân chính Mỹ Đình sẽ được "thay áo mới"

Giữa tháng 11, các nhóm công nhân đã bắt đầu tiến hành trồng cỏ tại sân phụ Mỹ Đình. Đây là bước triển khai quan trọng trong kế hoạch nâng cấp tổng thể hệ thống sân bãi của khu liên hợp, trước khi chuyển sang giai đoạn cải tạo và thay mới mặt cỏ sân chính.

Điểm đáng chú ý của loại cỏ mới nằm ở khả năng thi công và phục hồi vượt trội. Với mỗi sự kiện văn hóa - thể thao diễn ra trên sân, lớp cỏ có thể được bóc tách, thi công lại và chỉ sau khoảng một tuần đã sẵn sàng trở lại với mặt cỏ xanh mướt, đảm bảo tiêu chuẩn cho các trận bóng đá.

Công nhân trải thảm cỏ mới ở sân phụ Mỹ Đình

Sân phụ Mỹ Đình được thử nghiệm trồng loại cỏ cực mới, đại tu mặt sân chính đầu năm 2026- Ảnh 1.

Các công nhân làm việc vào chiều 15.11

Song song với quá trình trồng mới, việc thay cốt nền sân chính đang được khẩn trương triển khai. Theo kế hoạch, công tác này sẽ hoàn tất trước thời điểm giải ngân đợt vốn tiếp theo vào đầu năm 2026. Khi hoàn thiện, sân Mỹ Đình sẽ được phủ lớp cỏ mới có khả năng chống chịu tốt hơn, thích ứng với thời tiết nóng ẩm mùa hè và rét đậm mùa đông đặc trưng của miền Bắc.

Không chỉ bền bỉ hơn, loại cỏ mới còn cho phép thay thế cục bộ từng mảng khi gặp sự cố, thay vì phải làm lại toàn bộ thảm cỏ như trước đây. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng, đồng thời rút ngắn thời gian phục hồi mặt sân sau mỗi lần tổ chức sự kiện.

Sân phụ Mỹ Đình được thử nghiệm trồng loại cỏ cực mới, đại tu mặt sân chính đầu năm 2026- Ảnh 2.

Sau khi thử nghiệm ở sân phụ, sân chính Mỹ Đình sẽ được trồng cỏ mới

Mỹ Đình trên hành trình lấy lại vị thế trung tâm sự kiện quốc gia

Việc “thay áo mới” cho Mỹ Đình không chỉ nhằm nâng cao chất lượng thi đấu mà còn mở ra hướng khai thác linh hoạt hơn, đáp ứng song song nhu cầu tổ chức các chương trình thể thao và biểu diễn văn hóa. Qua đó, sân vận động quốc gia có cơ hội lấy lại vị thế của một trung tâm sự kiện hàng đầu cả nước.

Sân phụ Mỹ Đình được thử nghiệm trồng loại cỏ cực mới, đại tu mặt sân chính đầu năm 2026- Ảnh 3.

Loại cỏ mới trên sân phụ của sân Mỹ Đình được trồng thành từng mảng có thể bóc tách dễ dàng

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án cải tạo sân Mỹ Đình có tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, chia thành hai đợt. Đợt 1 trị giá 8 tỉ đồng dành cho việc làm mới cốt nền - bao gồm đào sâu, xử lý toàn bộ nền cũ, lắp đặt hệ thống thoát nước và tưới tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên từ năm 2003, sân Mỹ Đình được đại tu nền móng. Đợt 2 với 2 tỉ đồng còn lại sẽ được sử dụng để trải thảm cỏ mới, dự kiến thi công vào đầu năm 2026.

Không chỉ phục vụ bóng đá, sân vận động quốc gia còn là nơi tổ chức những chương trình văn hóa – nghệ thuật tầm cỡ, đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật phải linh hoạt, bền bỉ và đạt chuẩn quốc tế. Việc thay mới cốt nền, áp dụng loại cỏ có khả năng phục hồi nhanh cùng hệ thống thoát nước, tưới tiêu hiện đại là những bước đi cho thấy nỗ lực rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng công trình sau nhiều năm xuống cấp. 

Khi các hạng mục hoàn thành, Mỹ Đình không chỉ có diện mạo khang trang hơn, mà còn đủ năng lực cạnh tranh để tiếp tục trở thành điểm đến của các giải đấu quốc tế và sự kiện lớn, góp phần nâng tầm hình ảnh của thể thao cũng như văn hóa Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Khám phá thêm chủ đề

