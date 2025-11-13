Diễn viên Hải Tuấn Kiệt được giúp đỡ sau video khóc cầu cứu

Hải Tuấn Kiệt cầu cứu dân mạng giúp đỡ để cứu vợ qua cơn nguy kịch ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH, INSTAGRAM NV

Theo HK01 hôm 13.11, ít ngày sau khi đăng video khóc nức nở cầu cứu cộng đồng mạng, khó khăn tài chính của diễn viên Hải Tuấn Kiệt đã được giải quyết. Theo nguồn tin của trang báo Hồng Kông, nhiều người trong giới giải trí khi hay tin sao phim Bằng chứng thép 4 đang cần tiền để chữa trị gấp cho vợ đã sẵn lòng ra tay giúp đỡ anh. Trong đó phải kể đến "thiên vương" Quách Phú Thành, quản lý Trần Thục Phân, diễn viên Liên An Ly… cùng nhiều bạn bè khác. Chỉ trong vòng 1 tiếng, họ đã quyên góp tổng cộng 790.000 HKD (hơn 2,6 tỉ đồng), đủ để giúp nghệ sĩ 53 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, Hải Tuấn Kiệt đăng bài trên mạng xã hội cho biết rằng sau khi đoạn video được đăng tải, tài tử nhận được rất nhiều phản hồi, sự ủng hộ và quan tâm từ mọi người. Anh đặc biệt cảm ơn một người anh trong công ty giải trí có tiếng, tài tử Cổ Thiên Lạc, "ông trùm" TVB Tăng Chí Vỹ cùng nhiều bạn bè trong và ngoài giới đã giúp đỡ. "Tôi vô cùng biết ơn", diễn viên phim Lực lượng phản ứng xúc động.

Hải Tuấn Kiệt nhận được nhiều sự giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện tại, vợ của Hải Tuấn Kiệt đang nằm trong phòng ICU (phòng điều trị đặc biệt) tại một bệnh viện ở Quảng Châu (Trung Quốc), tình trạng ổn định, đang chờ các chỉ số phù hợp và ghép gan. HK01 cho biết nam diễn viên 7X mong ca ghép gan thành công và nếu tình hình sức khỏe của vợ anh cho phép, cô có thể chuyển về bệnh viện ở Hồng Kông để tiếp tục điều trị.

Nghệ sĩ cho biết sau khi vợ vượt qua nguy kịch, có thể trở lại cuộc sống bình thường, anh sẽ hoàn lại số tiền ủng hộ còn dư hoặc hỏi ý kiến mọi người về cách xử lý khoản tiền này. Tài tử cũng dự định công khai minh bạch toàn bộ hóa đơn, các khoản chi phí trong quá trình điều trị của vợ để những người quyên góp biết rõ số tiền ấy đã được sử dụng như thế nào.

Hải Tuấn Kiệt suy sụp vì vợ mắc bạo bệnh

Hải Tuấn Kiệt và vợ có cuộc sống bình dị, hạnh phúc trước khi biến cố bệnh tật ập đến ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, vào tối 8.11, Hải Tuấn Kiệt đăng video suy sụp, liên tục mất bình tĩnh và khóc nức nở cầu cứu dân mạng. Theo đó, vợ anh mắc suy gan cấp tính, tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cho biết ít ngày tới là thời điểm then chốt để tiến hành ghép gan. Toàn bộ chi phí ước tính hàng triệu HKD, nghệ sĩ đã huy động sự hỗ trợ từ bạn bè khoảng hơn 700.000 HKD (hơn 2,3 tỉ đồng) nhưng còn thiếu hơn một nửa so cần thiết.

"Mỗi phút, mỗi giây với chúng tôi đều rất quý giá", Hải Tuấn Kiệt chia sẻ. Để chứng minh đây không phải video cũ, anh cập nhật chính xác thời gian thực trong video và nức nở phân trần: "Tôi là Hải Tuấn Kiệt, tôi không phải kẻ lừa đảo. Tôi có rất nhiều cách để chứng minh điều đó với tất cả mọi người". Cuối video, anh chia sẻ: "Mong mọi người có thể giúp đỡ một tay, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, thật lòng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ".

Hải Tuấn Kiệt sinh năm 1972, hoạt động nghệ thuật từ giữa thập niên 1990 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Nghệ sĩ 53 tuổi từng đóng nhiều phim cho TVB, ATV, được khán giả biết đến qua loạt tác phẩm: Hương vị tình yêu, Hồ sơ trinh sát 3, Ỷ thiên đồ long ký (bản 2001), Bằng chứng thép 4, Lực lượng phản ứng, Nghịch thiên kỳ án… Năm 2017, Hải Tuấn Kiệt kết hôn với chuyên gia trang điểm Mạc Gia Từ. Họ cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và gắn bó cho đến hiện tại.