Giải trí Đời nghệ sĩ

Thái Thiếu Phân: Toàn bộ tiền của chồng đều nằm trong tay tôi

Thanh Chi
Thanh Chi
14/11/2025 14:03 GMT+7

Chia sẻ về vấn đề tài chính trong gia đình, Thái Thiếu Phân tiết lộ toàn bộ tiền của Trương Tấn đều do cô nắm giữ. Nữ diễn viên có kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, nhờ đó sở hữu khối tài sản đáng kể.

Thái Thiếu Phân: Toàn bộ tiền của chồng đều nằm trong tay tôi - Ảnh 1.

Thái Thiếu Phân đón sinh nhật thứ 52 bên Trương Tấn vào tháng 9 vừa qua

ẢNH: WEIBO NV

Theo HK01, xuất hiện với vai trò khách mời tại một sự kiện mới đây, Thái Thiếu Phân chia sẻ cởi mở về chuyện quản lý tài chính trong gia đình. Nữ diễn viên phim Hậu cung Chân Hoàn truyện cho biết cô là người nắm "tay hòm chìa khóa". Minh tinh Hồng Kông kể: "Trong nhà, tôi là người quản lý tiền bạc, toàn bộ tiền của chồng tôi đều nằm trong tay của tôi".

Á hậu Hồng Kông tiết lộ thêm rằng mình thường chia thu nhập thành 3 phần: 1 phần cho chi tiêu hàng ngày, 1 phần cho quỹ khẩn cấp và phần lớn nhất dành để đầu tư. "Tôi luôn dành phần thu nhập lớn nhất cho việc đầu tư, để chúng mang lại cho tôi thêm thật nhiều lợi nhuận, như vậy tôi mới cảm thấy an toàn", bà mẹ 3 con thừa nhận. Thái Thiếu Phân cũng cho biết cô cũng sớm dạy các con về cách quản lý tài chính hiệu quả.

Nhờ quản lý tài chính thông minh, Thái Thiếu Phân - Trương Tấn tích lũy được khoản tài khoản không nhỏ. Thậm chí, cựu diễn viên TVB còn được mệnh danh là "nữ hoàng bất động sản" của showbiz Hồng Kông. Theo HK01, năm 2015, vợ chồng cô từng chi 26 triệu HKD (hơn 88 tỉ đồng) mua một biệt thự đơn lập tại khu dân cư cao cấp ở Hồng Kông. Năm ngoái, cô tiếp tục mạnh tay chi khoảng 44 triệu HKD (gần 150 tỉ đồng) để mua một biệt thự khác trong khu vực, có sân vườn, hồ bơi riêng, tận hưởng cuộc sống xa hoa. Ngoài ra, cặp đôi còn sở hữu bất động sản tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh (quê nhà của Trương Tấn).

Thái Thiếu Phân: Toàn bộ tiền của chồng đều nằm trong tay tôi - Ảnh 2.

Cặp sao hạnh phúc bên 3 con

ẢNH: WEIBO NV

Thái Thiếu Phân và Trương Tấn đều là diễn viên được yêu thích qua nhiều tác phẩm ăn khách đồng thời được nhiều khán giả ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bền chặt. Cặp đôi kết hôn hồi 2008 sau hơn 4 năm hẹn hò rồi lần lượt đón 3 con. Họ vừa đồng hành trong việc nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình cho đến hỗ trợ nhau theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Tuy nhiên, Thái Thiếu Phân từng chia sẻ hôn nhân của họ không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài mà nhiều khi vẫn có những cãi vã, bất đồng nhưng dần dần, cặp sao học được cách đối xử chân thành, thoải mái chia sẻ để sửa đổi từ đó gắn bó bền chặt hơn.

Thái Thiếu Phân: Toàn bộ tiền của chồng đều nằm trong tay tôi - Ảnh 3.

Thái Thiếu Phân - Trương Tấn trải qua 17 năm thăng trầm trong hôn nhân

ẢNH: WEIBO NV

Gia đình hai diễn viên vừa trải qua biến cố khi Trương Tấn bất ngờ lên cơn đau tim khi đang du lịch nước ngoài cùng vợ con, suýt đe dọa đến tính mạng. Tài tử may mắn được can thiệp kịp thời, thoát khỏi cửa tử. Sự việc khiến họ càng thêm trân trọng thời gian bên nhau và trân trọng cơ hội được đồng hành cùng các con. Hiện sức khỏe của Trương Tấn đã ổn định, anh trở lại với lịch trình công việc sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ.

Qua biến cố sức khỏe, nam diễn viên chiêm nghiệm: "Khi nhìn 4 người thân yêu của mình đứng đó, tôi cảm thấy mình không muốn rời xa thế giới này chút nào. May mắn thay, giờ tôi đã hồi phục. Khi trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết, bạn sẽ thức tỉnh và nhận ra gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này".

Khám phá thêm chủ đề

