Diễn viên Hải Tuấn Kiệt nức nở cầu cứu cộng đồng mạng

Hải Tuấn Kiệt bật khóc cầu cứu dân mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, tối 8.11, Hải Tuấn Kiệt đăng tải một video thảm thiết lên mạng xã hội, mong nhận được sự giúp đỡ từ dân mạng. Trong đoạn phim được chia sẻ, nam diễn viên Hồng Kông trông đau khổ, suy sụp. Anh mất bình tĩnh, liên tục khóc. Sao phim Bằng chứng thép 4 chia sẻ vợ anh mắc xơ gan cấp tính, tình trạng sức khỏe đang nguy kịch. Bác sĩ cho biết ít ngày tới là thời điểm then chốt để tiến hành ghép gan.

"Mỗi phút, mỗi giây với chúng tôi đều rất quý giá", Hải Tuấn Kiệt chia sẻ. Để chứng minh đây không phải video cũ, anh cập nhật chính xác thời gian thực trong video và nức nở phân trần: "Tôi là Hải Tuấn Kiệt, tôi không phải kẻ lừa đảo. Tôi có rất nhiều cách để chứng minh điều đó với tất cả mọi người". Cuối video, anh chia sẻ: "Mong mọi người có thể giúp đỡ một tay, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, thật lòng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ". Tuy nhiên, dường như do quá gấp gáp và hoảng loạn, anh không chia sẻ bất kỳ thông tin quyên góp hay thông tin liên lạc nào.

Nam diễn viên mong vợ thoát khỏi nguy kịch ẢNH: WEIBO NV

Nghệ sĩ 53 tuổi cho biết đã huy động sự hỗ trợ từ bạn bè khoảng hơn 700.000 HKD (hơn 2,3 tỉ đồng) nhưng còn thiếu hơn một nửa so với chi phí cần thiết. Nam diễn viên khẩn thiết xin được nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng để cứu sống vợ. Hải Tuấn Kiệt chia sẻ với HK01 hôm 9.11: "Vợ tôi đã vào phòng ICU (phòng điều trị đặc biệt) được ba ngày rồi… Mỗi ngày tốn khoảng 30.000 HKD (hơn 101 triệu đồng). Ở đây các bác sĩ rất tận tình, họ đã tìm được gan phù hợp, trong 1 đến 2 ngày tới có thể tiến hành ca ghép".

Video Hải Tuấn Kiệt cầu cứu nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng sức khỏe của vợ nam nghệ sĩ, kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ gia đình anh trong thời điểm khó khăn. Bên cạnh đó, hình ảnh đau khổ, suy sụp tinh thần của sao phim Ỷ thiên đồ long ký cũng khiến người hâm mộ xót xa từ đó động viên, khích lệ anh vực dậy, cùng bạn đời vượt qua giai đoạn ngặt nghèo.

Theo HK01 hôm 10.11, Hải Tuấn Kiệt vừa gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời từ một mạnh thường quân của một công ty giải trí. "Tôi vô cùng biết ơn mọi sự giúp đỡ mà tất cả mọi người đã dành cho tôi", nam diễn viên bày tỏ lòng cảm kích. Anh cũng cho biết hiện vợ vẫn đang chống chọi với bệnh tật và hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn.

Cuộc sống khó khăn của Hải Tuấn Kiệt

Hải Tuấn Kiệt và vợ trong ngày cưới ẢNH: VCG

Hải Tuấn Kiệt sinh năm 1972, hoạt động nghệ thuật từ giữa thập niên 1990 với vai trò ca sĩ, diễn viên. Nghệ sĩ 53 tuổi từng đóng nhiều phim cho TVB, ATV, được khán giả biết đến qua loạt tác phẩm: Hương vị tình yêu, Hồ sơ trinh sát 3, Ỷ thiên đồ long ký (bản 2001), Bằng chứng thép 4, Lực lượng phản ứng, Nghịch thiên kỳ án…

Theo HK01, sau khi rời ATV hồi 2008, Hải Tuấn Kiệt từng có giai đoạn chật vật kiếm sống ở đại lục. Tại đây, anh thường đi hát tại các hộp đêm, mỗi tuần diễn từ 4 - 5 buổi, có thời gian nam nghệ sĩ diễn đến lao lực, mất giọng. Thời điểm khó khăn, anh chỉ có thể tuyệt vọng bật khóc, sợ không thể tiếp tục đi hát để kiếm tiền. May mắn là sau vài tháng nghỉ ngơi, dây thanh quản của Hải Tuấn Kiệt dần hồi phục.

Trong những ngày chán nản nhất, anh gặp được vợ hiện tại - Mạc Gia Từ. Hai người cùng đùm bọc, giúp đỡ nhau ở đại lục, tình cảm ngày càng gắn bó rồi kết hôn năm 2017. Vợ của Hải Tuấn Kiệt là một chuyên gia trang điểm cho giới nghệ sĩ. Tài tử luôn dành những lời ngọt ngào khi nhắc đến bạn đời, gọi cô là "cô nàng mũm mĩm đáng yêu".