Giải trí

Diễn viên Phi Ngọc Ánh mặt đầy máu, cầu cứu trên livestream

Thanh Chi - Thạch Anh
31/10/2025 09:13 GMT+7

Sáng 31.10, Phi Ngọc Ánh xuất hiện trên sóng livestream với gương mặt đầy máu, hoảng loạn và cầu cứu những người xung quanh. Hình ảnh của nữ cascadeur khiến dân mạng hoang mang, lo lắng.

Xôn xao hình ảnh Phi Ngọc Ánh mặt đầy máu me, cầu cứu trên livestream - Ảnh 1.

Hình ảnh gương mặt đầy máu của Phi Ngọc Ánh gây hoang mang

ẢNH: FBNV/Chụp màn hình

Trong livestream qua tài khoản Facebook có tick xanh, Phi Ngọc Ánh xuất hiện với gương mặt đầy máu, lộ vẻ hoảng loạn, sợ hãi. Trong đoạn phát sóng ngắn ngủi, nữ diễn viên liên tục cầu cứu người xung quanh, khiến dân mạng hoang mang.

Chia sẻ của Phi Ngọc Ánh thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Bên dưới mục bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước vấn đề cô đang gặp phải, khuyên cô nên tắt livestream và đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Số khác đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến việc "mỹ nhân phim hành động" livestream trong tình trạng này. Phần phát trực tiếp này kéo dài vài phút và kết thúc, để lại nhiều bình luận trái chiều.

Trả lời Thanh Niên vào sáng cùng ngày, Phi Ngọc Ánh cho biết cô đang cấp cứu trong bệnh viện sau sự việc kể trên và sẽ chia sẻ sau.

Xôn xao hình ảnh Phi Ngọc Ánh mặt đầy máu me, cầu cứu trên livestream - Ảnh 2.

Phi Ngọc Ánh tích cực đối diện với biến cố sức khỏe

ẢNH: FBNV

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, cô được biết đến là một cascadeur lâu năm trong nghề, từng tham gia nhiều dự án hành động với vai trò diễn viên đóng thế. Bên cạnh đó, người đẹp cũng gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong một số bộ phim: Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Vết dầu loang… Phi Ngọc Ánh từng được trao giải Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á 2018 đồng thời từng thử sức với ca hát khi góp mặt trong chương trình Tình Bolero 2022.

Những năm qua, sao phim Vật chứng mong manh âm thầm chống chọi với ung thư tuyến giáp. Nữ diễn viên chia sẻ cô phát bệnh bệnh vào năm 2022, tủi thân, bất lực và từng không tiết lộ với gia đình để tránh gây lo lắng. "Con tôi còn nhỏ, chồng tôi thì đi làm quá áp lực nên tôi cũng không muốn mọi người phải lo lắng thêm cho mình. Thay vào đó, tôi tự lo cho bản thân và không nói với ai. Tôi có tới 3 đứa con nên có những giai đoạn vất vả, chỉ một mình chồng đi làm nên tôi cảm thấy bế tắc", người đẹp 8X chia sẻ với Thanh Niên trong cuộc phỏng vấn hồi đầu năm.

Sau thời gian ổn định về mặt sức khỏe, tinh thần, Phi Ngọc Ánh đã trở lại với công việc. Cô chia sẻ bản thân vẫn có thể thực hiện các cảnh đánh đấm nhưng chỉ đạt được khoảng 80% so với trước. Nữ diễn viên vững vàng, mạnh mẽ hơn vì giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần, vật chất cũng đã qua.

